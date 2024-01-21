«Модница недели»: самые роскошные образы Анастасии Волочковой — царственность, драма и полупрозрачность

В минувшую субботу, 20 января, отгремела вечеринка по случаю дня рождения балерины Анастасии Волочковой. Звезде исполнилось 48 лет.
Анастасию Волочкову часто критикуют за ее неумение одеваться. А между тем, некоторые ее образы — это просто образчик великолепия и модных трендов. У нас есть доказательства — эта подборка нарядов, в которых Волочкова выходила в свет в прошлом году. Оценила образы Анастасии Волочковой модный эксперт Teleprogramma.pro, имиджмейкер Лариса Тимиряева. Спойлер – балерина получила высокие оценки профессионала.
И невеста, и Царевна-Лебедь
В этом платье Анастасия Волочкова начала свой персональный год. Вот такой Царевной-Лебедью балерина предстала на вечеринке по случаю своего 47-летия в январе 2023 года.
Анастасия Волочкова в роскошном белом платье. Фото: Global Look Press
«Красивый и эффектный образ Анастасии Волочковой. Эффекта и царственности добавили кейповые рукава, которые одновременно и добавили модного градуса, поскольку в самом тренде в наступившем 2024 году.
Анастасия в этом платье как невеста. Белый цвет усиливает торжественную нотку платья и всего образа. Блеск добавляет праздника. Данный фасон платья с кейповыми рукавами в пол, идеально подходит к фигуре Анастасии, добавляя нижней части объема. А если учесть стройность и рост балерины, то силуэт получился статный. Она мне напомнила Царевну-Лебедь из сказки Александра Пушкина о Царе Салтане.
Единственное, что у нее не звезда во лбу горит, а цветы-звездочки на ушах. Придраться не к чему. 10 баллов».
Ультрамодная прозрачность и царственный шлейф
В блеске золота Анастасия Волочкова предстала на церемонии вручения премии «Золотой граммофон». Правда, запомнилась балерина в тот вечер не своим нарядом, а тем, что с ней отказался фотографироваться певец Сергей Лазарев.
Анастасия Волочкова в тот вечер запомнилась отнюдь не своим роскошным нарядом. Фото: Global Look Press
«Глядя на данный образ, видно, что была крутая задумка, которая опиралась на самые модные тенденции и стиль Анастасии Волочковой. Но что-то пошло не так... Может быть, пока шили наряд, Анастасия еще похудела. На данной картинке не видно, но на самом деле, у комбинезона, при ходьбе, брючины собирались в гармошку. Либо кружево не лучший материал для комбинезона, либо некачественный пошив... Сделали акцент на знаменитые ноги Анастасии Волочковой и допустили такой ляп. Как раз на ногах хуже всего и сидел наряд.
Платье со шлейфом уже не спасли ситуацию, хотя сама задумка действительно классная и интересная. В ней модная многослойность, объединение Инь и Янь (комбинезон + платье), что делает образ эффектным, ультрамодная прозрачность, модный блеск, царственный шлейф.
Кстати, с образом недоработали. Когда такой объем снизу, да еще и шлейф, который сразу подразумевает торжество, царственность, то нужно было надеть объемные красивые серьги и уравновесить верх и низ как объемом, так и стилистически. Тем более, комбинезон кружевной, серьги с витиеватыми (кружевными) линиями смотрелись бы гармонично с нарядом.
Одним словом, хорошая задумка, но неудачное воплощение. Тот случай, когда послевкусие от наряда завидует предвкушению от его создания. И здесь вопрос к создателю образа, а не к Анастасии. 8 баллов».
Только модные тренды
В этом платье с роскошным, акцентным белым цветком Анастасия Волочкова блистала на премии «Звезды хайпа». В тот вечер все увидели, какой великолепной женщиной может быть балерина Волочкова.
Анастасия Волочкова в платье-цветке выглядела великолепно. Фото: скрин видео соцсети Анастасии Волочковой
«Данный образ просто соткан из модных трендов. Во-первых, акцентный объемный цветок. Цветы — самая модная тема, и их воспели на своих показах почти все мировые дизайнеры. Так же гармонично перекликается волна в прическе с волнами цветка, что делает картинку образа целостной.
Во-вторых, черно-белое сочетание считается самым модным контрастным сочетанием, что усиливает модный градус образа. А черно-белый контраст добавляет эффекта.
В-третьих — модная асимметрия в фасоне юбки. Единственное, что можно было бы заменить, так это туфли на более остроносые, поскольку имеет место острый угол от разреза и диагональной линии на юбке. Плавные линии цветка уже обыграны в прическе, а вот острый угол никак не поддержан, но это не критично. Хотя, остроносая обувь сделала бы ножку более изящной и визуально длиннее. 9 баллов».
Театрально-роковой образ
Это драматичное сочетание красного и черного Анастасия Волочкова выбрала для посещения премии Fashion TV. И тоже оказалась на высоте! Может, когда захочет.
Роковая и драматичная Анастасия Волочкова. Фото: соцсети Анастасии Волочковой
«Какой контрастный, роковой образ с острыми готическими углами. Утрированный объем в плечевом поясе сделал силуэт Анастасии Волочковой визуально еще тоньше и стройнее. Воздушные рукава-буфы добавили легкости и воздуха, смягчив драму красно-черного цветового сочетания и острых углов, что сделало образ более театральным, нежели драматическим. Такое платье сложно «поженить» с блондинкой, но макияж Анастасии Волочковой и украшения помогли ей это сделать. Отдельный респект серьгам! Настя выглядит просто роскошно. 10 баллов».
Подводим итоги
Первое место модного баттла заслужили сразу два образа балерины – белый наряд, в котором Анастасия Волочкова принимала гостей своей вечеринки, и контрастное платье, выбранное ею для премии Fashion TV. На втором месте – образ с объемным цветком, на третьем – золотой наряд со шлейфом.
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Лариса Тимиряева. Фото: личный архив
Справка Teleprogramma.pro
Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».