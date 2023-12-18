Астролог Василиса Володина рассказала, как и в чем встречать 2024 год

До Нового года остается меньше двух недель. Настало время, когда уже нужно задумать о наряде для встречи Нового года. Многие уверены, что важно обращать внимание на материал и цвет наряда, так как это может притянуть удачу. В новом интервью Лауре Джугелии астролог Василиса Володина рассказала, как и в чем нужно встречать 2024 год.

Эксперт отметила, что пока еще нынешний год находится в воинственной юрисдикции Марса. Он пробудет там до самого марта. И хоть астролог заверила, что не важно как и в чем человек встречает Новый год. Она заверила, что коррективы в жизни от этого будут минемальными. Но Володина добавила, что людям надоедает однообразие, поэтому и есть стремление что-то каждый раз менять.