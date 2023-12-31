«Модница недели» на Первом канале: какими нарядами в новогоднюю ночь удивили Слава, Успенская, Подольская и другие звезды

В ночь с 31 декабря на 1 января Первый канал покажет в своем эфире «Новогоднюю ночь на Первом». Смотрим, какими нарядами поклонников решили удивить знаменитости. И не просто смотрим, а узнаем, что по поводу образов думает профессионал - модный эксперт Teleprogramma.pro, культуролог моды Надя Иванова.
Наталья Подольская: ощущение старомодности
Певица Наталья Подольская в эфире Первого канала предстала в компании своего мужа, музыканта Владимира Преснякова. Тот решил одеться сдержанно, чтобы не отвлекать на себя внимание от своей яркой красавицы-жены.
Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Фото: Первый канал
«Что мне нравится в этом образе Натальи Подольской? Цвет. Насыщенный цвет фуксии все еще в моде. Благодаря фильму «Барби» розовый вошел в моду. Аналитики трендов говорили, что этот оттенок быстро выйдет из моды. Но пока мы его все еще наблюдаем. Мне нравится нестандартный крой платья, он хорошо украшает фигуру Натальи Подольской.
Но образ портят аксессуары, это антитренды. Ботильоны из начала 2000-х, перчатки, на которые надеты кольца – это вообще отсыл к модерну. Все это смотрится нелепо. Тем более, все в одном цвете создает ощущение старомодности.
Можно было, например, надеть ботфорты из металлической фактуры, было бы круче. Или босоножки фактурные с декором в виде перьев. Это сейчас актуально. 7 баллов».
Любовь Успенская: в стиле Valentino
Исполнительница шансона Любовь Успенская 24 февраля 2024 года отметит свое 70-летие. Но певица запросто даст фору молодым. И этот ее образ – лишнее тому доказательство. Хотя, почему же лишнее?
Любовь Успенская. Фото: Первый канал
«Любовь Успенская показала вариант сценического яркого образа в соответствии с модными тенденциями и с учетом коррекции фигуры. Есть особенности дам элегантного возраста, когда фигура, что называется, «плывет», изменяются ее пропорции, и очень важно правильно выбирать конструирующие модели одежды. И здесь Любовь Успенская и ее стилист все правильно проработали.
Моделирующий верх платья с четкой линией плеч, с затянутой талией, с заужающими бедрами. Верхняя часть платья очень структурирует фигуру, делает ее более подтянутой и стройной. Мы видим прозрачную юбку, что сейчас вообще мега-тренд. Платье в стиле Валентино. Не хватает аксессуаров – нужны более крупные серьги, талию можно акцентировать ремешком. 9 баллов».
Елена Ваенга: образ Русалки
Певица Елена Ваенга выбрала платье в модных тенденциях, но немного просчиталась с другой очень важной деталью.
Елена Ваенга. Фото: Первый канал
«Что можно отметить в этом образе, так это актуальную фактуру платья. Сейчас метализированные фактуры очень актуальны, причем, металл может быть абсолютно различным – платина, бронза, металл, серебро, золото, неважно. Актуален и силуэт – а-ля платье-футляр. Это беспроигрышный вариант, но при одном условии, если фигура идеальная.
Нужно помнить о том, что метализированные фактуры увеличивают объемы, и к сожалению, в тех местах, где это не нужно. Поэтому, если вы выбираете такое платье, очень важно использовать корректирующее белье, даже если ваша фигура 90-60-90. Образ Русалки, который мы видим, вполне эстетичен, но с точки зрения коррекции фигуры, платье не совсем удачно. 7 баллов».
Певица Слава: помпезность Екатерины II
Певицу Славу иконой стиля никогда не считали. У нее много других достоинств.
Певица Слава. Фото: Первый канал
«Образ очень помпезный и торжественный. Слава выглядит, как оперная певица на сцене. Как сценический и театральный образ, он вполне себе уместен. Но раз у нас рубрика «Модница», а это слово подразумевает соответствие модным тенденциям, то здесь мимо все – и слишком богатая фактура, и декор, и театральная помпезность и в платье, и в прическе, и в макияже, и в украшениях. Прямо, знаете, такая Екатерина II по образу. С точки зрения моды, совсем нет. 5 баллов».
Подводим итоги
Первое место модного баттла удостоена Любовь Успенская. Второе место делят Наталья Подольская и Елена Ваенга, на третьем - певица Слава.
Надя Иванова. Фото: личный архив
Справка Teleprogramma.pro
Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет культурологии моды Санкт-Петербургского университета культуры и искусства. Опыт в фэшн-сфере — 19 лет.
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