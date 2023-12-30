Чем звезды удивили нас на этой неделе - разбор стиля

Юлия Пересильд пришла получать премию «Звезда театрала», где ее наградили в кино за роль в фильме «Вызов». Пересильд - красивая женщина и почти всегда выглядит ослепительно, но тут она прогадала с выбором наряда. Чересчур просто. Прекрасный комбинезон для семейного ужина в кафе, но не для торжества. Кажется, что артистка очень спешила - других объяснений для этого образа с пучком на голове мы не нашли.