«Модница недели» в XVIII веке. Наряды императрицы Елизаветы: от советских фильмов до наших дней — какой из них ближе к исторической правде

В конце октября на экраны вышел фильм «Императрицы» о дочери Петра I, императрице Елизавете Петровне. Главную роль в нем исполнила актриса Юлия Пересильд.

«Модница недели», вооружившись модно-исторической лупой, решила изучить, как одевали императрицу Елизавету в кино костюмеры разных лет — от советского культового сериала «Гардемарины, вперед!» 1987 года до наших дней.

Помогла нам разобраться в том, кто из костюмеров создал образы, максимально приближенные к эпохе рококо, культуролог моды Надя Иванова.

«Конечно же, художественные фильмы на историческую тему больше отражают дух того времени, в которое картина снималась. И в меньшей степени они имеют своей целью передать историческую достоверность. Художественное кино транслирует то, как сегодняшнее общество готово воспринимать тот или иной исторический период. Не стоит искать в фильмах историческую достоверность. Ее мы можем найти в музеях, каталогах исторического костюма, но никак не в художественных лентах», — отметила культуролог моды Надя Иванова.

Елена Цыплакова в фильме «Гардемарины, вперед!», 1987 год

В культовом советском фильме «Гардемарины, вперед!» Елена Цыплакова воплотила Елизавету Петровну в лучшие годы ее правления Россией. Что же касается образа императрицы, то к нему есть вопросы.