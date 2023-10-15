Звезды «Гардемаринов», не дожившие до выхода продолжения саги

Однако, увы, далеко не всех артистов, блиставших в первых трех фильмах саги, удалось увидеть в четвертой части.
Александр Абдулов
Один из главных красавчиков советского экрана ворвался в проект в образе агента Тайной канцелярии Василия Лядащева. На момент съемок актер был в самом расцвете сил и уже имел за плечами звездные роли в «Карнавале», «Чародеях» и «Самой обаятельной и привлекательной».
В последующих частях картины Светланы Дружининой его уже не было, зато было много других заметных работ - «Настя» Георгия Данелии, «Черная вуаль» Александра Прошкина, «Шизофрения» Виктора Сергеева, сериал Next, экранизация «Мастера и Маргариты»... В 2008 году народный артист РСФСР, долго боровшийся с раком легких, скончался в Москве в Центре Бакулева.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Иннокентий Смоктуновский
Фото: кадр из фильма
Иннокентию Михайловичу в первых «Гардемаринах» досталась роль французского кардинала де Флери. Артист был совершенно неподражаем, демонстрируя аристократические манеры, изысканность, скрытое коварство. Откуда все это вытаскивал из себя ветеран Великой Отечественной, родившийся в сибирской глуши? Уму непостижимо!
Во второй и третьей частях народного артиста СССР уже не было, но он и без «Гардемаринов» продолжил блистать на театральных подмостках, прекрасно сыграл криминального авторитета в популярном детективе «Гений». Актер скончался 3 августа 1994 года на 70-м году жизни в подмосковном санатории, где лечился после инфаркта.
Виктор Павлов
Фото: кадр из фильма
Штык-юнкера Котова, преподавателя Навигацкой школы, в которой выучили Корсака, Оленева и Сашу Белова, сыграл Виктор Павлов, которого публика отлично помнила по ролям в легендарной комедии «Операция «Ы»...» и не менее легендарном детективе
«Место встречи изменить нельзя». В продолжении «Гардемаринов» народного артиста РФ уже не было, зато были яркие образы в фильмах «Не будите спящую собаку», «ДМБ»
и «Зависть богов». В 2006 году Виктор Павлович скончался от инсульта.
Семен Фарада
Фото: кадр из фильма
Директора Навигацкой школы сыграл мастер эпизода Семен Фарада, комедийный дар которого блестяще проявлялся в комедиях Марка Захарова («Формула любви», «Тот самый Мюнхгаузен»).
Фарада участвовал только в первой части «Гардемаринов», но звездных ролей у народного артиста России потом было немало - правда, в основном в кооперативно-перестроечном кино невысокого качества: «Бабник-2», «Русский бизнес», «Русское чудо»... После продолжительной болезни и установки сердечного клапана Семен Львович ушел из жизни в 2009 году в госпитале Вишневского.
Евгений Евстигнеев
Фото: кадр из фильма
Неподражаемый Евгений Александрович пришел в первую часть проекта в 60 лет в статусе классика. И сыграл, разумеется, одного из ключевых персонажей - дипломата, интригана и вице-канцлера при императорском дворе Алексея Петровича Бестужева-Рюмина.
Буквально через год артист увековечит свое имя в истории ролью профессора Преображенского в экранизации «Собачьего сердца», снимется во второй и третьей частях «Гардемаринов», а в 1992 году поедет в Лондон, чтобы провести очередную операцию на проблемном сердце. Именно там после вердикта врачей, не давших шансов на сохранение жизни, народный артист СССР и скончался.
Виктор Борцов
Фото: кадр из фильма
В первых двух фильмах актер, которого вся страна полюбила благодаря образу Саввы Игнатьевича в «Покровских воротах», сыграл Гаврилу, камердинера Никиты Оленева. Гаврила был примерным слугой, а еще он неплохо пел - многим запомнилась песня «Дороги», которую он в кадре исполнял со своим господином (за кадром вместе с Борцовым пел Олег Анофриев).
После «Гардемаринов» Виктор Андреевич довольно много снимался, но ролей, которые могли бы переплюнуть по колориту Гаврилу и Савву Игнатьевича, у него уже не было. Народный артист РСФСР скончался в 2008-м, ему было 73 года.
Людмила Гурченко во второй и третьей частях сыграла мать будущей императрицы Екатерины. Фото: кадр из фильма
Также до премьеры новых «Гардемаринов» не дожили игравшие в предыдущих фильмах Борис Химичев, Владислав Стржельчик, Игорь Ясулович, Владимир Балон, Наталья Гундарева, Людмила Гурченко, Владимир Сошальский и Юрий Яковлев.