Пять вариантов модной обуви для новогодней ночи: бархатные босоножки, балетки и сапоги с бантами — главные тренды

До Нового года остаются считанные недели. Это самое суетливое время, когда пора подумать о праздничном наряде. Кто-то предпочитает быть в вечернем платье, другие надевают уютную пижаму, если встречают праздник дома. Но не стоит забывать про обувь.

Даже в домашней обстановке наряд в сочетание с туфлями или балетками сразу поменяет свой вид на более выигрышный. Стилист-имиджмейкер Диана Плиско в беседе с Teleprogramma.pro рассказала, какую обувь стоит выбрать для главной ночи в году, чтобы всех затмить.