Чем звезды удивили нас на этой неделе - разбор стиля

Фото: Global Look Press
Нюша выглядит максимально странно: то ли аниматорша, то ли танцовщица кабаре. На голове - гипюровый бант, на шее - бантик, верх наряда - пляжное платье, низ - смесь свадебного и карнавального. Все смешалось и превратило певицу в артистку, которой впору смешить публику юмористическими монологами. Кажется, что Нюша собиралась продемонстрировать образ сексуальной артистки, но что-то пошло не так… Капля меда в этой бочке дегтя - актуальный цвет наряда и макияж с блестками на глазах.
Фото: Starface.ru
Катя Лель в таком костюмчике может устроить джагу-джагу разве что для друзей. Слишком просто для звезды! Лель нередко злоупотребляет оверсайзом, тем самым подчеркивая недостатки и скрывая достоинства фигуры. Заправить такие брюки в ботинки стало еще одной ошибкой. Когда песню «Мой мармеладный» поет весь мир, это повод получить консультацию стилиста, чтобы выбраться из образа, в котором застряла Катя вот уже на 20 лет.
Фото: Persona Stars
Юлия Пересильд пришла получать премию «Звезда театрала», где ее наградили в кино за роль в фильме «Вызов». Пересильд - красивая женщина и почти всегда выглядит ослепительно, но тут она прогадала с выбором наряда. Чересчур просто. Прекрасный комбинезон для семейного ужина в кафе, но не для торжества. Кажется, что артистка очень спешила - других объяснений для этого образа с пучком на голове мы не нашли.
Фото: Persona Stars
Агата Муцениеце часто одевается так, что хочется ее немедленно переодеть. Но в этот раз актриса пришла на премьеру фильма в отличном платье-бюстье. Такой крой подчеркивает плечи и ключицы. Перья делают наряд праздничным, особенно в паре с актуальным красным. К такому платью волосы лучше собрать, что она и сделала - получились классные локоны (на голове) и волны (одобрения в соцсетях).