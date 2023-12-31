«Модница недели» на Первом канале: какими нарядами в новогоднюю ночь удивили Слава, Успенская, Подольская и другие звезды

«Что мне нравится в этом образе Натальи Подольской? Цвет. Насыщенный цвет фуксии все еще в моде. Благодаря фильму «Барби» розовый вошел в моду. Аналитики трендов говорили, что этот оттенок быстро выйдет из моды. Но пока мы его все еще наблюдаем. Мне нравится нестандартный крой платья, он хорошо украшает фигуру Натальи Подольской.

Но образ портят аксессуары, это антитренды. Ботильоны из начала 2000-х, перчатки, на которые надеты кольца – это вообще отсыл к модерну. Все это смотрится нелепо. Тем более, все в одном цвете создает ощущение старомодности.

Можно было, например, надеть ботфорты из металлической фактуры, было бы круче. Или босоножки фактурные с декором в виде перьев. Это сейчас актуально. 7 баллов».