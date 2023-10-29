«Модница недели» на «Битве поколений»: провокационная Валя Карнавал, неряшливая Юлия Гаврилина и промахнувшаяся Наташа Королева

«Модница недели» изучила наряды, в которых на экране ТВ появляются члены жюри и участницы шоу «Битва поколений». Помогла разобраться во всех тонкостях и деталях модный эксперт Teleprogramma.pro, культуролог моды Надя Иванова.
«Речь идет о шоу на музыкальном канале. Так что, сразу делаем скидку на то, что образы должны быть яркие, эпатажные, хорошо читаться в кадре, цеплять взгляд зрителя. Слишком скучные и слишком пресные аутфиты в такой ситуации недопустимы. Поэтому я буду оценивать образ и с точки зрения целостности, актуальности и уместности», - предупредила Надя Иванова.
Валя Карнавал: провокация
Певица и тиктокерша Валя Карнавал – член жюри «Битвы поколений». Но сегодня оценки ставит не она, а ей. Спойлер – наряд Вали Карнавал один из лучших в нашей подборке.
Валя Карнавал. Фото: Муз-ТВ
«Сразу скажу, что из всех девушек в этой подборке Вале Карнавал я отдам пальму первенства. Десять баллов не поставлю, а девять – вполне себе заслуженно. Почему? Мне нравится, что у Вали получился целостный и при этом провокационный образ. С одной стороны, мы видим распущенные волосы и мини-юбку.
С другой, большие очки в тонкой оправе дают как бы отсыл к тому, что мероприятие серьезное, и перед нами – член жюри, а не просто какая-то певица из «Тикток». Мне нравится цветовое решение – оттенок лаванды сейчас один из самых актуальных. Мне в этом образ не хватило немного эпатажа.
Вместо белого топа с высокой горловиной, который укорачивает шею, лучше было бы надеть топ корсетного типа или бра, майку, расшитую стразами. То есть, нужно немного добавить праздника, потому что в общем настроении телешоу образ немного скучноват. Но по сравнению с другими участниками подборки Валя молодец. 9 баллов».
Юлия Гаврилина: неряшливость
А вот другому члену жюри – Юлии Гаврилиной не так повезло с нарядом. Звезда, по мнению нашего эксперта, одета из рук вон плохо.
Юлия Гаврилина. Фото: Муз-ТВ
«Если Валя Карнавал у нас отличница, то Юлия Гаврилина, однозначно, двоечница! Образ получился очень неряшливый, «грязный», с точки зрения эстетики. Можно создавать «грязные» образы в эстетике эпатажа, но этого здесь не хватает. Есть ощущение, что девочка из небогатой семьи достала случайные вещи, вещи из «Секонд-хэнда» и случайно их надела. Я не вижу здесь продуманного образа. Эстетика гранжа очень интересна, но нужно было тогда сделать более жесткий макияж – стрелки, смоки-айс. Прическа с эффектом влажных волос, какие-то интересные дополнительные аксессуары. А так, образ смотрится блекло, неуместно, не целостно. Я таких девочек вижу, прогуливающих школу, но никак не звезд на федеральном канале. 2 балла».
Люся Чеботина: милитари
Певица Люся Чеботина – участница шоу «Битва поколений». К ее наряду у профессионала возник вопрос, вполне логичный. Где юбка, Люся?
Люся Чеботина. Фото: Муз-ТВ
«Люся Чеботина молодец, что использует стиль милитари. Сейчас это одна из актуальных эстетик. Образ эмоциональный, но уместен ли он в развлекательном шоу. Это вопрос. Другой момент. Когда я увидела этот снимок Люси Чеботиной, сразу захотелось задать вопрос: а где юбка?
Ощущение отсутствия определенной одежды, которая должна быть, наводит на странные мысли. Сама идея неплоха, но реализация не очень. Я бы предложила оставить эту рубашку-куртку в стили милитари, но добавить юбку-пачку, юбку в пайетках, либо брюки, отороченные мехом.
То есть, нужно добавить гламура. Контраст милитари и гламура сыграли бы очень хорошо на руку, и образ смотрелся бы очень хорошо и уместно для этого шоу. Он был бы эпатажным, ярким, сочным, креативным. 3 балла».
Наташа Королева: все лучшее сразу
Звезда конца прошлого века Наташа Королева своим нарядом подчеркнула принадлежность к поколению 90-х. Ну и зря!
Наташа Королева. Фото: Муз-ТВ
«В образе Наташи Королевой чувствуется, что называется, старая школа нашего шоу-бизнеса – надеть и показать все лучшее сразу. Здесь и мини, и звезды, и декольте, и насыщенный принт. И здесь как раз есть тот эпатаж, который уместен на телевидении, но здесь промах мимо модных тенденций.
Если предыдущие аутфиты можно привязать к современным трендам, то здесь образ такого старого театра в кавычках, попсы – «дорого-богато», нарядно и так далее. Для дамы габаритов Наташи Королевой подобные мини не совсем уместны. Я бы предложила изменить длину платья. Открыть зону декольте…
Почему бы и нет, если есть чем похвастаться. Я бы, наверное, изменила прическу и макияж. Сделала бы более трендовые – гладкие волосы, нижний пучок, низкий хвост. Вместо яркого румянца и такого активного макияжа глаз, сделала бы акцент на губы. 5 баллов, учитывая прошлые заслуги».
Юлия Савичева: актуально
Певица Юлия Савичева еще одна участница шоу «Битва поколений». Миниатюрная вокалистка с нарядом полностью угадала.
Юлия Савичева. Фото: Муз-ТВ
«Образ Юлии Савичевой в числе лидирующих и может составить конкуренцию аутфиту Вали Карнавал. Образ актуальный. Широкие потертые джинсы – это тренд на предстоящий сезон, он активно в моде. Топ с разрезами – тоже дань тенденции. Укладка в стиле гранж, яркие растрепанные волосы – тоже очень хорошо смотрится. Здесь есть и провокация, характерная для шоу, есть нотка актуальности.
Немного смущает цветовое решение. Если мы говорим про Муз-ТВ, молодежный канал, черный цвет, наверное, не совсем то, что хотелось бы видеть. Было бы лучше, если бы топ был выполнен из серебристой метализированной ткани. Сейчас это хит. Такой цвет и фактура подчеркнули бы рыжий цвет волос. 9 баллов».
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Подводим итоги
Первое место модного баттла делят член жюри шоу «Битва поколений» Валя Карнавал и участница проекта Юлия Савичева. Второе место у Наташи Королевой. Третье место достается образу Люси Чеботиной.
Справка Teleprogramma.pro
Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет культурологии моды Санкт-Петербургского университета культуры и искусства. Опыт в фэшн-сфере — 19 лет.
Надя Иванова. Фото: личный архив