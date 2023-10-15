Звезды «Гардемаринов», не дожившие до выхода продолжения саги

Однако, увы, далеко не всех артистов, блиставших в первых трех фильмах саги, удалось увидеть в четвертой части.

Александр Абдулов

Один из главных красавчиков советского экрана ворвался в проект в образе агента Тайной канцелярии Василия Лядащева. На момент съемок актер был в самом расцвете сил и уже имел за плечами звездные роли в «Карнавале», «Чародеях» и «Самой обаятельной и привлекательной».

В последующих частях картины Светланы Дружининой его уже не было, зато было много других заметных работ - «Настя» Георгия Данелии, «Черная вуаль» Александра Прошкина, «Шизофрения» Виктора Сергеева, сериал Next, экранизация «Мастера и Маргариты»... В 2008 году народный артист РСФСР, долго боровшийся с раком легких, скончался в Москве в Центре Бакулева.

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Иннокентий Смоктуновский