Как не замерзнуть и при этом выглядеть стильно

Можно даже зимой оставаться красивой (и красивым), и популярные артисты и ведущие это подтверждают. Мы изучили их обновки и выбрали вещи, которые будут актуальны в ближайшие холодные месяцы.

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Андрей Малахов демонстрирует модель шапки, которая не нуждается в особом представлении. Да, ушанка из натурального меха опять не пережиток прошлого. Модные мужские ушанки на этот сезон шьют из натурального или искусственного меха. Часто они бывают двусторонними. Также на пике моды ушанки из норки.

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