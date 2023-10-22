«Модница недели»: звезды вывели детей в свет – чей ребенок оказался самым стильным

Знаменитости часто выходят в свет со своими детьми. Как выглядят в этот момент наследники звезд? Изучаем образы детей Татьяны Навки, Агаты Муцениеце и Сергея Лазарева вместе с модным экспертом Teleprogramma.pro, стилистом и культурологом моды Надей Ивановой.

«Если объединить эти образы, честно скажу, пять с плюсом не поставлю никому, - призналась Надя Иванова. - Детская мода, детский стиль, по моим ощущениям, более сложный, к нему нужно относиться более трепетно, чем к поиску стиля для взрослых.

Здесь совершаются две распространенные ошибки. С одной стороны, когда детям выбирают гиперинфантильные, чрезмерно кукольные образы, это очень плохо, потому что эстетика закладывается в детстве. Ребенок, видя свое отражение в зеркале, тоже формирует свои эстетические предпочтения.

Вторая грубая ошибка, когда детей одевают слишком по-взрослому, выбирают слишком взрослую цветовую гамму, принты, фасоны. Нужно понимать, что ребенку должно быть комфортно и радостно».

Дочь Татьяны Навки Надя Пескова

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка вместе с дочкой Надей Песковой отметилась на модном показе сына Филиппа Киркорова Мартина.