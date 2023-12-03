«Модница недели» в головном уборе: Заворотнюк, Пожарская, Решетова показали, как носить капор, бини и папаху

«Анна Заворотнюк отдала предпочтение модному капору и не прогадала. Капоры, напоминающие съемный капюшон в самых модных фаворитах. А все потому, что еще в весенне-летнем сезоне – 2023 модным микротрендом был признан капюшон и вместе с ним вся одежда с капюшонами, накидки с капюшонами, платья с капюшонами... И этот модный тренд никуда не делся в осенне-зимнем сезоне – 2023/2024, а утвердился в виде все того же капюшона и капора.

С приходом осенне-зимнего модного периода Total black вернул себе лидирующие позиции, несмотря на модный цветовой монохром. Черный всегда стоит особняком, но его сложнее эффектно скомплектовать в монохроме. Здесь не работает игра разных оттенков, наоборот, все оттенки черного цвета в образе должны быть максимально идентичны. Анне идеально удалось поиграть на контрасте разницы фактур и текстур: жесткости и мягкости (кожа и шерсть), глянца и матовой фактур. Что мне еще нравится в ее образе, что он в едином стиле, и имиджевые очки, словно точка, завершающая предложение — завершают образ. Он целостный, модный и эффектный и заслуживает 10 баллов».