Какие головные уборы считаются самыми модными этой осенью и грядущей зимой

Головной убор должен сочетаться с верхней одеждой, но ему необязательно быть черным или белым - пробуйте яркие оттенки. Красочные меховые панамы-ведерки - отличительный знак, по которому можно узнать модницу.

Также Татьяна щеголяет в чепце: очень удобной шапке, которая защищает от холода и подходит к любой верхней одежде. Чепец напоминает шлем летчика, фиксируется кнопкой или завязками под подбородком. Брухунова вся в красном - самом актуальном из ярких цветов сезона.

Ирина Дубцова