«Русский» и «бабл»-маникюр — главные зарубежные тренды: как выглядят самые модные ногти 2024 года

В России женщины особенно тщательно следят за внешностью. Не зря красотой россиянок регулярно восхищаются иностранцы. И ногтям обычно уделяется много внимания. Перед Новым годом попасть к нейл-мастеру просто невозможно, так как все записываются заранее, за месяц или даже два.
Но за океаном тоже много любительниц маникюра. И там стал настоящим трендом «русский» маникюр. Если его сделать правильно, то он превратят ногти в настоящее произведение искусства.
Russian manicure, equipment, E-File — именно так называют нейл-тренд, который стал бумом салонах красоты в Европе и США. В соцсетях стали появляться разные фото и видео с таким маникюром. Примечательно, что его название никак не связана с его сутью.
Модель с российскими корнями, певица и актриса Ellen Alexander, которая живет в Лос-Анджелесе и часто путешествует по миру, раскрыла, почему он вызвал такой ажиотаж. Оказалось, что первая машина для ухода за ногтями появилась в Германия, но аппаратная техника полюбилась именно русским мастерам. А когда их работы увидели иностранки, то захотели такие ногти.
Многие знают, что в США и Европе ценят нейл-мастеров из России, так как обычно в бюджетных салонах трудятся выходцы из Мексики или Азии, которые делают самый простой маникюр с обработкой кутикулы. А вот российские мастера все делают быстро и качественно благодаря аппаратному маникюру и могут сделать любой дизайн. В Беверли-Хиллз особенно много российских специалистов. По всей видимости, у них и позаимствовали иностранные коллеги аппаратный способ обработки ногтей, назвав его «русским».
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«Русский» маникюр. Фото: соцсети abbybaffoe
Подробнее о главных трендах 2024 года для Teleprogramma.pro рассказала эксперт, мастер ногтевого сервиса Ксения Вахменина. Она также отметила, что мода на «русский» маникюр пошла, так как большое количество специалистов стали жить в Европе и США, продемонстрировав там свое мастерство. И качество работы поразили иностранцев. К российским мастерам выстраиваются очереди.
«Русские мастера самые аккуратные. У меня знакомая переехала в США, вышла там замуж. Она рассказывала, что там маникюр делают ужасно, не обрезая кутикулу. Они ее просто палочкой отодвигают и красят, как получится. Поэтому там попасть к русским мастерам — это супер-пупер-услуга. А обычно там делают плохой маникюр, от которого у нас глаза на лоб лезут, а там это нормально, еще за баснословные деньги», — пояснила Ксения.
Она также добавила, что аппаратный маникюр рано или поздно дошел бы до Америки и других стран. Эксперт отметила, что раньше на законодательном уровне у американцев были сложно.
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«Чтобы даже обрезать кутикулы, им нужно было иметь чуть ли не хирургическое образование, поэтому они просто не имели на это права. А теперь в работу вносятся свои коррективы», — добавила она.
«Русский» маникюр. Фото: соцсети gabbyhuffman
Под «русским» маникюром понимается именно аккуратная обработка ногтя и области вокруг него. Известным блогер Алексей Жидковский заметил, что миллионы иностранцев в восторге от такого маникюра и делятся видео со своими ногтями.
«Слушайте, ну то, что у нас считается обычным аппаратным маникюром, стало трендом в США и Европе под названием Russian manicure... Я в шоке... Больше миллиарда просмотров по хештегу», — поделился он.
Также Жидковского покорил и «бабл»-маникюр. Он делается необычным способом с помощью пены и выглядит крайне необычно.
«Вот так вот чик мыльной водичкой, ну и все и потрясающе, и получился трендовый bubble-маникюр… Для меня это слишком заморочисто, но тем, кто любит дезинг на ногтях, вот такой вот роскошный лайфхак», — заявил блогер.
«Бабл»-маникюр. Фото: соцсети gelikeecnails
Вахменинова отметила, что такой дизайн не особо полюбился россиянкам. Однако она подозревает, что в скором времени он может стать популярным и в нашей стране.
«Сделать возможно все! Маникюр «бабл» появился у нас год назад. Но отмечу, что в России он не прижился. В плане маникюра россияне более консервативны. А американские женщины более минималистичны в макияже, одежды, а вот ногти они обычно делают яркие, очень длинные и обожают такие необычные тренды.
Он делается обязательно на втирку, и получается некий эффект рептилии. К слову, 2024 год будет годом Зеленого Дракона, поэтому такой маникюр может стать трендом в нашей стране», — поделилась эксперт.
Тем, кто не знает, какие ногти сделать на Новый год, Ксения рекомендовала форму «острый миндаль» или «нюд-квадрат». Она подчеркнула, что актуален максимально естественный вид ногтя.
«Или максимально натюрель, чтобы был эффект здоровых ногтей. На длинный миндаль подойдут такие цвета, как марсала, бордо, красный. Такой маникюр пользуется в России спросом», — заверила Ксения.
Справка Teleprogramma.pro:
Ксения Вахменина — мастер ногтевого сервиса.