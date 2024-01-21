«Модница недели»: самые роскошные образы Анастасии Волочковой — царственность, драма и полупрозрачность

«Глядя на данный образ, видно, что была крутая задумка, которая опиралась на самые модные тенденции и стиль Анастасии Волочковой. Но что-то пошло не так... Может быть, пока шили наряд, Анастасия еще похудела. На данной картинке не видно, но на самом деле, у комбинезона, при ходьбе, брючины собирались в гармошку. Либо кружево не лучший материал для комбинезона, либо некачественный пошив... Сделали акцент на знаменитые ноги Анастасии Волочковой и допустили такой ляп. Как раз на ногах хуже всего и сидел наряд.

Платье со шлейфом уже не спасли ситуацию, хотя сама задумка действительно классная и интересная. В ней модная многослойность, объединение Инь и Янь (комбинезон + платье), что делает образ эффектным, ультрамодная прозрачность, модный блеск, царственный шлейф. Кстати, с образом недоработали. Когда такой объем снизу, да еще и шлейф, который сразу подразумевает торжество, царственность, то нужно было надеть объемные красивые серьги и уравновесить верх и низ как объемом, так и стилистически. Тем более, комбинезон кружевной, серьги с витиеватыми (кружевными) линиями смотрелись бы гармонично с нарядом.

Одним словом, хорошая задумка, но неудачное воплощение. Тот случай, когда послевкусие от наряда завидует предвкушению от его создания. И здесь вопрос к создателю образа, а не к Анастасии. 8 баллов».

Только модные тренды

В этом платье с роскошным, акцентным белым цветком Анастасия Волочкова блистала на премии «Звезды хайпа». В тот вечер все увидели, какой великолепной женщиной может быть балерина Волочкова.