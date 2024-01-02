Лорак в «жухлом» платье, а Орбакайте одевала Пугачева: стилист оценил наряды звезд на «Песне года»

Эксперт в сфере моды оценил наряды нескольких знаменитостей, в которых те блистали на «Песне года». Концерт, записанный в конце декабря, 1 и 2 января вышел в эфир телеканала «Россия». Правда, не без потерь.

После вечеринки у Насти Ивлеевой из эфира были вырезаны номера в исполнении Филиппа Киркорова, Анны Асти и Лолиты Милявской. Но это – немного другая история.

Сегодня в центре нашего внимания исключительно платья.

Ани Лорак: остатки роскоши из давно забытого чемодана

Певица Ани Лорак никогда не прячет свою фигуру. И правда, зачем скрывать от народа такую красоту. А то, во что она облачена, при таких формах отходит на второй план.