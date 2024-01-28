«Модница зимы»: образ Валерии – отдых для глаз, а Нетребко создала аутфит с нотками русского стиля

Как выглядеть стильно в холода? Учимся этому у знаменитостей. А модный эксперт Teleprogramma.pro, имиджмейкер Лариса Тимиряева подскажет, кому из звезд можно подражать, а кому – опасно. Кто же достоин быть образцом и носить звание самой модной девушки зимы. Смотрим!
Певица Валерия: нежность и контраст
Певица Валерия знает толк в моде и не экономит на себе. Ее образы точны и продуманы, как и в этот раз, когда Валерия вместе с мужем Иосифом Пригожиным вышла на прогулку.
Певица Валерия и Иосиф Пригожин. Фото: соцсети певицы Валерии
«Глядя на образ Валерии, глаз отдыхает, поскольку гармоничное сочетание и в цвете, и в стиле. Даже не разбивая его на детали, видно, что картинка целостная. Шубка и бейсболка в едином цвете и в единой фактуре и текстуре. Они смотрятся комплектом, что и делает образ целостным. Образ интересен модным контрастом в стилевом сочетании классики (меховое пальто) и спорта (бейсболка), что делает его элегантным и динамичным одновременно.
Кстати, бейсболки в топе модных головных уборов 2024, а способ надевать ее вместе с платком — один из самых модных в этом году. Дизайнеры решили объединить два трендовых аксессуара: платок и бейсболку и носить их вместе. Причем, модно носить платок как под бейсболку, так и поверх нее. Так что, платок Burberry отлично дополнил модный образ Валерии, добавив элегантности спортивной бейсболке, гармонично увязав ее с классическим стилем мехового пальто.
Бейсболка с приподнятым козырьком очень идет Валерии, поскольку органично перекликается с ее детским курносым носиком. Образ получился не только модным, стильным и целостным, но и нежным, под стать миловидной внешности Валерии. Жаль, что на картинке не видно обуви, но все равно образ на 10 баллов».
Анна Нетребко: драма и эффект
Оперную диву Анну Нетребко часто критикуют за любовь к ярким нарядам. Но на то она и дива, чтобы блистать. На прогулку по Милану Анна Нетребко вышла в черном.
Анна Нетребко в Милане. Фото: соцсети Анны Нетребко
«Певица Анна Нетребко сама по себе яркая и эффектная, поскольку в ее персональном стиле имеют место драма и натуральность, поэтому на ней очень органично смотрятся нетривиальные, яркие аутфиты, где имеет место отражение натуральности: косынка под каракульчу, сумка под леопарда и драма — черный цвет. Так что, образ Анны – это ее.
Не могу сказать, что это что-то ультрамодное, поскольку бархатные пуховики и косынки были в моде и прошлой зимой, но они не потеряли своей актуальности и в этом году. Но усиливает модный градус образа именно косынка, поскольку она добавляет образу нотку русского стиля, а социальные сети определили стиль славянский шик - сlavic girl — главным трендом зимы 2024. В современных реалиях моду определяют не только дизайнеры, но и модные блогеры, и мировые знаменитости.
Данный аутфит не только органичен с персональным стилем Анны, но и модный, стильный, гармоничный и целостный. Связующим звеном в образе выступает сумочка с леопардовым принтом, которая объединяет в себе все цвета аутфита: косынки, пуховика, перчаток... А стиль дикого леопарда поддерживают имиджевые очки, иначе он бы спорил с косыночкой под ягненка. Пуховик черным цветом поддерживает драму и эффект, а матовой текстурой - натуральность. Эффект усиливает контраст глянца и матовых фактур: пуховик и косынка матовые, а очки, перчатки и сумка глянцевые.
Жаль, что на представленной картинке не видна обувь. Образ не спонтанный, а продуман до мелочей, поэтому получился в стиле Анны Нетребко, с модными трендами. 10 баллов».
Юлия Пересильд: оделась не по погоде
Актриса Юлия Пересильд совершенно равнодушна к моде и трендам. Вот доказательства.
Юлия Пересильд на прогулке с собакой. Фото: соцсети Юлии Пересильд
«Глядя на образ Юлии Пересильд, я не могу считать его зимним или законченным. На ней не столько пальто, сколько кардиган, а это не верхняя одежда зимнего сезона, скорее, осеннего. Что из зимнего стиля, так это шапка, обувь и варежки. На ней варежки теплее, чем верхняя одежда. Юлия в данном аутфите вышла на прогулку с собакой. И если бегать вместе с собакой, то конечно же, будет тепло. В целом, образ в уличном стиле, соответствует ситуации и предполагает теплую зиму градусов -1 или - 2... И то, если бегать вместе с собакой, чтобы не замерзнуть. Но в такую погоду будет однозначно жарко в таких варежках.
