Какие головные уборы считаются самыми модными этой осенью и грядущей зимой

Клава Кока
Фото: личная страница Клавы Коки в социальной сети
В путешествии по северным регионам певица создает настроение не только себе, но и окружающим. Веселая шапочка с ушками и завязками делает образ эффектным и небанальным, что идеально для тех, кому нравится выделяться. Певица отлично сочетает экстравагантный головной убор с коротким пуховиком.
Стефания Маликова
Фото: личная страница Стефании Маликовой в социальной сети
Дочь певца Дмитрия Маликова и хозяйка собственного бренда одежды обожает капоры. На пике моды в 80-х его называли «трубой» - модницы тогда вязали ее сами. Сейчас актуальны капоры из трикотажа, ангорки, плюша и любой красивой ткани. Удобная штучка: шарф и шапка в одном флаконе.
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Лера Кудрявцева
Фото: личная страница Леры Кудрявцевой в социальной сети
Телеведущая с дочкой Машей на вечерней прогулке утеплилась по полной программе. Объемные вязаные шапки стали базовыми головными уборами на все случаи жизни - в них ходят и на работу, и на каток, и на свидание.
Татьяна Брухунова
Фото: личная страница Татьяны Брухановой в социальной сети
Жена и директор Евгения Петросяна коллекционирует головные уборы, поэтому демонстрирует сразу два образа. Тренд на панамы Татьяна поддерживает шикарным экземпляром из ангоры с брошкой: такой может быть и из шерсти, нейлона, хлопка, кожи, c меховой отделкой
Фото: личная страница Татьяны Брухановой в социальной сети
Головной убор должен сочетаться с верхней одеждой, но ему необязательно быть черным или белым - пробуйте яркие оттенки. Красочные меховые панамы-ведерки - отличительный знак, по которому можно узнать модницу.
Также Татьяна щеголяет в чепце: очень удобной шапке, которая защищает от холода и подходит к любой верхней одежде. Чепец напоминает шлем летчика, фиксируется кнопкой или завязками под подбородком. Брухунова вся в красном - самом актуальном из ярких цветов сезона.
Ирина Дубцова
Фото: личная страница Ирины Дубцовой в социальной сети
Певица - барышня строгая, любит классический стиль, и ей очень идет эта шляпа. Поройтесь у мам и бабушек в шифоньерах - экземпляры из прошлого века самые актуальные. Чем больше убор, тем лучше. Украсьте голову широкополой шляпой из твида или мягкого фетра.