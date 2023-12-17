7 новогодних образов для торжеств всех видов

В каких образах его следует встречать? Вместе со стилистом Анваром Очиловым мы изучили свежие наряды звезд, которые уже вовсю «репетируют» встречу Нового года на праздничных мероприятиях и съемках огоньков.
Тусовка с женихом и компанией
Фото: Persona Stars
Клава Кока примерила образ роковой женщины, его подчеркивает макияж. Делать акцент на губах не слишком практично, так как подкрашивать их на долгом застолье придется часто, поэтому перемещаем акцент на глаза, Креативные стрелки - отличное решение. Певица подчеркнула пробор и челку серебристым блеском для волос.
Сумка в виде розы - тренд сезона и очень праздничный элемент. Огромные цветы на шее, на спине, на одежде, на голове или в руках - то, что стилист прописал!
Кружевные рукава и колготки - еще один стильный элемент на главную ночь года. А такие серебряные или золотые насадки на пальцы, как у Коки, носила китайская аристократия как доказательство своего высокого статуса. Красиво и по-новогоднему!
Награждение лучших сотрудников
Фото: НТВ
Валерия веселится в платье главного цвета года Дракона. Да-да, несмотря на то, что Дракон - зеленый, этот цвет не в фаворе. По наряду рассыпаны стразы - удачная праздничная комбинация. Идеальный крой платья c драпировкой на талии, чтобы съесть за столом сколько хочешь и все равно выглядеть стройной.
Макияж - «красный бархат»: главная его составляющая - алые матовые или полуматовые губы, они делают образ роскошным. И куда же без стрелок!
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Дискотека для тех, кому «за 30»
Фото: Persona Stars
Катя Лель примерила молодежный образ и свой блонд перекрасила в модный розовый. Певица не боится экспериментов. И вы не бойтесь, ведь новогодняя ночь - отличное время для смелых решений. Тем более что покраситься можно с помощью оттеночного шампуня или пенки. Они быстро смоются, а впечатления останутся на фото.
Катя любит брюки, а нарядный золотистый пиджак делает образ праздничным.
Вечеринка с подругами
Фото: канал «Россия 1»
Елена Степаненко демонстрирует модный выход для женщин элегантного возраста. Повязки на голову на пике моды, а расшитая камнями штучка, как у Елены Григорьевны, - это сногсшибательно красивый аксессуар. На вечернее платье накинут стильный жакет из ангоры - роскошно, модно, элегантно. Укладку «голливудские локоны» можно легко сделать дома - инструкцию вы легко найдете в интернете.
Праздник с семьей
Фото: Persona Stars
Алсу, как всегда, оригинальна. Отличное решение с головным убором, если хотите быть непохожей на других гостей за праздничным столом или просто не получилась прическа. Когда вам кажется, что у вас совсем простенький наряд, такой красивый шарф со стразами спасет ситуацию и сделает образ новогодним.
Корпоратив
Фото: канал «Россия 1»
Ани Лорак воплощает один из советов стилистов на 31 декабря - много-много золота. Певица просто пошила платье из золотистой ткани (кстати, из такой же пиджак у Лель). Завышенная талия делает фигуру идеальной.Ужин с друзьями у телевизора Глюк'оZа присела у наряженной елочки - явно присматривая, куда Дед Мороз положит подарки для дочек.
Фото: vk.com/glukozamusic
Платье - стопроцентный праздничный вариант: много серебра и блеска. На этот Новый год не бойтесь переборщить с пайетками, у Натальи они необычно огромные, и это красиво.
Лодочки на шпильке - классика элегантного жанра. Макияж в стиле русалки очень актуален - глянцевая сияющая кожа, веки, губы.