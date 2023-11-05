«Модница недели»: битва соперниц — кто одевается и выглядит круче Ольга Бузова или Анастасия Костенко?

Сегодня в нашем модном баттле сойдутся две дивы, две соперницы – поющая телеведущая Ольга Бузова и модель Анастасия Костенко. Первая – бывшая жена экс-футболиста Дмитрия Тарасова, вторая – действующая супруга, которая готовится подарить мужу четвертого совместного младенца.
Небольшой спойлер: модный эксперт Teleprogramma.pro, дизайнер Наз Маер, изучив образы красавиц, пришел к выводу, что и Бузовой, и Костенко еще далеко до звания стильных особ.
Ольга Бузова и Анастасия Костенко: кэжуал
Смотрим, как одеваются Ольга Бузова и Анастасия Костенко, когда не планируют производить впечатления на публику. Перед вами – повседневные образы соперниц.
«Ольга Бузова никогда не отличалась хорошим вкусом, но возможно, как раз за это ее так сильно любят сотни тысяч девушек. Она кажется нашим соотечественницам родной и знакомой, выглядит, как обычная девушка, которая может быть вашей соседкой или коллегой по работе, все ее образы за десятки и даже сотни тысяч рублей легко повторить с самым минимальным бюджетом.
И если в плане вечерних и торжественных нарядов с Ольги лучше ни в коем случае не брать пример, то в повседневном стиле время от времени ей удается продемонстрировать удачные сочетания. Футболка, завязанная на груди, чтобы обнажить плоский живот, яркие спортивные штаны и ботинки – вполне приятный образ для туристической прогулки. Ничего особенного, но и придраться не к чему. 6 баллов».
Анастасия Костенко. Фото: соцсети
«Повседневный летний наряд Анастасии Костенко в целом смотрится интересно, а яркие босоножки с квадратным носком даже можно назвать главным модным трендом прошедшего лета. Все портит белая гофрированная мини-юбка, которая делает ансамбль совсем детским, наивным и дешевым. Заменить ее на широкие голубые или белые джинсы с ремнем – получится намного лучше. 6 баллов».
Ольга Бузова и Анастасия Костенко: наряды для особого случая
Этими платьями Ольга Бузова и Анастасия Костенко явно хотели добиться вау-эффекта. Получилось ли? Большой вопрос. Первая демонстрирует некий сценический образ, вторая в мерцающем платье пришла на детский праздник.
«Ольга Бузова стремилась к шикарному и сексуальному сценическому образу, но в очередной раз продемонстрировала совершенное отсутствие вкуса и понимания современной моды. Смотрится пошло, старомодно и дешево. Может быть, с менее интенсивным макияжем, более небрежной прической и другой обувью, например, ботинками, это платье смотрелось бы более современно и непринужденно, но в таком виде Ольга похожа на хостес в кабаре. 3 балла».
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов с дочками и сыном. Фото: соцсети
«Жены футболистов стали уже всем знакомым мемом, настолько их трудно отличить друг от друга, и Анастасия Костенко - не исключение. Как под копирку, длинные волосы, спортивные фигуры, макияж в определенных оттенках, даже лица становятся одинаковыми. В одежде склонны к одной из двух крайностей: либо носят все самое трендовое и актуальное, предпочитая исключительно бренды, которые у всех на слуху, либо одеваются так, словно застряли в нулевых, что и демонстрирует Анастасия Костенко в золотистом обтягивающем платье - старомодном, безвкусном и банальном. 3 балла».
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Подводим итоги
На этот раз у нас ничья. Наряды Ольги Бузовой и Анастасии Костенко набрали равное количество баллов, оказавшись одинаково провальными. Мы могли бы сказать, что победила дружба. Но это точно не тот случай!
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер, модельер. Ученик Жана Поля Готье. Дизайнер, модный эксперт, обладатель Премии Вячеслава Зайцева «Дизайнер 2021 года».
Наз Маер. Фото: личный архив