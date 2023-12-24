«Модница недели» на «Суперстар»: какие образы ведущей шоу Лолиты Милявской разочаровали стилиста

Лолита Милявская – бессменная ведущая шоу НТВ «Суперстар» в паре с Вадимом Такменевым. Наряды Лолиты в этом проекте – отдельный вид искусства. Их хочется рассматривать и изучать. Делаем это вместе с профессионалом, модным экспертом Teleprogramma.pro, стилистом-имиджмейкером Ларисой Тимиряевой и выбираем лучший.
Роскошна в черном цвете
Мы, что называется, заходим с козырей. То есть, с лучшего, по мнению нашего эксперта, образа Лолиты Милявской из представленных в нашей подборке.
«Элегантный и модный образ Лолиты Милявской. Элегантным платье делает его фасон, а модного градуса добавляют декоративные элементы на платье. Сейчас очень модно носить жемчуг и стразы не только в украшениях, но и в виде декора на одежде и аксессуарах. Эффекта добавляет контраст черного и белого. В данном платье силуэт Лолиты визуально выглядит стройнее за счет того, что серебристый цвет декора «рисует» желаемый силуэт на фоне черной ткани. Комплиментарная длина платья, туфли идеально подобраны и по цвету, и по стилю. Жемчуг и стразы в декоре перекликаются с украшениями.
Черный цвет — это, однозначно, цвет Лолиты. Она в нем роскошна, поскольку в персональном стиле Лолиты лежит драма. Приятно видеть Лолиту в таком элегантном образе, но как стилист, я не могу не заметить, что украшения подбираются с учетом черт лица. Мелкие классические украшения, конечно же, спорят с яркой внешностью Лолиты. 9 баллов».
Бабочка без крыльев
Этот образ разочаровал нашего модного эксперта. Создавая дерзкий образ женщины-кошки, стилисты промахнулись, и получилась «бабочка без крыльев».
«Глядя на образ Лолиты в кэтсьюте (англ. Catsuit — буквально, костюм кошки – прим. стилиста), возникает вопрос к тем, кто создает или утверждает образы Лолиты. На какую целевую аудиторию они нацелены? Ведь образ всегда создается под ситуацию и под определенную целевую аудиторию, для желаемой обратной реакции.
Шоу НТВ «Суперстар» не Comedy Woman на ТНТ, и целевая аудитория у данной передачи — телезрители 40 лет и старше. Они смотрят передачу ради встречи со своими кумирами, и таким провокационным трендом, как кэтсьют, они вряд ли восхитятся, а многие даже и не поймут, что это вообще самостоятельная одежда. Понятно, что Лолита в прекрасной форме и хотела тем самым это продемонстрировать, но образ получился «голым», не законченным, недоработанным. Кстати, кэтсьюты чаще всего и использовали в многослойных образах в 2022 году, когда они ворвались в моду. Но несмотря на то, что это прошлогодний тренд, его можно было бы обыграть и сделать модным сегодня. В 2023 году в моду вырвался деловой стиль, и если бы поверх облегающего кэтсьюта был надет жакет в мужском стиле или легкое летнее пальто нараспах + мужской галстук или объемный цветок, или сюрреалистическое объемное украшение в стиле Скиапарелли..., можно было надеть объемный кардиган или накидку из перьев, можно было бы надеть пояс с длинной бахромой или прозрачную объемную юбку из сетки. Вариантов масса, чтобы увязать эпатажный стиль Лолиты, моду и формат передачи и создать интересный образ.
Кстати, кэтсьюты чаще всего и использовали для визуальной коррекции силуэта, надевая их с объемными накидками и кардиганами нараспашку, поскольку на контрасте с утрированным объемом, еще больше усиливался эффект утрированного облегания и силуэт визуально казался еще стройнее. А так, у меня возникла только одна ассоциация, глядя на образ Лолиты, - она похожа на бабочку без крыльев, вроде бы стройный стан, но чего-то главного не хватает... Так что, образ не законченный и уже не модный, поэтому просто поставлю 1 балл».
Контрасты Инь и Янь
Лолита Милявская призналась, что в похожем наряде она уже появлялась на публике добрых двадцать лет назад. Вот вам лишнее доказательство того, что мода циклична.
«Все новое — это хорошо забытое старое. Со слов Лолиты Милявской, это ее образ 2004 года. Но сколько в нем сегодняшних модных трендов, таких как, балаклава, металлизированный блеск, высокие перчатки, как часть одежды. Эффекта добавляет модный контраст жестких и мягких линий, гладких и матовых фактур, жесткой и мягкой тканей...
Черный в разных фактурах, в сочетании с металлизированным блеском, да еще и с балаклавой создали образ сильной женщины, добавив нотку Янь, а рукава буфы и воланчики выступили контрастной ноткой Инь. Инь и Янь — это игра контрастов и всегда работает безотказно, придавая образу особый шарм. Это сочетание позволяет женщине быть более раскованной, без риска показаться вульгарной. Плюс ко всему, он гармонично перекликается с персональным стилем самой Лолиты: сильной и слабой одновременно. Не удачно подобрана обувь. Она просто из другой оперы. Когда на голове балаклава, то лодочки на шпильке не лучший партнер. Образ должен начинаться и заканчиваться (обувь и головной убор) в едином стиле. Здесь должна быть более мужественная грубая обувь. Но образ Лолите идет. 8 баллов».
«Так давно уже не носят»
А это платье Лолиты – иллюстрация того, как можно «запороть» прекрасное платье, выбрав неправильный размер и неудачную обувь.
«Красивое, модное платье. Модные асимметрия в крое и драпировка гармонично перекликаются с прической. Красивый силуэт платья подчеркнул женственность Лолиты. Усиливает модный градус бра напоказ. Сдержанный цвет и умеренный блеск делают платье и праздничным, и элегантным одновременно. И было бы все замечательно, если бы не одно «но»! А именно — утрированное прилегание. Так давно уже не носят. Платье явно маловато Лолите. Как говорил Юбер де Живанши, платье должно следовать за женским телом, а не формы тела укладываться в очертания платья. Если бы это платье было бы ну хоть на полразмера больше, получился бы красивый образ.
Есть еще один промах — неправильные туфли, а вернее, ремешок на них. Он режет ногу и создает ненужную горизонталь. Когда имеет место высокий разрез на юбке платья, то в унисон острому углу разреза подбирается обувь с острым носом и вместе, эти два противоположных острых угла визуально вытягивают ногу, делая ее как бы длиннее, а ремешок нарушил эту визуальную корректирующую технику, сделав ноги даже короче, чем они есть на самом деле. Учитывая все плюсы и минусы — 7 баллов».
Подводим итоги
Первое место модного баттла получает черное платье Лолиты, расшитое мелким жемчугом. На втором – наряд Лолиты образца 2004 года, с балаклавой. На третьем - серебристое платье Лолиты, которое ей немного маловато.
Лариса Тимиряева. Фото: личный архив
Справка Teleprogramma.pro
Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».
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