«Модница недели» в головном уборе: Заворотнюк, Пожарская, Решетова показали, как носить капор, бини и папаху

Держать голову в холоде уже давно не модно. Головные уборы сейчас в тренде, тем более, если речь идет о русской зиме. Звезды показали, как носить шапочки бини, балаклавы, папахи и капоры. Смотрим и оцениваем их образы вместе с модным экспертом Teleprogramma.pro, стилистом-имиджмейкером Ларисой Тимиряевой.
Анна Заворотнюк в модном капоре
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна Заворотнюк, часто демонстрирует модные образы. Девушка явно разбирается в трендах и знает, что ей идет, а что — нет.
Анна Заворотнюк. Фото: соцсети Анны Заворотнюк
«Анна Заворотнюк отдала предпочтение модному капору и не прогадала. Капоры, напоминающие съемный капюшон в самых модных фаворитах. А все потому, что еще в весенне-летнем сезоне – 2023 модным микротрендом был признан капюшон и вместе с ним вся одежда с капюшонами, накидки с капюшонами, платья с капюшонами... И этот модный тренд никуда не делся в осенне-зимнем сезоне – 2023/2024, а утвердился в виде все того же капюшона и капора.
С приходом осенне-зимнего модного периода Total black вернул себе лидирующие позиции, несмотря на модный цветовой монохром. Черный всегда стоит особняком, но его сложнее эффектно скомплектовать в монохроме. Здесь не работает игра разных оттенков, наоборот, все оттенки черного цвета в образе должны быть максимально идентичны. Анне идеально удалось поиграть на контрасте разницы фактур и текстур: жесткости и мягкости (кожа и шерсть), глянца и матовой фактур. Что мне еще нравится в ее образе, что он в едином стиле, и имиджевые очки, словно точка, завершающая предложение — завершают образ. Он целостный, модный и эффектный и заслуживает 10 баллов».
Настя Ивлеева в шапочке бини
Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева — вещь в себе. Она вполне может позволить себе любой образ, даже тот, над которым заморачиваться не надо. Все равно все будут в восторге.
Анастасия Ивлеева. Фото: соцсети Анастасии Ивлеевой
«Анастасия Ивлеева заморачиваться не стала и украсила свой аутфит шапкой бини. Самый простой и лаконичный головной убор, который идеален для создания street-style-образов. Шапки бини не ноу-хау в модных трендах, они удерживают свою популярность не первый сезон и не первый год... Их универсальность пришлась по душе как дизайнерам, так и модницам, поэтому и в этом осенне-зимнем сезоне – 2023/2024 эти шапки в модных фаворитах. Что добавляет шапочке Насти модного градуса, так это узор. В наступившем модном холодном сезоне принт и рисунок на верхней одежде — модная тенденция, а шапочки, хоть и головной убор, но тоже перекликаются с верхней одеждой, так что шапочка бини с узором — модная вещица. Поскольку видно, что она из шерсти (довольно теплая), то в помещении в ней не походишь, хотелось бы увидеть, как Настя комплектует эту шапочку с верхней одеждой. 9 баллов».
Анастасия Решетова в папахе
Модель и телеведущая Анастасия Решетова — девушка с претензией. Любит выделяться и это у нее получается.
Анастасия Решетова. Фото: соцсети Анастасии Решетовой
«Не могу сказать, что папахи или шапки-кубанки модный must have осенне-зимнего сезона – 2023/2024, но есть вещи, которые живут сами по себе, как черное платье Шанель. Мы видим шапку-папаху и сразу видим стиль а-ля рус, а это значит, что образ стильный, а стильно — это и есть модно! А если учесть, что сейчас воспевается патриотизм и все наше — русское, — то образ никак не назовешь не модным. Ведь мода — это визуальное отражение действительности. Мне нравится и фасон шапки с модной асимметрией, и искусственный мех в тренде. Военный стиль шапки гармонично сочетается с кожаным жакетом в мужском стиле, что поддерживает маскулинность образа. А вот женственные имиджевые очки в форме «кошачий глаз» поддерживают женственную нотку платья и распущенных волос. Контраст инь и ян в образе делают его эффектным.
Снижу балл только из-за того, что фото неудачное, не расправили пиджак (жакет в мужском стиле называется пиджак), из-за чего складывается ощущение неухоженности. Когда формируется контрастный образ с четкими, жесткими линиями, то вещь с такими линиями (в данном случае — пиджак) должна сидеть также четко и жестко — безупречно, чего не наблюдается, поэтому 9 баллов».
Ольга Серябкина в балаклаве
Певица Ольга Серябкина даже во время шопинга в ГУМе решила не расставаться с теплым аксессуаром. И мы ее понимаем. В этой балаклаве Ольга хороша!
Ольга Серябкина. Фото: соцсети Ольги Серябкиной
«Ольга Серябкина также выбрала модный капор, но более плотный, напоминающий балаклаву, что усиливает модный градус. Балаклавы, как и капоры, в топе самых модных трендов головных уборов в осенне-зимнем сезоне – 2023/2024, поскольку ассоциируются с капюшоном, а именно, мода на капюшон в этом году подтянула под тренды все, что с ним связано (одежда с капюшоном) и все, что с ним ассоциируется (капор, балаклаву и съемный капюшон). Поскольку головной убор является продолжением джемпера по цвету, текстуре, фактуре и рисунку вязки, все смотрится единым комплектом, а одежда с капюшоном в топе модных трендов, образ однозначно модный. Белый цвет добавляет статуса повседневному образу и плюс ко всему делает образ эффектным за счет контраста с темным цветом волос. Грамотно подобран теплый оттенок белого цвета, который гармонично сочетается с цветом лица.
Пример того, как можно эффектно выглядеть в повседневном образе в вязаном трикотаже. Кстати, при создании белого монохрома, так же, как и черного, не работает игра разных оттенков. Все оттенки белого должны быть максимально идентичны. У Ольги все получилось на 10 баллов».
Диана Пожарская в шапочке бини
Актриса Диана Пожарская для прогулки выбрала монохромный комплект.
Диана Пожарская. Фото: соцсети Дианы Пожарской
«Диана Пожарская в белоснежном монохроме отдала предпочтение комплекту из шапки бини и шарфа. Шапки бини все еще в тренде. Виднеется часть верхней одежды белого цвета, что сразу дорисовывает образ, — он в едином белом цвете. Монохром в тренде, а белый еще и добавляет статуса, т.е. делает образ более дорогим, поскольку белый цвет ассоциируется с праздником, отдыхом, но никак не с работой.
Поэтому выбрана совершенно правильная тактика при создания дневного, повседневного стрит-стайл-образа — скомплектовать его в белом монохроме, чтобы этим маркером шика, которым как раз и является маркий белый цвет, показать свой высокий статус даже в простоте. 9 баллов».
Подводим итоги
Первое место нашего модного баттла достается эффектным красавицам — Анне Заворотнюк и Ольге Серябкиной. Головные уборы, напоминающие капюшоны, — это тренд. Остальные три звезды заняли вторую ступень модного пьедестала почета. А это говорит о том, что все пятеро звездных девушек выбрали головные уборы, которые сегодня в тренде.
Лариса Тимиряева. Фото: личный архив
Справка Teleprogramma.pro
Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и институт репутационных технологий «Арт & Имидж».
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».