«Модница недели» на «Голубом огоньке»: в каких нарядах блистали на канале «Россия» Ситтель, Веденеева, Алсу и Гришаева

Новогодняя ночь требует особой подготовки. Смотрим, в каких нарядах перед поклонниками появились на «Голубом огоньке» телеканала «Россия» знаменитости. Оценила аутфиты звездных див стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова.
Певица Алсу: сияние и блеск
Певица Алсу, кажется, безупречна во всем. Ее образы продуманы и выверены. Так было и в новогоднюю ночь.
Певица Алсу. Фото: телеканал «Россия»
«Много блеска и пайеток - тренд новогодних нарядов текущего сезона. Цвет платья подходит внешности певицы Алсу, а крой и фасон выгодно подчеркивают фигуру. Гладкая прическа так же в тренде текущего года. Сверкающие серьги удачно дополняют платье, подходят по стилю. Получился элегантный, стильный образ, который очень идет Алсу. 10 баллов».
Нонна Гришаева: атлас и вышивка
Актриса Нонна Гришаева стройна и прекрасна. Так что может позволить себе наряды, подчеркивающие ее великолепные формы.
Нонна Гришаева. Фото: телеканал «Россия»
«Нонна Гришаева выглядит великолепно. Фасон платья с объемными рукавами, глубоким декольте - актуален и смотрится оригинально. Единственный нюанс касается вышивки платья. На мой субъективный взгляд, без нее было бы лучше. Смотрелось бы более элегантно. Что касается прически, то челки сейчас снова в моде. Однако, я могла бы рекомендовать попробовать не такую густую, а сделать ее немного «реже». Волны очень красивые, подходят и украшают праздничный образ актрисы. Серьги гармонично завершают образ. Еще один нюанс: браслет можно было бы оставить только один - широкий блестящий. Золотые браслеты немного «спорят» с общим настроением образа. 8 баллов».
Татьяна Веденеева: нежность и красота
Телеведущей Татьяне Веденеевой, на минуточку, семьдесят лет. Бабушкой или пожилой дамой ее назвать язык не поворачивается.
Татьяна Веденеева. Фото: телеканал «Россия»
«Цвет платья идет Татьяне Веденеевой. Сложный крой рукавов и юбки так же смотрится интересно и подходит фигуре актрисы, выгодно ее подчеркивая. Что касается аксессуаров, то я бы могла рекомендовать выбрать другое ожерелье. Если бы оно повторяло геометрию выреза платья, то смотрелось бы более гармонично. Крупный золотистый браслет в рамках этого образа было бы лучше заменить на браслет из страз или серебристый. Кольцо прекрасно.
Что касается туфель, то их можно было бы заменить на босоножки или туфли с острым носом золотистого или серебристого цвета на комфортном каблуке. Хотя, что касается обуви, это всегда очень субъективная история. Главное - удобство. 9 баллов».
Татьяна Веденеева и Николай Басков. Фото: телеканал «Россия»
Мария Ситтель: блеск и кружево
Телеведущая Мария Ситтель предстала в черном наряде, дополненном блеском и кружевом.
Мария Ситтель и Андрей Малахов. Фото: телеканал «Россия»
«Платье Марии Ситтель само по себе довольно интересное. Блеск и кружево, черный цвет - все это тренды текущего новогоднего сезона. Однако все блестящие и объемные фактуры имеют свойство визуально увеличивать даже самую стройную фигуру. Я бы могла порекомендовать выбрать более гладкое платье, возможно, атласное с V-образным вырезом-декольте, немного завышенной талией. Рукав мог бы быть любой- длинный или до локтя.
Что касается цвета платья, то можно было бы попробовать, например, даже алое - этот цвет, кстати, так же в тренде, и он выгодно подчеркнул бы контрастную внешность ведущей. Либо зеленое, синее. Прическа прекрасна и очень идет Марии. Что же касается образа в целом - самое главное, чтобы он нравился самой Марии и ей было в нем комфортно. 7 баллов».
Подводим итоги
Первое место модного новогоднего баттла достается певице Алсу, второе – Татьяне Веденеевой. Замыкает тройку лидеров модной подборки Нонна Гришаева.
Виктория Шабанова. Фото: личный архив
Справка Teleprogramma.pro
Виктория Шабанова - стилист-имиджмейкер. Образование: школа шопинга Татьяны Тимофеевой, курс «Стилист, персональный шопер, fashion-блогер», курс Карины Нигай «Я fashion-блогер». Работает стилистом с 2018 года.
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