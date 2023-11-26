«Модница недели» на шоу «Суперстар!»: Наташа Королева в стиле «офискор» и кукольный образ Леры Кудрявцевой

На телеканале НТВ идет новый сезон мегапопулярного шоу «Суперстар!». «Модница недели» тоже наблюдает за проектом. У нее тут свой интерес. Вместе с модным экспертом Teleprogramma.pro, стилистом-имиджмейкером Ларисой Тимиряевой сегодня рассмотрим, какие стилистические приемы используются для создания образов членов жюри шоу «Суперстар!». И выберем самого эффектного члена жюри!
Сергей Соседов: тихая роскошь
Музыкальный критик Сергей Соседов всегда бьет не в бровь, а в глаз. И это касается не только его комментариев по поводу номеров участников шоу «Суперстар!», но и стиля.
Сергей Соседов на шоу «Суперстар!». Фото: НТВ
«Образ Сергея Соседова продуман до мелочей под его персональный стиль, под формат передачи и под стиль антуража. Он отдал предпочтение классике, но в вечернем, роскошном варианте. Деловой стиль в тенденции модной «Тихой роскоши», где не дорого-богато, а статусно. Это стиль, в котором сочетаются роскошь и элегантность, но роскошь не кричит, а демонстрирует себя маркерами шика: ткань (бархатный пиджак + шелковая (или атласная) бабочка), крой (все сидит на нем идеально).
Модного градуса добавляет монохром цвета рубашки и бабочки — они в единой сиренево-фиолетовой гамме, что делает образ интересным и модным. И плюс ко всему, Сергею Соседову очень идут эти оттенки, поскольку в его персональном стиле «рулит» сложный романтизм, а сложные цвета, к которым относится вся сиренево-фиолетовая гамма — это как раз цвета сложных романтиков. Не последнюю роль играет и то, что эта цветовая гамма органично перекликается с цветом огней в антураже передачи, делая картинку с Сергеем целостной.
Еще хочу отметить «вкусный» цвет пиджака в роскошной бархатной текстуре. Этот глубокий коричневый оттенок горького шоколада вошел в десятку самых модных цветов осенне-зимнего сезона 2023-2024 по версии института цвета Pantone под названием «Hot Fudge» — «Горячая помадка», что добавляет элегантному образу Сергея Соседова модного градуса. 10 баллов однозначно!»
Стас Пьеха: дерзкий и провокационный
Стас Пьеха вполне может считаться образцом для подражания, если речь идет об умении одеваться и выглядеть безупречно.
Стас Пьеха на шоу «Суперстар!». Фото: НТВ
«Принтованная верхняя одежда — модная тенденция холодного сезона осень - зима 2023 -2024. Поэтому бомбер с леопардовым принтом — модная вещица. Леопардовый принт — дерзкий и провокационный, поэтому образы, создаваемые с ним, яркие и драматические. Леопардовый бомбер гармонично сочетается с черным лонгсливом, тем более резинка и манжеты бомбера тоже черного цвета. Так что, двойка: лонгслив и бомбер смотрятся единым комплектом. Да и черный цвет укрощает агрессию леопарда, успокаивает его своей глубиной, так что леопард из дерзкого трансформируется в эффектного.
Что мне еще импонирует в образе Стаса, это — акцент только на принте. Когда создается роскошный образ, а леопардовый принт ассоциируется с роскошью, то очень тонка грань между шиком и безвкусицей. Поэтому очень важно не переступить эту грань. У Стаса получился модный, стильный эффектный образ, который яркий и элегантный одновременно. Цветовая гамма леопардового принта гармонично сочетается с цветом волос Стаса, что делает картинку целостной. Придраться не к чему. 10 баллов».
Наташа Королева: контраст жестких и мягких линий
Наряды певицы Наташи Королевой всегда вызывали вопросы у профессионалов. Звезде удивительным образом удается быть верной самой себе, где бы она не появилась. Такое реноме надо поддерживать!
Наташа Королева на шоу «Суперстар!». Фото: НТВ
«Образ Наташи Королевой вызывает двойственные чувства. С одной стороны, все модно. Акцентом выступает трендовый розовый оттенок. Мужской галстук, который считается самым трендовым аксессуаром, добавляет модного градуса образу. Деловой стиль «офискор» — один из самых модных в осенне-зимнем сезоне 2023-2024. Но все портят объемные серьги в виде крестов. Жесткая, прямая линия крестов в портретной зоне на фоне мягких, круглых линий лица смотрится чужеродно.