Меховой помпон на шапке — ушедший тренд. Не категорично, но не модно. А вот меховая отделка на обуви добавляет ей модного градуса. Эффекта образу добавляет черно-белое сочетание, несмотря на то, что белый имеет сливочно-кремовые оттенки, это не мешает. Неоднозначное впечатление производит образ Юлии... Такие теплые зимние аксессуары не соответствуют легкой верхней одежде в виде кардигана. Для меня этот образ по сравнению с другими аутсайдер. 8 баллов».
Ксения Собчак: тепло, модно и мобильно
Журналистка Ксения Собчак знает толк в модных трендах и всегда одевается в соответствии с модными тенденциями.
Ксения Собчак на прогулке с сыном. Фото: скрин видео соцсети Ксении Собчак
«Пуховик — самая универсальная верхняя одежда зимы. Он спасает от всех видов непогоды: снега, изморози, ветра, мороза... Особенно, такого объемного фасона, как у Ксении Собчак. Конечно же Ксения выбрала не просто теплый пуховик, а его модную версию.
Самая модная длина верхней одежды — макси. Модный градус усиливает наличие капюшона, поскольку капюшон — микро тренд 2024. Пуховик «одеяло» по-прежнему считается модным, как и объем.
Пуховик — воздушная вещь, поэтому воздух и объем всегда будут идти в паре, и чем объемнее пуховик, тем он кажется легче, невесомее и интереснее, особенно, зимний. Внизу по бокам мы видим разрезики и, если молнии застегнуть, то пуховик приобретет коконо-образный фасон. А верхняя одежд- кокон в модных фаворитах.
Шапка бини отлично подходит по стилю к пуховику и удобству, поскольку на нее легко надевается капюшон. Под цвет шапки вязаные перчатки, а шарф по цвету ближе к цвету пуховика. Удобная обувь. Весь образ организован для определенной ситуации — прогулки с ребенком по зимнему парку. Тепло, удобно, стильно, модно и мобильно.
Несмотря на объемный фасон пуховика, он легкий и в нем легко и удобно передвигаться, нагнуться к ребенку, при необходимости. Паззл сложился в единую целостную картинку. Придраться не к чему. 10 баллов».
Кети Топурия: по заветам Коко Шанель
Кети Топурия этим образом демонстрирует, что она - последовательница Коко Шанель. Легендарный модельер обожала сочетания белого и черного и четкие линии.
Кети Топурия во дворе своего особняка. Фото: соцсети Кети Топурии
«Черно-белый контраст самый модный в этом году. На модных показах практически все дизайнеры продемонстрировали комплекты, в которых были исключительно только черный и белый, и это объяснимо. Модная тенденция сочетания несочетаемого, столкновений противоположностей — это как объединить вместе Инь и Янь, день и ночь, свет и тень...
Это такое столкновение, которого не даст ни одно контрастное цветовое сочетание. Это сочетание придаст эффекта любому, даже базовому образу. Недаром, ахромный контраст был любим легендарной Коко Шанель, которая предпочитала лаконичность, прямые линии в стиле и заимствованные из мужского гардероба детали. То же самое мы наблюдаем и в образе Кети Топурия. На ней элегантная шуба классического стиля с английским воротником, прямого кроя, объемные брюки, объемная сумка, состоящая из прямых линий как в форме, так и в декоре. И имиджевые очки в футуристическом стиле, которые поддерживают ритм прямых линий в образе и нотку Янь.
Все просто и лаконично, но при этом очень эффектно, именно за счет черно-белого контраста. Усиливает эффект разница глянцевой и матовой фактур. Образ модный и стильный, но читается какая-то незаконченность на фоне зимнего антуража. Недостаточно имиджевых очков. Если в этом образе идти на прогулку, то нужен головной убор или шарф, если сесть в машину, то длинная шуба не удобна для автоледи. Поэтому 9 баллов».
Подводим итоги
На верхней ступени нашего модного пьедестала почета сегодня тесно. Сразу три звезды получают звание главных модниц зимы. Это – певица Валерия, Анна Нетребко и Ксения Собчак. Второе место у Кети Топурии, аутсайдером стала Юлия Пересильд, которая, как видно, равнодушна к моде.
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Лариса Тимиряева. Фото: личный архив
Справка Teleprogramma.pro
Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».