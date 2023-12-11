Пять вариантов модной обуви для новогодней ночи: бархатные босоножки, балетки и сапоги с бантами — главные тренды

До Нового года остаются считанные недели. Это самое суетливое время, когда пора подумать о праздничном наряде. Кто-то предпочитает быть в вечернем платье, другие надевают уютную пижаму, если встречают праздник дома. Но не стоит забывать про обувь.
Даже в домашней обстановке наряд в сочетание с туфлями или балетками сразу поменяет свой вид на более выигрышный. Стилист-имиджмейкер Диана Плиско в беседе с Teleprogramma.pro рассказала, какую обувь стоит выбрать для главной ночи в году, чтобы всех затмить.
«Первая обувь, которую хочется отметить, она считается самой модной — это босоножки. Сейчас в тренде босоножки с металлизированной кожей под золото или под серебро, с тонкими ремешками в стиле 20-х и 30-х годов», – поделилась эксперт.
Такие туфли особенно полюбились знаменитостям, которые часто выходят в свет. Наталья Подольская, Юлия Проскурякова, Виктория Лопырева и Анна Нетребко имеют в своем гардеробе такую нарядную обувь. Ее плюс в том, что она подходит практически под любой наряд.
Юлия Проскурякова и Игорь Николаев, Наталья Подольская с сестрой. Фото: соцсети Натальи Подольской
«Вторая — бархатные туфли «Мэри Джейн» на платформе. Если еще в винных оттенках, темно-синем, зеленом оттенке, то они будут очень красиво смотреться», – отметила Плиско.
Это очень удобная обувь. Она устойчивая и делает ножку миниатюрной. Такой вариант подойдет как для хрупких женщин, так и для дам с формами. Они выгоднее всего выглядят в сочетании с коротким платье. Эти туфли обожает актриса Ирина Пегова.
Ирина Пегова. Фото: соцсети Ирины Пеговой
«Третья — босоножки или ботильоны с бантиками. Сейчас банты — один из больших трендов. А в обуви они будут смотреться максимально мило и стильно, даже если будет какое-то лаконичное платье», – рассказала стилист.
Примечательно, что банты могут быть любого размера. Можно выбрать платье с бантом и туфли с таким же декором. Именно так поступила Ольга Бузова. Она выбрала кукольной образ для новогодних съемок.
Ольга Бузова. Фото: соцсети Ольги Бузовой
«Четвертая — ботильоны или ботфорты, сапоги с острым мыском, на каблуке, из бархатной ткани», – добавила эксперт.
Такой вариант подойдет дерзким девушкам. В ботфортах будет удобно, если праздник проходит не дома. Новый год можно встретить в ресторане или на вечеринке. Дочка Дмитрия Маликова Стеша часто носит бархатные сапожки с платьями из трикотажа.
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Стеша Маликова. Фото: соцсети Стеши Маликовой
«Пятая — удобная обувь, которая завоевала сердца модниц, — балетки. Они могут быть из атласа в стилисте MIU MIU или даже в сетку», – также сказала Плиско.
Также известный стилист Александр Рогов рекомендовал обратить внимание на балетки. Они модные, в них не устают ноги и на Новый год можно будет танцевать до утра. Ирина Шейк носит балетки с вечерними луками. Алла Пугачева, Наталья Подольская и другие селебрити любят такую обувь.
Справка Teleprogramma.pro:
Диана Плиско — стилист-имиджмейкер, дизайнер одежды, автор и ведущая проектов о моде и силе на YouTube-канале. Образование: дизайнер одежды, персональный стилист, fashion-стилист. Опыт работы в сфере моды 10 лет.
Диана Плиско. Фото: Teleprogramma.pro