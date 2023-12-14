Никогда не надевайте эти вещи на корпоратив — будете выглядеть нелепо

В большинстве организаций новогодние корпоративы запланированы на вторую половину декабря. И от того, насколько хорошо вы покажете себя на праздничном мероприятии, зачастую зависит как сложится ваша дальнейшая карьера в данной компании.

Помните: профессиональные навыки, конечно, много значат, но личные качества тоже очень важны. Поэтому отнеситесь серьезно к выбору новогоднего образа. Ведь, по мнению стилистов, некоторые наряды абсолютно не подходят для того, чтобы появляться в них перед коллегами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Неуместное платье или кофта могут выставить вас в дурном свете. Достаточно всего одного модного «прокола» чтобы навсегда загубить свою репутацию.