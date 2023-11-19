«Модница недели» в XVIII веке. Наряды императрицы Елизаветы: от советских фильмов до наших дней

В конце октября на экраны вышел фильм «Императрицы» о дочери Петра I, императрице Елизавете Петровне. Главную роль в нем исполнила актриса Юлия Пересильд.
«Модница недели», вооружившись модно-исторической лупой, решила изучить, как одевали императрицу Елизавету в кино костюмеры разных лет — от советского культового сериала «Гардемарины, вперед!» 1987 года до наших дней.
Помогла нам разобраться в том, кто из костюмеров создал образы, максимально приближенные к эпохе рококо, культуролог моды Надя Иванова.
«Конечно же, художественные фильмы на историческую тему больше отражают дух того времени, в которое картина снималась. И в меньшей степени они имеют своей целью передать историческую достоверность. Художественное кино транслирует то, как сегодняшнее общество готово воспринимать тот или иной исторический период. Не стоит искать в фильмах историческую достоверность. Ее мы можем найти в музеях, каталогах исторического костюма, но никак не в художественных лентах», — отметила культуролог моды Надя Иванова.
Елена Цыплакова в фильме «Гардемарины, вперед!», 1987 год
В культовом советском фильме «Гардемарины, вперед!» Елена Цыплакова воплотила Елизавету Петровну в лучшие годы ее правления Россией. Что же касается образа императрицы, то к нему есть вопросы.
Елена Цыплакова и Владислав Стржельчик в фильме «Гардемарины, вперед!». Фото: кадр из фильма 1987 года
«Мы видим на Елизавете парадное платье. С точки зрения кинематографа выглядит вполне неплохо. В исторических фильмах всегда «хромают» макияж и прически. Если платье стараются сделать с той или иной долей исторической достоверности, то макияж и прически делают несоответствующие образу. Если костюм парадный, то и на лице актрисы должен быть соответствующий грим. Русские дамы того времени, XVII–XVIII века, очень активно пудрились на европейский манер. Были достаточно плотные слои косметики. Ну или, по крайней мере, неделикатно выщипанные брови, как здесь мы видим у актрисы Елены Цыплаковой. Но к самому платью не придраться. 4 балла».
Наталья Суркова в сериале «Великая», 2015 год
Актриса Наталья Суркова сыграла Елизавету Петровну в сериале о Екатерине II, снятом в 2015 году. Спойлер: этот образ самый провальный из представленных в нашей подборке.
Наталья Суркова в сериале «Великая». Фото: кадр из сериала 2015 года
«Вот хороший пример того, что костюмеры не стремятся приблизить образы к исторической эпохе, делают это все-таки бутафорски. Что касается цветового решения и фактуры этого платья, вот такое четкое черное кружево было характерно для более позднего периода. Это отсыл к эстетике модерна. Опять же, не хватает макияжа. У актрисы на снимке слишком смуглое лицо. Аристократия того времени лица осветляла, румянила щеки и подрисовывала брови. 3 балла».
Юлия Хлынина в сериале «Елизавета», 2022 год
Судя по всему, создатели исторических фильмов со временем осознали важность исторической достоверности. Юлия Хлынина, сыгравшая юную Елизавету Петровну в сериале «Елизавета», одета более достоверно, чем ее предшественницы.
Юлия Хлынина в сериале «Елизавета». Фото: пресс-служба
«Этот образ мне нравится, хотя я не могу сказать, что он исторически достоверный. Все-таки такой насыщенный зеленый цвет не совсем свойственен для этой эпохи. Создается ощущение, что ткань окрашена синтетическими красителями, которые появились гораздо позже. Такого насыщенного оттенка во времена Елизаветы априори не могло быть. Но мне нравится силуэт риденгота (костюм для верховой езды. – Прим. ред.), который соотносился с историческим костюмом амазонки. Мне нравится треуголка, которая деликатно и правильно надета на голову. Как раз в этот период, в эпоху рококо, носили треуголки таких маленьких размеров, крепили булавками. Кстати, треуголки перекочевали из мужского гардероба. Это было очень смело. Здесь тоже есть ошибка в макияже, он слишком современный. Но, сама эстетика картинки хороша. Фильмы на исторические тему и должны выдавать эстетику. 5 баллов».
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Юлия Пересильд в фильме «Императрицы», 2023 год
Ну, а этот образ Елизаветы Петровны, который на экране воплотила Юлия Пересильд, оказался самым исторически достоверным из всех четырех.
Юлия Пересильд в фильме «Императрицы». Фото: пресс-служба
«Мне нравится целостность образа. Гармонично подобран и парик, и платье «полонез». Вот эта повышенная декоративность платья хорошо смотрится. На лице актрисы я вижу даже преобладание грима, пусть и деликатного, но все-таки грима. А он должен быть обязательно, особенно если мы говорим про парадный костюм. Из всех четырех представленных вариантов, именно в этом костюме присутствует большая историческая достоверность. Я выделяю именно этот образ. 5 баллов с плюсом!»
Подводим итоги
Первое место нашего модно-исторического баттла достается актрисе Юлии Пересильд, а точнее, костюмерам фильма «Императрицы». Именно они оказались ближе всего к исторической правде. Второе место — у костюмеров сериала «Елизавета» и актрисы, воплотившей юную императрицу, Юлии Хлыниной. Третье место достается создателям советского многосерийного фильма «Гардемарины, вперед!», в котором императрицу Елизавету сыграла Елена Цыплакова.
Надя Иванова. Фото: личный архив
Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет культурологии моды Санкт-Петербургского университета культуры и искусства. Опыт в фэшн-сфере — 19 лет.