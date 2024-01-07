«Модница недели» на «Голубом огоньке»: в каких нарядах блистали на канале «Россия» Ситтель, Веденеева, Алсу и Гришаева

«Цвет платья идет Татьяне Веденеевой. Сложный крой рукавов и юбки так же смотрится интересно и подходит фигуре актрисы, выгодно ее подчеркивая. Что касается аксессуаров, то я бы могла рекомендовать выбрать другое ожерелье. Если бы оно повторяло геометрию выреза платья, то смотрелось бы более гармонично. Крупный золотистый браслет в рамках этого образа было бы лучше заменить на браслет из страз или серебристый. Кольцо прекрасно.

Что касается туфель, то их можно было бы заменить на босоножки или туфли с острым носом золотистого или серебристого цвета на комфортном каблуке. Хотя, что касается обуви, это всегда очень субъективная история. Главное - удобство. 9 баллов».