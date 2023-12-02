6 идей платьев для празднования Нового года

Чтобы ему соответствовать, наш консультант - стилист Анвар Очилов рекомендует использовать блестящие ткани, пайетки, перья и другие модные штучки.
Валерия
Фото: vk.com/valeriya.official
Идеальное платье для встречи года Дракона. Любимый цвет хозяина года - насыщенный зеленый, рекомендуемый материал - шелк. Из сложного кроя очень актуальна драпировка. Отличная идея - украсить себя цветами: прикрепить бутоны на поясе и на укладке.
Лариса Долина
Фото: личная страница Ларисы Долиной в социальной сети
Артистка демонстрирует яркий волнующий образ, который вполне подходит женщинам бархатного возраста. С такими классными ногами можно позволить и мини-платье из пайеток. Насыщенный синий - еще один актуальный цвет.
Глюк’оZа
Фото: личная страница Натальи Чистяковой в социальной сети
Певица в мини насыщенного розового оттенка и лодочках на шпильке смотрится органично. Классика элегантного жанра! Интересная деталь на заметку: длинные кружевные перчатки.
Ксения Бородина
Фото: личная страница Ксении Бородиной в социальной сети
Телеведущая нарядилась в черное платье. Скучно для новогодней ночи? Ничуть! Как мелкие звезды на ночном небе, рассыпались серебристые блестки. Шикарная «роса» и открытые плечи - блеск!
Жасмин
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Платье, усыпанное пайетками, смотрится роскошно. Особо отметим оригинальный оттенок красного и драпировку на животе - она неплохо стройнит во время обильных застолий. Глубокий V-образный вырез добавляет образу капельку пикантности.
Яна Рудковская
Фото: личная страница Яны Рудковской в социальной сети
Обращаем внимание на перья, вставки из сетки, серебряные детали и полупрозрачные ткани. Не стоит стесняться - наряд может быть полностью полупрозрачным. Актуален металлик - тканевые или любые другие элементы из серебра или золота.