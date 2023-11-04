Какие головные уборы считаются самыми модными этой осенью и грядущей зимой

Фото: freepik.com

В одних регионах нашей страны уже выпал снег, в других идет дождь. Но головные уборы пора надевать и там, и там. «Телепрограмма» показывает, как держать голову в тепле осенью и зимой в полной гармонии с модными тенденциями.

Клава Кока

Фото: личная страница Клавы Коки в социальной сети

В путешествии по северным регионам певица создает настроение не только себе, но и окружающим. Веселая шапочка с ушками и завязками делает образ эффектным и небанальным, что идеально для тех, кому нравится выделяться. Певица отлично сочетает экстравагантный головной убор с коротким пуховиком.

Стефания Маликова

Фото: личная страница Стефании Маликовой в социальной сети

Дочь певца Дмитрия Маликова и хозяйка собственного бренда одежды обожает капоры. На пике моды в 80-х его называли «трубой» - модницы тогда вязали ее сами. Сейчас актуальны капоры из трикотажа, ангорки, плюша и любой красивой ткани. Удобная штучка: шарф и шапка в одном флаконе.

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Лера Кудрявцева

Фото: личная страница Леры Кудрявцевой в социальной сети

Телеведущая с дочкой Машей на вечерней прогулке утеплилась по полной программе. Объемные вязаные шапки стали базовыми головными уборами на все случаи жизни - в них ходят и на работу, и на каток, и на свидание.

Татьяна Брухунова

Фото: личная страница Татьяны Брухановой в социальной сети

Жена и директор Евгения Петросяна коллекционирует головные уборы, поэтому демонстрирует сразу два образа. Тренд на панамы Татьяна поддерживает шикарным экземпляром из ангоры с брошкой: такой может быть и из шерсти, нейлона, хлопка, кожи, c меховой отделкой

Фото: личная страница Татьяны Брухановой в социальной сети

Головной убор должен сочетаться с верхней одеждой, но ему необязательно быть черным или белым - пробуйте яркие оттенки. Красочные меховые панамы-ведерки - отличительный знак, по которому можно узнать модницу.

Также Татьяна щеголяет в чепце: очень удобной шапке, которая защищает от холода и подходит к любой верхней одежде. Чепец напоминает шлем летчика, фиксируется кнопкой или завязками под подбородком. Брухунова вся в красном - самом актуальном из ярких цветов сезона.

Ирина Дубцова

Фото: личная страница Ирины Дубцовой в социальной сети

Певица - барышня строгая, любит классический стиль, и ей очень идет эта шляпа. Поройтесь у мам и бабушек в шифоньерах - экземпляры из прошлого века самые актуальные. Чем больше убор, тем лучше. Украсьте голову широкополой шляпой из твида или мягкого фетра.

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