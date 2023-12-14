Никогда не надевайте эти вещи на корпоратив — будете выглядеть нелепо

В большинстве организаций новогодние корпоративы запланированы на вторую половину декабря. И от того, насколько хорошо вы покажете себя на праздничном мероприятии, зачастую зависит как сложится ваша дальнейшая карьера в данной компании.
Помните: профессиональные навыки, конечно, много значат, но личные качества тоже очень важны. Поэтому отнеситесь серьезно к выбору новогоднего образа. Ведь, по мнению стилистов, некоторые наряды абсолютно не подходят для того, чтобы появляться в них перед коллегами.
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Неуместное платье или кофта могут выставить вас в дурном свете. Достаточно всего одного модного «прокола» чтобы навсегда загубить свою репутацию.
Прозрачное платье. Фото: freepik.com/marymarkevich
Прозрачные платья и блузки
Многие модницы любят легкие кружевные и шифоновые платья. Они могут украсить любую девушку и женщину. Однако не стоит слишком увлекаться воздушными образами.
Помните о том, что за окном декабрь и подобные образы будут смотреться просто глупо. Кроме того, эти ткани плохо скрывают тело, а откровенные наряды для вечера в компании коллег будут выглядеть неуместно.
В общем, если вы не хотите показаться легкомысленной или вульгарной особой, старайтесь лишний раз не оголяться там, где это не нужно. Все-таки вы собираетесь на корпоратив, а не на свидание с продолжением.
К слову, облегающие наряды телесного цвета также лучше отложить для другого случая. Многие даже не догадываются о том, что такие платья очень необычно получаются на фотографиях. Достаточно одной яркой вспышки, и вы будете выглядеть голой.
Летнее платье. Фото: freepik.com/haritanita
Не надевайте летние вещи зимой
Некоторые девушки не делят одежду на зимнюю и летнюю. А зря! Все-таки некоторые образы уместны только в теплое время года.
Например, явившись на корпоратив в легком цветастом наряде, вы рискуете стать объектом насмешек. Зачем рисковать? Времени еще много. Лучше поищите более подходящий для этого случая костюм или элегантное платье.
Короткое платье. Фото: freepik.com/fxquadro
Очень короткие и откровенные наряды
Если в вашем гардеробе завалялось очень симпатичное короткое платье, приберегите его для другого выхода в свет. В таком наряде появляться на корпоративном празднике не стоит. Не забывайте о том, что вы собираетесь на встречу с коллегами, а не на фотосессию.
К слову, слишком облегающие платья, также наряды с длинным разрезом или с глубоким вырезом тоже не подойдут.
Во-первых, такие образы неуместны на корпоративе. А во-вторых, в подобном платье вам будет просто неудобно. У вас не получится расслабиться и насладиться праздником, так как придется постоянно поправлять подол и следить за декольте.
Нарядная блузка. Фото: freepik.com/alexvolot
Слишком нарядные блузки сложного кроя
Некоторые модницы считают, что чем сложнее образ, тем лучше. Поэтому они, поддавшись настроению, могут купить какую-нибудь необычную блузку. Например, с очень объемными рукавами или гипюровыми вставками, рюшами и оборками.
Есть такая? Если да, то не стоит надевать ее на новогодний корпоратив. Не забывайте о том, что слишком нарядный верх можно комбинировать только с грубым низом. К такой кофте хорошо подойдут джинсы, а в них, согласитесь, на праздник не придешь.
На этом все. Если соблюдать данные правила, то краснеть за наряд точно не придется. Эксперименты с одеждой — это, конечно, хорошо. Но когда дело касается работы, лучше воздержаться, чтобы не оказаться в неприятной ситуации.
Источник: по материалам woman.ru