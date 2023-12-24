«Модница недели» на «Суперстар»: какие образы ведущей шоу Лолиты Милявской разочаровали стилиста

«Глядя на образ Лолиты в кэтсьюте (англ. Catsuit — буквально, костюм кошки – прим. стилиста), возникает вопрос к тем, кто создает или утверждает образы Лолиты. На какую целевую аудиторию они нацелены? Ведь образ всегда создается под ситуацию и под определенную целевую аудиторию, для желаемой обратной реакции.

Шоу НТВ «Суперстар» не Comedy Woman на ТНТ, и целевая аудитория у данной передачи — телезрители 40 лет и старше. Они смотрят передачу ради встречи со своими кумирами, и таким провокационным трендом, как кэтсьют, они вряд ли восхитятся, а многие даже и не поймут, что это вообще самостоятельная одежда. Понятно, что Лолита в прекрасной форме и хотела тем самым это продемонстрировать, но образ получился «голым», не законченным, недоработанным. Кстати, кэтсьюты чаще всего и использовали в многослойных образах в 2022 году, когда они ворвались в моду. Но несмотря на то, что это прошлогодний тренд, его можно было бы обыграть и сделать модным сегодня. В 2023 году в моду вырвался деловой стиль, и если бы поверх облегающего кэтсьюта был надет жакет в мужском стиле или легкое летнее пальто нараспах + мужской галстук или объемный цветок, или сюрреалистическое объемное украшение в стиле Скиапарелли..., можно было надеть объемный кардиган или накидку из перьев, можно было бы надеть пояс с длинной бахромой или прозрачную объемную юбку из сетки. Вариантов масса, чтобы увязать эпатажный стиль Лолиты, моду и формат передачи и создать интересный образ.

Кстати, кэтсьюты чаще всего и использовали для визуальной коррекции силуэта, надевая их с объемными накидками и кардиганами нараспашку, поскольку на контрасте с утрированным объемом, еще больше усиливался эффект утрированного облегания и силуэт визуально казался еще стройнее. А так, у меня возникла только одна ассоциация, глядя на образ Лолиты, - она похожа на бабочку без крыльев, вроде бы стройный стан, но чего-то главного не хватает... Так что, образ не законченный и уже не модный, поэтому просто поставлю 1 балл».

Контрасты Инь и Янь

Лолита Милявская призналась, что в похожем наряде она уже появлялась на публике добрых двадцать лет назад. Вот вам лишнее доказательство того, что мода циклична.