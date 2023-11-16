«Русский» и «бабл»-маникюр — главные зарубежные тренды: как выглядят самые модные ногти 2024 года

Russian manicure, equipment, E-File — именно так называют нейл-тренд, который стал бумом салонах красоты в Европе и США. В соцсетях стали появляться разные фото и видео с таким маникюром. Примечательно, что его название никак не связана с его сутью.

Модель‌ ‌с российскими корнями, певица и актриса Ellen Alexander, которая живет в Лос-Анджелесе и часто путешествует по миру, раскрыла, почему он вызвал такой ажиотаж. Оказалось, что первая машина для ухода за ногтями появилась в Германия, но аппаратная техника полюбилась именно русским мастерам. А когда их работы увидели иностранки, то захотели такие ногти.

Многие знают, что в США и Европе ценят нейл-мастеров из России, так как обычно в бюджетных салонах трудятся выходцы из Мексики или Азии, которые делают самый простой маникюр с обработкой кутикулы. А вот российские мастера все делают быстро и качественно благодаря аппаратному маникюру и могут сделать любой дизайн. В Беверли-Хиллз особенно много российских специалистов. По всей видимости, у них и позаимствовали иностранные коллеги аппаратный способ обработки ногтей, назвав его «русским».

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