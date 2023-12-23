Самые обсуждаемые в соцсетях образы звезд за минувшую неделю

Любовь Успенская пришла на запись одного из декабрьских телеэфиров в идеальной «паре» для встречи Нового года или корпоратива. Во-первых, серебряные наряды находятся на пике новогодней моды. Во-вторых, крой многоярусной юбки из ткани, имитирующей мишуру, - это очень нарядно. В-третьих, образ вышел не только элегантным и праздничным, но и дорогим, и дело не только в змеюке из белого золота с россыпью бриллиантов на шее, но и в удачно подобранных юбке, поясе и боди.