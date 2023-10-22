«Модница недели»: звезды вывели детей в свет – чей ребенок оказался самым стильным

Знаменитости часто выходят в свет со своими детьми. Как выглядят в этот момент наследники звезд? Изучаем образы детей Татьяны Навки, Агаты Муцениеце и Сергея Лазарева вместе с модным экспертом Teleprogramma.pro, стилистом и культурологом моды Надей Ивановой.
«Если объединить эти образы, честно скажу, пять с плюсом не поставлю никому, - призналась Надя Иванова. - Детская мода, детский стиль, по моим ощущениям, более сложный, к нему нужно относиться более трепетно, чем к поиску стиля для взрослых.
Здесь совершаются две распространенные ошибки. С одной стороны, когда детям выбирают гиперинфантильные, чрезмерно кукольные образы, это очень плохо, потому что эстетика закладывается в детстве. Ребенок, видя свое отражение в зеркале, тоже формирует свои эстетические предпочтения.
Вторая грубая ошибка, когда детей одевают слишком по-взрослому, выбирают слишком взрослую цветовую гамму, принты, фасоны. Нужно понимать, что ребенку должно быть комфортно и радостно».
Дочь Татьяны Навки Надя Пескова
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка вместе с дочкой Надей Песковой отметилась на модном показе сына Филиппа Киркорова Мартина.
Татьяна Навка с Филиппом Киркоровым и дочкой Надей Песковой. Фото: соцсети
«Дочь Татьяны Навки Надя Пескова демонстрирует как раз тот стиль, о котором я и говорила. Он не слишком инфантильный – без детских принтов, рисунков и аляпистости и не слишком взрослый. Правильная цветовая гамма, пастельных цветов, деликатный, мягкий силуэт платья. А-ля взрослая джинсовая куртка, что сейчас в тренде, плюс кроссовки, что дают образу детскую дерзость.
Смущает только отсутствие укладки. Это модное мероприятие и хотелось бы, чтобы прическа девочки была в порядке. Можно было бы сделать высокий хвост, заплести косу, сделать «рогалики».
Я бы добавила утрированную, смешную прическу, чтобы подчеркнуть детский взрывной характер, а распущенные волосы не поддерживают образ. Ставлю пятерку Наде. Здесь соблюдены главные условия детского стиля».
Дети Агаты Муцениеце Тимофей и Мия Прилучные
Актриса Агата Муцениеце с детьми от Павла Прилучного – сыном Тимофеем и дочкой Мией посетила светскую премьеру фильма.
Агата Муцениеце с детьми от Павла Прилучного. Фото: Global Look Press
«Образы детей Агаты Муцениеце - это хорошая иллюстрация к тому, что детские образы должны соответствовать дресс-коду и быть ситуационными. У образа сына Агаты Муцениеце очень большой контраст с образом мамы. То есть, мама одета достаточно стильно, в модный жакет трендового голубого оттенка, аккуратная укладка.
А мальчик одет так, словно он идет гулять на детскую площадку. То есть, в его образе – в этом худи и объемных штанах нет определенной стилистической нотки, которая бы отражала событие.
Цветовая гамма удачная, а вот сама одежда слишком спортивная для этого мероприятия. С точки зрения стиля, подобранных цветов и отсутствия инфантильности, все окей. С точки зрения ситуативности, все плохо. Поставлю четверку с минусом.
Я всегда за то, чтобы на светских мероприятиях, когда делаются фото, была общность луков. Образы мамы и детей должны создавать единый стиль, единую картинку, это очень хорошо смотрится на фотографиях. Мне кажется, звезды должны это знать. А здесь это не учтено от слова «совсем». Элегантная мама, мальчик в спортивном стиле и девочка в романтическом, девичьем образе.
Меня здесь смущает цветовая гамма. Конечно, объемная шифоновая юбочка всегда на девочках смотрится превосходно, а черная косуха – вот это как раз пример взрослого гардероба.
Косуха смотрелась бы более стильно, если бы она была, например, серебристого, голубого или любого пастельного оттенка или была бы украшена детскими принтами. На фоне мамы образ дочери смотрится мрачновато. Ставлю четыре с минусом».
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Дети Сергея Лазарева Никита и Аня
Музыкант Сергей Лазарев с сыном Никитой и дочкой Аней пришел на показ к сыну Филиппу Киркорова Мартину.
Сергей Лазарев с Филиппом Киркоровым и детьми Никитой и Аней. Фото: соцсети
«Что мне здесь нравится. Оба ребенка одеты в едином стиле, они вместе хорошо смотрятся в кадре. Единая цветовая гамма, схожи стилистические решения. За это Сергею Лазареву и стилисту, который одевал детей, большой плюс.
Что касается образа сына, вполне себе допустимый лук – свитшот, красный, яркий, брендовый с джинсами. Стиль и не слишком взрослый, и не слишком инфантильный. Этому образу ставлю пять.
В образе дочери Сергея Лазарева все продумано: платье, заколка, туфельки. Мне нравится силуэт платья с завышенной талией, немного инфантильный, детский. Но смущает расцветка платья – красные цветы на темном фоне.
Это стиль Дольче Габбана, цвета для другой возрастной категории. Если бы, например, эти же розы были на белом фоне, образ был бы более свежим и смотрелся бы более соответствующим возрасту. Поэтому пять с минусом».
Подводим итоги
В баттле маленьких модников победу одержала дочь Татьяны Навки Надя Пескова. Ее образу профессионал поставил твердую пятерку. На втором месте дети Сергея Лазарева, образы Ани и Никиты получили по пятерке с минусом. Третье место с оценками четыре с минусом у луков детей Агаты Муцениеце.
Справка Teleprogramma.pro
Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет культурологии моды Санкт-Петербургского университета культуры и искусства. Опыт в фэшн-сфере — 19 лет.
Надя Иванова. Фото: личный архив