Самые обсуждаемые в соцсетях образы звезд за минувшую неделю

Ольга Бузова на красную дорожку новогоднего шоу вышла блестящей, как елка. Отметим нарядную ткань платья в пайетках, актуальные перчатки, которые трансформируются в рукава, а также блестящие босоножки на платформе.
Фото: Владимир Веленгурин/КП
Увы, неудачный крой платья лишает звезду талии; крупные украшения тут не нужны из-за слишком блестящего самодостаточного наряда. Олю в этой «блестяшке» обозвали Золушкой - из-за того, что платье она, кажется, надела без примерки, прямо перед балом.
Фото: Владимир Веленгурин/КП
Люся Чеботина обычно одета дерзко, но со вкусом. Но на недавнем предновогоднем концерте ее чувство меры испарилось. Певица нарядилась в одежду из разных стилистических «опер». Кружевные митенки отлично сочетаются с платьем или блузой из той же ткани либо c пиджаком. К такому комплекту одежды подошли бы и эти сапожки с открытыми пальцами… Но они не подходят к летнему сарафану - его можно носить разве что с босоножками.
Фото: канал «Россия 1»
Любовь Успенская пришла на запись одного из декабрьских телеэфиров в идеальной «паре» для встречи Нового года или корпоратива. Во-первых, серебряные наряды находятся на пике новогодней моды. Во-вторых, крой многоярусной юбки из ткани, имитирующей мишуру, - это очень нарядно. В-третьих, образ вышел не только элегантным и праздничным, но и дорогим, и дело не только в змеюке из белого золота с россыпью бриллиантов на шее, но и в удачно подобранных юбке, поясе и боди.
Фото: канал «Россия 1»
Алена Свиридова, готовясь к одному из светских раутов, нарядилась «розовым фламинго». Но 61-летняя певица забыла дома юбку, чем поразила наше стилистическое воображение. К пиджаку тут просто необходима или юбка, или брюки, или шорты... Но не колготки! А пиджак, кстати, отличный. Розовый - один из самых актуальных цветов года. Он идеально подходит для женщин с бледной кожей и светлыми волосами - как у Алены.