Миловидная Наташа с наивным романтизмом в персональном стиле, с мягкими щечками, пухлыми губками, с мягкой детской косичкой с ними «спорит» по стилю. Видимо, серьги подбирались под деловой стиль одежды, поскольку подходят по ритму линий и своей серебристой текстурой под пуговицы, но тогда нужно было до конца обыграть этот контраст жестких и мягких линий и не делать такую расслабленную детскую косичку, а добавить жесткости, забрав волосы в тугой прямой хвост. Можно было бы еще добавить имиджевые очки — это сейчас очень модно. Подобрать узкие очки прямоугольной четкой формы, но такого же розового оттенка. Они и увязали бы воедино жесткие линии крестов и деловой стиль своей формой и наивный романтизм своим розовым цветом, добавив лицу жестких прямых линии. А выступая в едином цвете с одеждой, получился бы модный монохром.
Но лучше просто заменить серьги на более подходящие по стилю. Сейчас не те времена, когда модным образ делала модная вещь, сейчас в моде стиль. Поэтому недостаточно просто собрать воедино модные вещи, нужно чтобы все составляющие образа сложились в единую стильную картинку.
Даже если сочетается несочетаемое, обязательно должно быть связующее звено (деталь), которое сделает картинку целостной. А у Наташи Королевой в портретной зоне картинка распадается на детали. 8 баллов».
Лера Кудрявцева: эффект куклы
Удивительно, но и в 52 года Лере Кудрявцевой удается быть похожей на куклу. Наш эксперт озвучил приемы, с помощью которых достигается такой эффект.
Лера Кудрявцева на шоу «Суперстар!». Фото: НТВ
«Образ Леры Кудрявцевой у меня ассоциируется с куклой Барби. Эффектная объемная, воздушная деталь платья выступает не просто акцентом, у нее огромная имиджевая задача. Ее бесформенность, выстроенная из ломаных линий, создает контраст в портретной зоне. И на этом контрасте все, что выше нее, визуально выравнивается, то есть, плечи, шея, и овал лица скульптурируются, выглядят более четкими и жесткими. Это профессиональный способ визуальной коррекции. Поэтому на фоне этого яркого желтого воздушного облака, вся портретная зона выглядит кукольной — четкой и идеально ровной. Эта четкость и жесткость поддержана гладкой прической с прямыми линиями и бретелями платья. Поскольку мы рассматриваем только портретную зону, то можно уверенно сказать, что контраст жестких и мягких линий идеально отработан.
Мягкие линии объемной детали поддерживают мягкие губы бантиком и миндалевидные глазки. Лере Кудрявцевой очень идет этот солнечный желтый оттенок платья. Он яркий, но не агрессивный. И, когда на желтый цвет падает фиолетовый цвет огней в студии, яркость желтого усиливается, поскольку они контрастные.
В цветовом круге желтый и фиолетовый находятся напротив друг друга, в связи с чем, объединяясь они комплиментарно усиливают цвет друг друга, создавая контраст. Поэтому в сиренево-фиолетовых лучах света софитов Лера светится ярким солнечным светом и акцентирует на себе все внимание. Плюс ко всему, благодаря глянцевой фактуре платья, этот блеск и свет отражаясь, в первую очередь комплементарно подсвечивают всю портретную зону Леры, визуально омолаживая кожу, отсюда и кукольный эффект. Так что, весь образ своим цветом, фасоном и деталями работает на Леру для презентабельной ее демонстрации.
По поводу моды могу сказать, что образ праздничный, эффектный в формате передачи. Несмотря на яркость, образ в модной тенденции минимализма, поскольку один акцент на объемной детали. а на лице только на глазах. Применен модный контраст жестких и мягких линий, а сейчас все современные тенденции базируются на контрасте. Так что образ модный, стильный и ситуативный. И главное, что образ подчеркнул красоту Леры. 10 баллов».
Подводим итоги
Сегодня на самой верхней ступени пьедестала почета очень тесно. Сразу три образа получили максимальную оценку нашего модного эксперта, стилиста-имиджмейкера Ларисы Тимиряевой. Итак, в тройке лидеров наряды Сергея Соседова, Стаса Пьехи и Леры Кудрявцевой. Аутсайдером модного баттла становится Наташа Королева, точнее, ее образ.
Справка Teleprogramma.pro
Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».
Лариса Тимиряева. Фото: личный архив
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