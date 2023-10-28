Какие обувные тренды задают на осень 2023 года Бузова, Утяшева и другие звезды

13-летняя певица, блогер и дочь актера Виталия Гогунского Милана Стар (она же Милана Маирко) сейчас колесит с гастрольным туром по стране и мелькает в телерекламе модных брендов. На фото девочка с мамой Ириной.

Милана и Ирина демонстрируют ультрамодные сапоги-ботфорты. На Милане ботфорты-чулки - облегающие сапоги длиной чуть выше колена сливаются с лосинами такого же цвета. У Ирины - классическая модель.