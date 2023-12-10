«Модница недели» на шоу «Дуэты»: скучная Нюша, дерзкая Клава Кока и провокационная Зара

В минувшую пятницу, 8 декабря, на телеканале «Россия 1» стартовал третий сезон популярного шоу «Дуэты». Вместе со стилистом, визажистом и культурологом моды Надей Ивановой изучаем наряды некоторых звезд, в которых те блистают на экране. Спойлер — из статьи можно узнать много интересного о вечерних образах и научиться делать их яркими и дерзкими.
«Речь идет о телевизионной программе, то есть допускаются более яркие, креативные, эксцентричные образы. У всех представленных в подборке аутфитах есть одна общая проблема — это традиционные вечерние образы. Мне, как специалисту фэшн-индустрии, это кажется немного скучноватым. Я буду оценить образы с точки зрения вечерней моды, но с поправкой на то, что они могли бы быть более интересными, стильными, актуальными. К сожалению, почти все образы неактуальны. И это бич российского шоу-бизнеса. У нас редко можно увидеть на сцене и на ТВ модные образы. А это очень важный аспект», — отметила модный эксперт Teleprogramma.pro Надя Иванова.
Ани Лорак: отсыл к Голливуду 30-х годов
Певица Ани Лорак обожает подчеркивать свою фигуру. Она много работает над формами, так что имеет право.
Ани Лорак на шоу «Дуэты». Фото: «Россия 1»
«В образе Ани Лорак мне нравится актуальный красный цвет, фактура платья. В последних коллекция мы видим акцент именно на фактуру. Мне нравится силуэт платья — такая асимметрия. Гармоничная прическа. То есть, здесь есть отсыл к Голливуду тридцатых годов. Это неустаревающая классика вечерней моды. Образ получился вполне себе целостный.
Чего мне не хватает? Наверное, аксессуаров. Я бы добавила либо клатч, может быть, какие-то интересные серьги, может быть, парные браслеты на руку и таким образом поддержала бы эстетику 30-х годов. Мне кажется, образ немного «голенький». Нужно всегда помнить о том, что образ делают именно аксессуары. Поэтому, когда их не хватает, создается ощущение «недоделанности», нецелостности образа. 7 баллов».
Певица Зара: перекличка с эпохой Ренессанса
Певица Зара продемонстрировала нехарактерный для нее образ. Как правило, вокалистка появляется на публике строго в нарядах в пол.
Певица Зара на шоу «Дуэты». Фото: «Россия 1»
«Платье Зары достаточно интересное и провокационное. Мне нравится вырез платья — лодочкой. В сочетании с чокером дает отсыл к эпохе Ренессанса, да и еще глубокий черный цвет… Читаются определенные исторические нотки. Единственное, что меня смущает, это подол. Если бы платье было просто прямое, или с шифоновой юбкой. А так — получился силуэт с нарушенными пропорциями. Верхняя часть мне нравится, а к нижней есть вопросы. Как идея, мне образ нравится, но как воплощение — нет. 5 баллов».
Татьяна Буланова: полный провал
Татьяна Буланова продемонстрировала «анти-образ», показав, как не должна одеваться дама в возрасте 50+.
Татьяна Буланова на шоу «Дуэты». Фото: «Россия 1»
«Образ Татьяны Булановой я буду оценивать максимально категорично. На фоне остальных Татьяна — двоечница. И фасон платья, и цвет, и украшение — это вообще не история Татьяны Булановой. Татьяна уже в определенном возрасте с определенными особенностями фигуры. Поэтому нужны фасоны платья, особенно, в вечерней моде, которые выглядят изысканно и элегантно и корректируют фигуру. То есть вот такой тонкий атлас, шелк или трикотаж подчеркивает все изгибы тела. К тому же материал тонкий, выглядит дешево. То есть более плотный материал даже при таком фасоне платья выглядел бы лучше. Большой минус дизайнеру и стилисту, который подобрал этот цвет. Это не цвет Татьяны, он делает ее внешность болезненной. Крупное колье на шее Татьяны — это эстетика начала 2000-х годов.
Как спасти этот образ? Если бы мы сохранили это платье, но использовали бы более плотный материал, было бы уже лучше. И я бы поменяла эти старомодные бусы на широкие цепи. Было бы более агрессивно, с вызовом и ярко. 3 балла».
Клава Кока: отражение модных тенденций
Клава Кока продемонстрировала дерзкий и смелый образ. Так и должна выглядеть юная и разбирающаяся в моде дива.
Клава Кока на шоу «Дуэты». Фото: «Россия 1»
«Клаве я поставлю наивысшую оценку. Здесь я вижу отражение модных тенденций. Образ молодежный, дерзкий. Хорошо смотрится на телевидении. Он не совсем классический и скучный.
Наряд интенсивного цвета «индиго». Это, кстати, цвет 2024 года. Глянцевая кожа с фактурой рептилии тоже очень актуальна. Косы-дреды выглядят тоже очень дерзко и интересно. Я не уверена окончательно по поводу синих теней — под одежду. Это немножко сомнительная идея. И тоже немного меня смущает колье. Я бы надела какой-нибудь широкий чокер, либо цепи, то есть что-то более дерзкое, и тогда образ смотрелся бы более целостно. 8 баллов».
Певица Нюша: банально и скучно
Певица Нюша из дерзкой девушки превратилась во взрослую даму. На минуточку, взрослость не предполагает банальности и скучности, которые в этом наряде «процветают».
Певица Нюша на шоу «Дуэты». Фото: «Россия 1»
«Образ Нюши — это пример банальной вечерней моды. Платье, локоны-кудри, интенсивный макияж. Вроде бы все гармонично и уместно, но очень пресно и очень скучно. Этому образу явно не хватает смелости, контрастности. Можно оставить это платье и, например, сделать высокий хвост. Либо сделать на глазах какие-то дерзкие стрелки. Образ очень приличный и очень прилизанный. Мне нравятся образы с характером, когда в них читается дерзость, яркость, индивидуальность.
С одной стороны, этот образ вписывается в формат мероприятия, соответствует общей эстетики передачи. Но тем не менее это скучно. 6 баллов».
Подводим итоги
Первое место модного баттла достается дерзкой Клаве Коке, второе у Ани Лорак, замыкает тройку лидеров певица Нюша.
Надя Иванова. Фото: личный архив
Справка Teleprogramma.pro
Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет культурологии моды Санкт-Петербургского университета культуры и искусства. Опыт в фэшн-сфере — 19 лет.
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