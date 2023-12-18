Астролог Василиса Володина рассказала, как и в чем встречать 2024 год

До Нового года остается меньше двух недель. Настало время, когда уже нужно задумать о наряде для встречи Нового года. Многие уверены, что важно обращать внимание на материал и цвет наряда, так как это может притянуть удачу. В новом интервью Лауре Джугелии астролог Василиса Володина рассказала, как и в чем нужно встречать 2024 год.
Эксперт отметила, что пока еще нынешний год находится в воинственной юрисдикции Марса. Он пробудет там до самого марта. И хоть астролог заверила, что не важно как и в чем человек встречает Новый год. Она заверила, что коррективы в жизни от этого будут минемальными. Но Володина добавила, что людям надоедает однообразие, поэтому и есть стремление что-то каждый раз менять.
Из-за влияния Марса астролог рекомендовала встречать год в марсианской стилистике.
«Это кожа, металл, а также провокационные образы. Это может быть: спорт-шик, милитари, что-то жестковатое ближе к вечеринке байкеров», – пояснила Василиса.
При этом в прошлом году стоило одеться в более классическом стиле. Теперь все кардинально иначе.
Также астролог заговорила про праздничный стол. Она подчеркнула, что должно быть мясо и горячее блюдо.
«Я бы советовала говядину и красное вино. У камина погреться, огонь тоже марсианский символ», – дала совет звезда.
А это значит, что для угощения можно сделать как мясо по французски, так и запечаеную утку или курицу. Говядину можно приготовить на сковородке и подать с любимым гарниром. Но астролог призналась, что веганам в такой ситуации ничего посоветовать не может.
Запеченные ребрышки. Фото: Global Look Press
Также Василиса не забыла рассказать про цвета. Она подчеркнула, что лучше всего отдать предпочтение красному. Можно облачиться в платье алого цвета или украшенное красными камнями. Приветствуется и яркий макияж, поэтому можно смело доставать палитру теней с блестками, губную помаду самых броских оттенков и стразы.
«Идею, что нужно встречать в одежде обязательно в цвете Хозяина следующего года, мы сами придумали. Но если хотите так, то тогда 10 февраля— когда начнется Год Дракона», – пояснила астролог.
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Агата Муцениеце. Фто: соцсети Агаты Муцениеце
Добавим, что даже стилисты отмечают, что 2024 год стоит встречать в броских нарядах. Они могут быть не только красными, но также в золотистом, зеленом и других оттенках. Пайетки стали трендом сезона, а также банты. Важно помнить, где пройдет новогодняя ночь.
Для вечеринки можно выбрать вечерний лук или карнавальный, а если застолье будет дома, то подойдет даже нарядная пижама. Главное — создать хорошее настроение. Можно уделить внимание оформлению стола и декору.
Если накомилась усталость, то в новогоднюю ночь стоит постараться расслабиться и забыть про хлопоты. Многие семье уезжают на море, чтобы сменить обстановку и не готовить. Другие едут в гости к друзьям.
Василиса рассказала о том, кого ждет успех. Она призналась, что Тельцы могут получить долгожданный материальный результат своих работ, а у Близнецов появится шанс начать новый проект. По словам астролога, гот сулит много позитивных перемен в жизнях людей в целом.