Лорак в «жухлом» платье, а Орбакайте одевала Пугачева: стилист оценил наряды звезд на «Песне года»

Эксперт в сфере моды оценил наряды нескольких знаменитостей, в которых те блистали на «Песне года». Концерт, записанный в конце декабря, 1 и 2 января вышел в эфир телеканала «Россия». Правда, не без потерь.
После вечеринки у Насти Ивлеевой из эфира были вырезаны номера в исполнении Филиппа Киркорова, Анны Асти и Лолиты Милявской. Но это – немного другая история.
Сегодня в центре нашего внимания исключительно платья.
Ани Лорак: остатки роскоши из давно забытого чемодана
Певица Ани Лорак никогда не прячет свою фигуру. И правда, зачем скрывать от народа такую красоту. А то, во что она облачена, при таких формах отходит на второй план.
Платье Ани Лорак не впечатлило стилиста. Фото: пресс-служба
«Скажу честно, платье не впечатляет совсем, какое-то оно очень посредственное и отчасти жухлое, остатки роскоши из давно забытого чемодана. Вероятно, Лорак совсем не хотела утруждать себя выбором наряда. Нельзя сказать, что образ ужасен и некрасив, просто сегодня выход на красную дорожку очень обязывает, и все стараются креативить, готовиться и воплощать какие-то свежие идеи, а тут скукота».
Кристина Орбакайте: стилистом выступила мама?
В этом наряде Кристины Орбакайте стилист Руслан Громов увидел отсылки к образам Аллы Пугачевой. Он предположил, что Примадонна могла приложить руку к созданию аутфита для дочери.
Стилист предположил, что наряд Кристине выбирала ее мама. Фото: пресс-служба
«Я вижу множество интересных деталей в образе Кристины Орбакайте, которые хочется разглядывать и изучать, что само по себе уже хорошо. Рукав в виде цветка, пояс, туфли металлик, наряд, действительно, сложный, но при этом смотрибельный. Эффекта «вау», лично у меня, не произошло. Могу предположить, что стилистом Кристины для этого выхода в свет выступала ее мама, очень уж узнаваем почерк».
Лариса Долина: креатив для потерявшего надежду
Певица Лариса Долина, вероятно, хотела показаться оригинальной. Иногда это стремление выходит боком.
Этот наряд Ларисы Долиной стилист назвал «клоунским». Фото: пресс-служба
«Это настолько плохо, что даже не хочется обижать талантливую артистку Ларису Долину своими комментариями, ведь сказать про этот наряд что-то хорошее просто не в моих силах. Это какой-то креатив для крайне ограниченного и потерявшую всякую надежду выглядеть хорошо человека. Мне просто даже не верится в то, что Лариса смогла натянуть этот клоунский костюм на себя, ведь в последнее время все чаще я видел певицу в стильных и достойных образах. Это полный провал без шанса на существование».
Ольга Бузова: пережитки прошлого
Поющая телеведущая Ольга Бузова выбрала для появления на публике платье-пену. Но кажется, в чем-то подобном ее уже видели и не раз.
Стилист засомневался в наличии у Бузовой фантазии. Фото: пресс-служба
«Это могло быть более интересным, если бы Ольга впервые выгуливала подобный наряд, но на деле я из раза в раз вижу одно и тоже, просто меняется цвет. Если не придираться к тому, что у стилиста Ольги Бузовой наличие фантазии под вопросом, мне нравится идея монохрома, наряд выдержан в одном цвете и идеально подходит по оттенку.
Так же, в образе есть элемент шоу, я уверен, что Ольга Бузова появилась на дорожке, и сразу приковала взгляды всех присутствующих. Действительно, наряд хочется разглядывать. И он интересный, но модным и суперстильным его не назовешь, так или иначе, это уже пережитки прошлого. Профессиональной работу ее стилиста можно назвать только в том случае, если каждый наряд лучше предыдущего, все остальное деградация».
Стилист Руслан Громов. Фото: личный архив
Справка Teleprogramma.pro
Руслан Громов не только стилист, но еще и fashion-колумнист, и фото-продюсер. Работал со многими звездами отечественного шоу-бизнеса.
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