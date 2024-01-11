«Модница недели» в фильме «Иван Васильевич меняет все»: достоверны ли образы героев ремейка

«Максимально достоверно воссоздан костюм Зины в исполнении Марины Кравец. Надо отметить, что этот комплект — нестареющая классика, такое платье будет органично смотреться и сегодня, хотя еще тогда о нем мечтали все советские женщины. Интересно, что в оригинале Зина в фантазиях Шурика предстает только в двух цветах — белом (символе чистоты и невинности) и красном (символе огня и страсти).

Это очень тонкая деталь, которая доказывает, что фильм не так прост, как кажется на первый взгляд, авторы демонстрируют удивительную проницательность в отношении мужской психологии. Здесь костюмеры нового фильма постарались на славу, изменилось только количество пуговиц и немного потерялась текстура ткани (в оригинале ее можно разглядеть только на очень близких планах), но на общее впечатление это никак не повлияло. 9 баллов».