Волочкова выглядела комично, а Киркоров — эстетично: стилист оценил наряды звезд на «Золотом граммофоне»

«Мне известно, что в этом году Филипп Киркоров сменил более 20 нарядов за всю церемонию. Но именно этот мне показался наиболее выигрышным. Костюм подчеркивает новоявленную стройность и подтянутую фигуру артиста.

В целом Филипп уже не первый год удивляет достойными луками, хотя по-прежнему в его нарядах куча сияющих камней, страз, перьев, пайеток. Изменилась подача — сегодня это выглядит более эстетично. Все костюмы от именитых мировых домов моды, и это, конечно же, читается. Стразы и перья могу выглядеть стильно и действительно дорого, главное, не зацикливаться только на этом и сочетать с более простыми вещами. Сегодня смело могу сказать, что Филипп Киркоров — один из самых стильных артистов российского шоу-бизнеса. А буквально еще 5–7 лет назад Киркоров выглядел так, будто он только что вылез из косметички куклы Барби».