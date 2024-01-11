«Модница недели» в фильме «Иван Васильевич меняет все»: достоверны ли образы героев ремейка

Новогодний ремейк культового советского фильма 1973 года «Иван Васильевич меняет профессию» от телеканала ТНТ — «Иван Васильевич меняет все» — потеснил в рейтингах новогоднюю «Маску» канала НТВ.
Телезрителям «зашли» не только шутки, но и персонажи, их исполнившие. Модный эксперт Teleprogramma.pro, дизайнер Наз Маер оценил, насколько достоверно переданы образы героев новогодней комедии ТНТ.
Зина и Шурик: Марина Кравец и Демис Карибидис
В новогодней комедии супружескую пару Зину и Шурика изобразили Марина Кравец и Демис Карибидис. В советском фильме «Иван Васильевич меняет профессию», напомним, эти роли сыграли Наталья Селезнева и Александр Демьяненко.
Зина и Шурик в фильме «Иван Васильевич меняет все». Фото: ТНТ
«Максимально достоверно воссоздан костюм Зины в исполнении Марины Кравец. Надо отметить, что этот комплект — нестареющая классика, такое платье будет органично смотреться и сегодня, хотя еще тогда о нем мечтали все советские женщины. Интересно, что в оригинале Зина в фантазиях Шурика предстает только в двух цветах — белом (символе чистоты и невинности) и красном (символе огня и страсти).
Это очень тонкая деталь, которая доказывает, что фильм не так прост, как кажется на первый взгляд, авторы демонстрируют удивительную проницательность в отношении мужской психологии. Здесь костюмеры нового фильма постарались на славу, изменилось только количество пуговиц и немного потерялась текстура ткани (в оригинале ее можно разглядеть только на очень близких планах), но на общее впечатление это никак не повлияло. 9 баллов».
Зина и Шурик в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Фото: кадр фильма, 1973 год
Иван Грозный: Тимур Батрутдинов
Сразу две роли — царя Ивана Грозного и управдома Ивана Буншу — в комедии «Иван Васильевич меняет все» сыграл Тимур Батрутдинов. Свой образ он, конечно же, «срисовал» с Юрия Яковлева, воплотившего на экране этих персонажей в фильме Леонида Гайдая 1973 года.
Режиссер Якин и Иван Грозный в фильме «Иван Васильевич меняет все». Фото: ТНТ
«Гораздо более сложная задача встала перед костюмерами, когда дело дошло до исторической части картины, но они блестяще справились с задачей. Изменился только цвет меха и снизилось обилие золотой вышивки. Костюм Ивана Грозного — сложнейшая работа из нескольких частей, одна шапка чего стоит. Не зря костюмы из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» множество раз становились музейными экспонатами. Интересно, что несмотря на то, что это комедия, а не историческая или документальная картина, костюм этот абсолютно достоверен. 10 баллов».
Режиссер Якин и Иван Грозный в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Фото: кадр фильма, 1973 год
Писарь Феофан: Максим Киселев
Роль писаря Феофана в советской картине сыграл один из самых известных комиков — Савелий Крамаров. Очевидно, что Максим Киселев, воплотивший Феофана в комедии ТНТ, имеет со знаменитостью практически портретное сходство.
Писарь Феофан в фильме «Иван Васильевич меняет все». Фото: ТНТ
«Что касается костюма писаря Феофана, то он изменился довольно заметно. Более глубокий оттенок, бархатная текстура и высокий ворот, с одной стороны, добавляют визуального интереса, с другой стороны — снижают комичность персонажа. 8 баллов».
Писарь Феофан в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Фото: кадр фильма, 1973 год
Шведский посол: Павел Воля
Павлу Воле пришлось соперничать с самим Сергеем Филипповым. Все сравнения один из самых харизматичных комиков современности выдержал с честью.
Павел Воля в фильме «Иван Васильевич меняет все». Фото: ТНТ
«Костюм шведского посла также стал интереснее визуально — богаче и интереснее. Отдельного упоминания достоин удачный подбор актера на эту роль — с невероятной харизмой актера Сергея Филиппова может сравниться разве что обаяние Павла Воли. 9 баллов».
Шведский посол (на фото справа) в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Фото: кадр фильма, 1973 год
Подводим итоги
Победу в нашем модном баттле одерживает Иван Грозный, точнее, исторический костюм, в котором Тимур Батрутдинов появился на экране. Второе место делят наряды Зины и шведского посла. Третье место достается историческому костюму писаря Феофана, который выглядит визуально богаче и интереснее своего предшественника, но потому и проигрывает. В итоге, самым достоверным в комедии ТНТ «Иван Васильевич меняет все» можно считать образ Ивана Грозного.
Дизайнер Наз Маер. Фото: личный архив
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер — модельер, ученик Жана Поля Готье. Дизайнер, модный эксперт, обладатель премии Вячеслава Зайцева «Дизайнер 2021 года».
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