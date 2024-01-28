Как наряжаться холодной зимой 2024 года

Но это не повод сидеть дома. «Телепрограмма» на примере звезд рассказывает, как нарядиться на все случаи зимней жизни.
На каток
Полина Гагарина пришла с дочкой Мией на каток в московский сад «Эрмитаж». Певица выгуляла новую интересную вещь - белый полушубок из искусственного меха украшен разноцветными кляксами. Такие вещи привлекают внимание и повышают настроение. Главное, чтобы остальная одежда была спокойных монотонов. Гагарина - любительница ярких шубок и умеет их носить. Оригинальные вещи не имеют «срока модности». Они всегда к месту на ярких личностях.
На встречу с друзьями
Фото: t.me/klavacoca
Клава Кока отдыхает в компании друга и коллеги Егора Крида. Эти два музыканта - фанаты денима. На Коке - те самые джинсы, в карманы которых может поместиться содержимое гигантской сумки. Широкие брюки, декорированные множеством карманов, - простой вариант прослыть стильной штучкой.
На Криде классические джинсы модного серого цвета и актуальные ботинки на тракторной подошве. Рядом на фото обновка Коки - зимние кроссовки на блестящей платформе, которые подойдут и под штаны, и под платье.
На работу или в кино
Фото: t.me/utiashevaliasan
Ляйсан Утяшева и Ассоль демонстрируют два отличных зимних платья. Ляйсан нарядилась в модель с квадратным вырезом - он делает шею еще изящнее, приковывает взгляд к ключицам. Такой квадратик вытянет любой фасон платья в категорию удачных.
Блогер и телеведущая Ассоль в ожидании второго ребенка старается не отставать от моды: на ней платье одного из трендовых цветов сезона. На молодых мамах обувь для модниц - сапоги-чулки из лаковой кожи.
В путешествие
Фото: t.me/ekaterinavolkovaactress
Екатерина Волкова едет в зимнее путешествие по городам России в отличной шубке - еще одном хите сезона. Такие «пальтишки» из искусственного меха называют экошубами. Как выбрать классную? Учтите: длинный кислотный ворс сразу удешевит модель и ваш образ. Как и блеск. Ищите мех, который лоснится, но не блестит. Ворс должен быть приятным на ощупь и напоминать натуральный. Если материал колется или топорщится от прикосновения, то шубка быстро придет в негодность. Считается отличным экомех с добавлением шерсти или из полиэстра. На такие суровые зимы, как сейчас, шьют шубы с дополнительным утеплителем в подкладке. Длина может быть любой: такая, как у актрисы, - оптимальная и хорошо смотрится с платьем, костюмом и другой одеждой.
На прогулку
Фото: vk.com/anka_peresild
Анна Пересильд демонстрирует, что 90-е актуальны не только в кино, но и в моде. Именно такие дубленки вошли в моду 25 лет назад и вернулись сейчас. 14-летняя актриса из сериала «Слово пацана» модничает по полной программе: на Анне актуальный головной убор (широкий длинный шарф имитирует капор), вельветовые штаны и хит сезона - не просто большая, а огромная сумка с мягким переплетением, напоминающая по форме пляжную сумку или шоппер.