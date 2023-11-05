«Модница недели»: битва соперниц — кто одевается и выглядит круче Ольга Бузова или Анастасия Костенко?

Сегодня в нашем модном баттле сойдутся две дивы, две соперницы – поющая телеведущая Ольга Бузова и модель Анастасия Костенко. Первая – бывшая жена экс-футболиста Дмитрия Тарасова, вторая – действующая супруга, которая готовится подарить мужу четвертого совместного младенца.

Небольшой спойлер: модный эксперт Teleprogramma.pro, дизайнер Наз Маер, изучив образы красавиц, пришел к выводу, что и Бузовой, и Костенко еще далеко до звания стильных особ.

Смотрим, как одеваются Ольга Бузова и Анастасия Костенко, когда не планируют производить впечатления на публику. Перед вами – повседневные образы соперниц.