«Модница недели» на «Битве поколений»: провокационная Валя Карнавал, неряшливая Юлия Гаврилина и промахнувшаяся Наташа Королева

«Сразу скажу, что из всех девушек в этой подборке Вале Карнавал я отдам пальму первенства. Десять баллов не поставлю, а девять – вполне себе заслуженно. Почему? Мне нравится, что у Вали получился целостный и при этом провокационный образ. С одной стороны, мы видим распущенные волосы и мини-юбку.

С другой, большие очки в тонкой оправе дают как бы отсыл к тому, что мероприятие серьезное, и перед нами – член жюри, а не просто какая-то певица из «Тикток». Мне нравится цветовое решение – оттенок лаванды сейчас один из самых актуальных. Мне в этом образ не хватило немного эпатажа.

Вместо белого топа с высокой горловиной, который укорачивает шею, лучше было бы надеть топ корсетного типа или бра, майку, расшитую стразами. То есть, нужно немного добавить праздника, потому что в общем настроении телешоу образ немного скучноват. Но по сравнению с другими участниками подборки Валя молодец. 9 баллов».