Какие обувные тренды задают на осень 2023 года Бузова, Утяшева и другие звезды

Осень, как известно, дама капризная - то солнечными деньками нас радует, то проливным дождем огорчает, то первым снегом пугает. При такой переменчивой погоде обувь - красивая, удобная, теплая, надежная - выходит на первый план, и все медийные персоны отлично это понимают. Если вы еще не знаете, в чем будете щеголять в октябре и ноябре, посмотрите на звезд - у них уже есть для вас готовые решения.
Екатерина Волкова. Фото: t.me/ekaterinavolkovaactress
Екатерина Волкова позирует в сапогах в жокейском стиле. Сапоги-трубы с широким голенищем находятся на пике моды и подходят к максимальному количеству образов. Советуем присмотреться к нейтральным черным, как у актрисы: такие можно носить и с платьем, и с лосинами.
Ляйсан Утяшева. Фото: t.me/utiashevaliasan
Ляйсан Утяшева и сама нарядилась, и про мужа, комика Павла Волю, не забыла (оцените стильные кроссовки звезды «Камеди»). У гимнастки и телеведущей классические ботинки на шнуровке - в таких и на дискотеке будет удобно, и на экскурсии.
Клава Кока. Фото: Vk.com/klavacoca
Клава Кока модничает в сапожках на платформе в стиле кукол Братц (популярная американская серия кукол, которых считают конкурентками Барби. - Ред.).
На такой толстой платформе и устойчивом каблуке передвигаться достаточно удобно. Особенно удачно такая платформа смотрится с джинсовыми комплектами - как у певицы. Ботильоны на платформе заметно добавят вам роста.
Ольга Бузова. Фото: t.me/byzovahouse
А вот Ольга Бузова и ее удобная и одновременно модная обувь - грубые кожаные ботинки на «тракторной» подошве. Такие носят и со спортивным костюмом, и с пуховиком, и с джинсами, и с шубой.
Валерия. Фото: t.me/valeriyaofficial
Валерия - сторонница актуальной классики. Красный цвет - тренд сезона. Классические ботинки на высоком каблуке делают образ дорогим, торжественным и элегантным. Причем, как мы видим, в такой обуви можно отлично себя чувствовать не только осенью, но и зимой.
Милана Стар с мамой Ириной Маирко. Фото: Пресс-служба премии «ЖАРА»
13-летняя певица, блогер и дочь актера Виталия Гогунского Милана Стар (она же Милана Маирко) сейчас колесит с гастрольным туром по стране и мелькает в телерекламе модных брендов. На фото девочка с мамой Ириной.
Милана и Ирина демонстрируют ультрамодные сапоги-ботфорты. На Милане ботфорты-чулки - облегающие сапоги длиной чуть выше колена сливаются с лосинами такого же цвета. У Ирины - классическая модель.