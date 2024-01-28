Как наряжаться холодной зимой 2024 года

Но это не повод сидеть дома. «Телепрограмма» на примере звезд рассказывает, как нарядиться на все случаи зимней жизни.

На каток

Полина Гагарина пришла с дочкой Мией на каток в московский сад «Эрмитаж». Певица выгуляла новую интересную вещь - белый полушубок из искусственного меха украшен разноцветными кляксами. Такие вещи привлекают внимание и повышают настроение. Главное, чтобы остальная одежда была спокойных монотонов. Гагарина - любительница ярких шубок и умеет их носить. Оригинальные вещи не имеют «срока модности». Они всегда к месту на ярких личностях.

На встречу с друзьями