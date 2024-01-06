Как не замерзнуть и при этом выглядеть стильно

Можно даже зимой оставаться красивой (и красивым), и популярные артисты и ведущие это подтверждают. Мы изучили их обновки и выбрали вещи, которые будут актуальны в ближайшие холодные месяцы.
На экскурсию
Андрей Малахов демонстрирует модель шапки, которая не нуждается в особом представлении. Да, ушанка из натурального меха опять не пережиток прошлого. Модные мужские ушанки на этот сезон шьют из натурального или искусственного меха. Часто они бывают двусторонними. Также на пике моды ушанки из норки.
В путешествие
Фото: личная страница Клавы Коки в социальной сети
Клава Кока собралась путешествовать и утеплилась, как настоящая модница. Сапоги-дутики - удобные, теплые, стильные. Такие сапоги, выполненные из теплого непромокаемого материала, отлично носятся и в мороз, и в снег, и в слякоть. Стилисты советуют покупать однотонные модели - подойдут к любому верху. Идеально - как у Клавы, с короткой курткой оверсайз из пуха. Кока на фото с женихом - блогером и режиссером Александром Повериным. Парень тоже модничает в комбинированной одежде - обычная куртка-гусеница стала стильной штучкой благодаря вставкам из текстиля и искусственного меха.
На прогулку
Фото: личная страница Ляйсан Утяшевой в социальной сети
Ляйсан Утяшева этой зимой носит классику «теплого жанра». Норковый полушубок - универсальная вещь, он поможет выглядеть зимой стильно и заодно не замерзнуть. Шапка с меховыми ушами из кожи - еще один тренд сезона.
На вечеринку
Фото: канал «Россия 1»
Полина Гагарина блестит пайетками всех цветов. Облегающие разноцветные платья из пайеток - то, что поможет стать королевой дискотеки. Певице идет такой наряд со сложным геометрическим узором.
В кино
Фото: канал «Россия 1»
Юлия Пересильд и ее дочки Анна (слева) и Мария пришли в кино в самых актуальных костюмах сезона. Жакет из твида с большими металлическими пуговицами и мини-юбка выдают в их обладательницах больших модниц.
На свидание
Фото: личная страница Ольги Бузовой в социальной сети
Ольга Бузова умеет удивить - этот наряд из разряда «стеснение пропало». Креативный кожаный комбинезон - модная находка для свидания, которая поможет выглядеть женственно и стильно. Кожаные вещи - на пике моды.
На концерт
Фото: личная страница Екатерины Андреевой в социальной сети
Екатерина Андреева умеет смешивать стили. Здесь она показывает, как быть самой модной на концерте классической музыки или в театре. Красивейшее вечернее мини-платье, серебристые босоножки на платформе - практически наряд Золушки, собравшейся на бал. Плюс косуха и лосины - комплект современной рокерши. Все вместе - вечерний образ ультрамодной жительницы мегаполиса.
В офис
Фото: личная страница Юлианы Карауловой в социальной сети
Юлианна Караулова демонстрирует тренд, который мы забираем из старого года в новый. В моде стильные вещи из 80-х годов прошлого века. Артистка демонстрирует как раз парочку таких: повязка на волосы, укороченный трикотажный жакет с блестящими пуговицами, штаны из лакированной кожи.