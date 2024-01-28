«Модница зимы»: образ Валерии – отдых для глаз, а Нетребко создала аутфит с нотками русского стиля

«Глядя на образ Валерии, глаз отдыхает, поскольку гармоничное сочетание и в цвете, и в стиле. Даже не разбивая его на детали, видно, что картинка целостная. Шубка и бейсболка в едином цвете и в единой фактуре и текстуре. Они смотрятся комплектом, что и делает образ целостным. Образ интересен модным контрастом в стилевом сочетании классики (меховое пальто) и спорта (бейсболка), что делает его элегантным и динамичным одновременно.

Кстати, бейсболки в топе модных головных уборов 2024, а способ надевать ее вместе с платком — один из самых модных в этом году. Дизайнеры решили объединить два трендовых аксессуара: платок и бейсболку и носить их вместе. Причем, модно носить платок как под бейсболку, так и поверх нее. Так что, платок Burberry отлично дополнил модный образ Валерии, добавив элегантности спортивной бейсболке, гармонично увязав ее с классическим стилем мехового пальто.

Бейсболка с приподнятым козырьком очень идет Валерии, поскольку органично перекликается с ее детским курносым носиком. Образ получился не только модным, стильным и целостным, но и нежным, под стать миловидной внешности Валерии. Жаль, что на картинке не видно обуви, но все равно образ на 10 баллов».