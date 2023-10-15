«Модница недели» на шоу «Ты супер!»: романтичные образы Люси Чеботиной против откровенных платьев Ани Лорак

На НТВ с успехом идет новый сезон шоу «Ты супер!». Очаровательные судьи проекта, певицы Люся Чеботина и Ани Лорак демонстрируют на экране не только свой профессионализм, но и роскошные образы.
Оценила наряды Люси Чеботиной и Ани Лорак модный эксперт Telеprogramma.pro вип-стилист Марина Морикова.
Люся Чеботина: в розовом цвете, корсете и повязке на голове
Певица Люся Чеботина демонстрирует от программы к программе роскошные чувственные и романтичные образы. Промахов практически нет!
Люся Чеботина на шоу «Ты супер!». Фото: НТВ
«Люся Чеботина не раз появлялась на сцене в розовом цвете. Сейчас, когда всех захватил тренд Barbiecore, этот цвет как никогда актуален. Весь образ выдержан в лучших традициях этого тренда - эстетика основана на гламурных образах конца 1990-х — начала 2000-х годов.
Они, в свою очередь, были вдохновлены миром одноименной куклы. Также хочется отметить, что платье выигрышно смотрелось на сцене не только благодаря цвету, но и бахроме, которая придавала образу динамичность в движении. Образ Barbie Люсе удался, ставлю 10 баллов».
«Благодаря сериалу «И просто так» вернулась популярность корсетных платьев с пышными юбками, которые так любит героиня Сары Джессики Паркер. Кэрри Брэдшоу появлялась в похожем платье в одной из серий. Эластичная повязка на голову отсылает нас в 60-е, тогда она стала неотъемлемым атрибутом образа Бриджит Бордо и завоевала всеобщую популярность.
Этим летом этот аксессуар обрел свое третье рождение, ведь он был также популярен и в 2000-е. Если говорить про образ певицы целиком, то выглядит он слишком приближенным ко временам стиляг и не обладает современным прочтением вернувшихся трендов ставлю 8 баллов».
«Этот образ, несмотря на его открытость, получился достаточно чувственным и романтичным благодаря босоножкам с перьями, воланам и принту платья. Единственное, что хотелось бы поправить - убрать или заменить ободок черного цвета на аксессуар, поддерживающий общее настроение комплекта. Ставлю образу 8 баллов».
Ани Лорак: вырезы, приталенность и макси
Певица Ани Лорак обожает подчеркивать свои формы, демонстрировать идеальную фигуру и безупречный пресс. Почему бы и нет? Такими результатами работы над собой можно гордиться!
Ани Лорак на шоу «Ты супер!». Фото: НТВ
«Платья со всевозможными вырезами актуальны уже не первый сезон, а платье Tom Ford на Ани Лорак сидит великолепно и очень красиво подчеркивает достоинства фигуры.
«Убили» образ фатиновые перчатки, сделавшие руки неэлегантными благодаря своему объему в области запястья и пальцев. Отчетливо видно, что они просто-напросто большие. Также платью проиграли и серьги. Ставлю образу 5 баллов».
Ани Лорак на шоу «Ты супер!». Фото: НТВ
«Этот образ отсылает нас к стилистике культового нью-йоркского клуба Studio 54. Именно в нем зародилась стилистика диско 70-х. Этот тренд, как всеобщее увлечение модой 70-х, бохо, актуален и сейчас. Отличительные черты стиля диско: гламур и много блеска. Осовременили этот образ кроп-топ и юбка макси. Образ получился гармоничным и современным, ставлю 10 баллов».
Ани Лорак на шоу «Ты супер!». Фото: НТВ
«Макси платья – актуальны в текущем сезоне и будут актуальны еще несколько будущих сезонов. Именно длина макси – основа коллекций самых именитых домов моды. Мне очень нравится крой этого платья, выгодно подчеркивающий декольте, удлиненный рукав, однако благодарю кружеву, оно утяжеляет силуэт певицы. Ставлю образу 8 баллов».
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Подводим итоги
По сумме баллов в нашем модном баттле одерживает победу певица Люся Чеботина. Образы Ани Лорак набрали на три балла меньше.
Справка Teleprogramma.pro
Марина Морикова – VIP-стилист, стилизует гардеробы и коммерческие съемки для брендов и самых красивых мероприятий, стрит-стайл и работы размещают ведущие мировые фэшен паблики. Опыт работы стилистом 5 лет.
Марина Морикова. Фото: личный архив