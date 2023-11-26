«Модница недели» на шоу «Суперстар!»: Наташа Королева в стиле «офискор» и кукольный образ Леры Кудрявцевой

«Образ Наташи Королевой вызывает двойственные чувства. С одной стороны, все модно. Акцентом выступает трендовый розовый оттенок. Мужской галстук, который считается самым трендовым аксессуаром, добавляет модного градуса образу. Деловой стиль «офискор» — один из самых модных в осенне-зимнем сезоне 2023-2024. Но все портят объемные серьги в виде крестов. Жесткая, прямая линия крестов в портретной зоне на фоне мягких, круглых линий лица смотрится чужеродно.

Миловидная Наташа с наивным романтизмом в персональном стиле, с мягкими щечками, пухлыми губками, с мягкой детской косичкой с ними «спорит» по стилю. Видимо, серьги подбирались под деловой стиль одежды, поскольку подходят по ритму линий и своей серебристой текстурой под пуговицы, но тогда нужно было до конца обыграть этот контраст жестких и мягких линий и не делать такую расслабленную детскую косичку, а добавить жесткости, забрав волосы в тугой прямой хвост. Можно было бы еще добавить имиджевые очки — это сейчас очень модно. Подобрать узкие очки прямоугольной четкой формы, но такого же розового оттенка. Они и увязали бы воедино жесткие линии крестов и деловой стиль своей формой и наивный романтизм своим розовым цветом, добавив лицу жестких прямых линии. А выступая в едином цвете с одеждой, получился бы модный монохром.

Но лучше просто заменить серьги на более подходящие по стилю. Сейчас не те времена, когда модным образ делала модная вещь, сейчас в моде стиль. Поэтому недостаточно просто собрать воедино модные вещи, нужно чтобы все составляющие образа сложились в единую стильную картинку.

Даже если сочетается несочетаемое, обязательно должно быть связующее звено (деталь), которое сделает картинку целостной. А у Наташи Королевой в портретной зоне картинка распадается на детали. 8 баллов».