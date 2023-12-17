7 новогодних образов для торжеств всех видов

Клава Кока примерила образ роковой женщины, его подчеркивает макияж. Делать акцент на губах не слишком практично, так как подкрашивать их на долгом застолье придется часто, поэтому перемещаем акцент на глаза, Креативные стрелки - отличное решение. Певица подчеркнула пробор и челку серебристым блеском для волос.

Сумка в виде розы - тренд сезона и очень праздничный элемент. Огромные цветы на шее, на спине, на одежде, на голове или в руках - то, что стилист прописал!

Кружевные рукава и колготки - еще один стильный элемент на главную ночь года. А такие серебряные или золотые насадки на пальцы, как у Коки, носила китайская аристократия как доказательство своего высокого статуса. Красиво и по-новогоднему!

Награждение лучших сотрудников