Волочкова выглядела комично, а Киркоров — эстетично: стилист оценил наряды звезд на «Золотом граммофоне»

Анастасия Волочкова и Филипп Киркоров. Фото: соцсети Анастасии Волочковой

Модный эксперт Teleprogramma.pro, стилист Руслан Громов прокомментировал образы знаменитостей, в которых те отметились на красной дорожке церемонии вручения престижной музыкальной премии.

Накануне, 29 ноября, в Москве отгремела 28-я церемония вручения премии «Золотой граммофон». Многие знаменитости выбрали для выхода в свет такие наряды, словно мечтали попасть на разбор к стилисту. Смотрим, чем удивляли публику звезды, вместе со стилистом Русланом Громовым.

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров стал соведущим церемонии вручения «Золотого граммофона». На красной дорожке поп-король пообещал, что сменит за церемонию двадцать нарядов. Ну а мы застали его в этом.

Филипп Киркоров (на фото справа) и Сергей Лазарев. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro

«Мне известно, что в этом году Филипп Киркоров сменил более 20 нарядов за всю церемонию. Но именно этот мне показался наиболее выигрышным. Костюм подчеркивает новоявленную стройность и подтянутую фигуру артиста. 

В целом Филипп уже не первый год удивляет достойными луками, хотя по-прежнему в его нарядах куча сияющих камней, страз, перьев, пайеток. Изменилась подача — сегодня это выглядит более эстетично. Все костюмы от именитых мировых домов моды, и это, конечно же, читается. Стразы и перья могу выглядеть стильно и действительно дорого, главное, не зацикливаться только на этом и сочетать с более простыми вещами. Сегодня смело могу сказать, что Филипп Киркоров — один из самых стильных артистов российского шоу-бизнеса. А буквально еще 5–7 лет назад Киркоров выглядел так, будто он только что вылез из косметички куклы Барби».

Анна Седокова

Певица Анна Седокова прибегла к старому и беспроигрышному варианту, который вовсю использовали солистки группы «ВИА Гра». Она оголилась.

Анна Седокова. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro

«Сам образ, безусловно, интересный, но скорее подойдет для закрытых вечеринок 18+. Выйти в таком на красную дорожку «Золотого граммофона» — крайне сомнительное решение. На мероприятиях подобного уровня хочется видеть пример тонкого чувства стиля, красивые женственные образы, а не пошлые выходки ради привлечения большего внимания к своей персоне. Аня часто выдает подобные перфомансы, но если на сцене это уместно, то красная дорожка, как я уже говорил ранее, обязывает».

Ксения Бородина

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина выбрала наряд в стиле тотал блэк. Пикантность образу придала, конечно же, прозрачная юбка.

Ксения Бородина. Фото: соцсети Ксении Бородиной

«Ксения Бородина — пример того, что можно выглядеть стильно, уместно и в тоже время сексуально. У Ксении с недавнего времени появился постоянный стилист, и это, конечно, заметно по многочисленным выходам в свет. Каждый наряд Ксюши исключительно красив. Пусть бы все звезды шоу-бизнеса взяли уже за правило работать со стилистами, ведь каждый должен заниматься своим делом. Если у артиста красивый голос и привлекательная внешность, это совсем не значит, что он сможет так же искусно подобрать себе наряд».

Анастасия Волочкова 

Балерина Анастасия Волочкова явилась на церемонию в золотом платье со шлейфом, явно ощущая себя богиней. Не меньше. Наш эксперт спустил Анастасию с небес на землю.

Анастасия Волочкова. Фото: соцсети Анастасии Волочковой

«Анастасия Волочкова не изменяет себе, желание выглядеть роскошно каждый раз терпит фиаско. И этот — не исключение. Наряд Волочковой можно сравнить с нашумевшим комбинезоном Лолиты. Когда Волочковой подбирают стильные, красивые наряды, имиджмейкеры сталкиваются с тем, что артистка попросту не может правильно подать тот или иной образ, все равно получается комичная картина. Лучший наряд для Волочковой — балетная пачка. А если без шуток, артистке нужно присмотреться к классике, возможно, в этом ее спасение».

 Мари Краймбрери 

Певица Мари Краймбрери явно решила прослыть мастерицей эпатажа. Но кажется, этой девушке прекрасно удается только сочинять и исполнять песни. А это уже много!

Мари Краймбрери. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro

«Мне лично этот наряд Мари Краймбрери не кажется креативным или ультрамодным. Латексом и лакированными тканями уже никого не удивить. Образ яркий, но, к сожалению, выглядит очень дешево. Возможно, образ можно было хоть как-то спасти, надев черную тонкую водолазку и перчатки. Платье с корсетом само по себе яркий элемент образа, дополнять его очень одним сложным корсетом, на мой взгляд, грубая ошибка».

Таша Белая 

Певица Таша Белая отметилась на премии в платье в стиле Мэрилин Монро.

Таша Белая. Фото: Руслан Громов

«Платье не очень хорошо сидит на фигуре, видны неидеальные швы, но сама задумка неплохая. Атласные ткани и перья уже не первый год плотно осели в гардеробах самых модных девушек шоу-бизнеса. Макияж и укладка, как всегда, безупречны. Таша Белая всегда выделяется на красных дорожках своими образами в стиле Мэрилин Монро, это 50–60 годы двадцатого века».

Стилист Руслан Громов. Фото: личный архив

Справка Teleprogramma.pro

Руслан Громов не только стилист, но еще и fashion-колумнист, и фото-продюсер. Работал со многими звездами отечественного шоу-бизнеса.

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