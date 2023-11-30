Волочкова выглядела комично, а Киркоров — эстетично: стилист оценил наряды звезд на «Золотом граммофоне»

Накануне, 29 ноября, в Москве отгремела 28-я церемония вручения премии «Золотой граммофон». Многие знаменитости выбрали для выхода в свет такие наряды, словно мечтали попасть на разбор к стилисту. Смотрим, чем удивляли публику звезды, вместе со стилистом Русланом Громовым.
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров стал соведущим церемонии вручения «Золотого граммофона». На красной дорожке поп-король пообещал, что сменит за церемонию двадцать нарядов. Ну а мы застали его в этом.
Филипп Киркоров (на фото справа) и Сергей Лазарев. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
«Мне известно, что в этом году Филипп Киркоров сменил более 20 нарядов за всю церемонию. Но именно этот мне показался наиболее выигрышным. Костюм подчеркивает новоявленную стройность и подтянутую фигуру артиста.
В целом Филипп уже не первый год удивляет достойными луками, хотя по-прежнему в его нарядах куча сияющих камней, страз, перьев, пайеток. Изменилась подача — сегодня это выглядит более эстетично. Все костюмы от именитых мировых домов моды, и это, конечно же, читается. Стразы и перья могу выглядеть стильно и действительно дорого, главное, не зацикливаться только на этом и сочетать с более простыми вещами. Сегодня смело могу сказать, что Филипп Киркоров — один из самых стильных артистов российского шоу-бизнеса. А буквально еще 5–7 лет назад Киркоров выглядел так, будто он только что вылез из косметички куклы Барби».
Анна Седокова
Певица Анна Седокова прибегла к старому и беспроигрышному варианту, который вовсю использовали солистки группы «ВИА Гра». Она оголилась.
Анна Седокова. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
«Сам образ, безусловно, интересный, но скорее подойдет для закрытых вечеринок 18+. Выйти в таком на красную дорожку «Золотого граммофона» — крайне сомнительное решение. На мероприятиях подобного уровня хочется видеть пример тонкого чувства стиля, красивые женственные образы, а не пошлые выходки ради привлечения большего внимания к своей персоне. Аня часто выдает подобные перфомансы, но если на сцене это уместно, то красная дорожка, как я уже говорил ранее, обязывает».
Ксения Бородина
Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина выбрала наряд в стиле тотал блэк. Пикантность образу придала, конечно же, прозрачная юбка.
Ксения Бородина. Фото: соцсети Ксении Бородиной
«Ксения Бородина — пример того, что можно выглядеть стильно, уместно и в тоже время сексуально. У Ксении с недавнего времени появился постоянный стилист, и это, конечно, заметно по многочисленным выходам в свет. Каждый наряд Ксюши исключительно красив. Пусть бы все звезды шоу-бизнеса взяли уже за правило работать со стилистами, ведь каждый должен заниматься своим делом. Если у артиста красивый голос и привлекательная внешность, это совсем не значит, что он сможет так же искусно подобрать себе наряд».
Анастасия Волочкова
Балерина Анастасия Волочкова явилась на церемонию в золотом платье со шлейфом, явно ощущая себя богиней. Не меньше. Наш эксперт спустил Анастасию с небес на землю.
Анастасия Волочкова. Фото: соцсети Анастасии Волочковой
«Анастасия Волочкова не изменяет себе, желание выглядеть роскошно каждый раз терпит фиаско. И этот — не исключение. Наряд Волочковой можно сравнить с нашумевшим комбинезоном Лолиты. Когда Волочковой подбирают стильные, красивые наряды, имиджмейкеры сталкиваются с тем, что артистка попросту не может правильно подать тот или иной образ, все равно получается комичная картина. Лучший наряд для Волочковой — балетная пачка. А если без шуток, артистке нужно присмотреться к классике, возможно, в этом ее спасение».
Мари Краймбрери
Певица Мари Краймбрери явно решила прослыть мастерицей эпатажа. Но кажется, этой девушке прекрасно удается только сочинять и исполнять песни. А это уже много!
Мари Краймбрери. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
«Мне лично этот наряд Мари Краймбрери не кажется креативным или ультрамодным. Латексом и лакированными тканями уже никого не удивить. Образ яркий, но, к сожалению, выглядит очень дешево. Возможно, образ можно было хоть как-то спасти, надев черную тонкую водолазку и перчатки. Платье с корсетом само по себе яркий элемент образа, дополнять его очень одним сложным корсетом, на мой взгляд, грубая ошибка».
Таша Белая
Певица Таша Белая отметилась на премии в платье в стиле Мэрилин Монро.
Таша Белая. Фото: Руслан Громов
«Платье не очень хорошо сидит на фигуре, видны неидеальные швы, но сама задумка неплохая. Атласные ткани и перья уже не первый год плотно осели в гардеробах самых модных девушек шоу-бизнеса. Макияж и укладка, как всегда, безупречны. Таша Белая всегда выделяется на красных дорожках своими образами в стиле Мэрилин Монро, это 50–60 годы двадцатого века».
Стилист Руслан Громов. Фото: личный архив
Справка Teleprogramma.pro
Руслан Громов не только стилист, но еще и fashion-колумнист, и фото-продюсер. Работал со многими звездами отечественного шоу-бизнеса.
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