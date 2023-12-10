«Модница недели» на шоу «Дуэты»: скучная Нюша, дерзкая Клава Кока и провокационная Зара

В минувшую пятницу, 8 декабря, на телеканале «Россия 1» стартовал третий сезон популярного шоу «Дуэты». Вместе со стилистом, визажистом и культурологом моды Надей Ивановой изучаем наряды некоторых звезд, в которых те блистают на экране. Спойлер — из статьи можно узнать много интересного о вечерних образах и научиться делать их яркими и дерзкими.

«Речь идет о телевизионной программе, то есть допускаются более яркие, креативные, эксцентричные образы. У всех представленных в подборке аутфитах есть одна общая проблема — это традиционные вечерние образы. Мне, как специалисту фэшн-индустрии, это кажется немного скучноватым. Я буду оценить образы с точки зрения вечерней моды, но с поправкой на то, что они могли бы быть более интересными, стильными, актуальными. К сожалению, почти все образы неактуальны. И это бич российского шоу-бизнеса. У нас редко можно увидеть на сцене и на ТВ модные образы. А это очень важный аспект», — отметила модный эксперт Teleprogramma.pro Надя Иванова.

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