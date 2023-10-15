«Модница недели» на шоу «Ты супер!»: романтичные образы Люси Чеботиной против откровенных платьев Ани Лорак

На НТВ с успехом идет новый сезон шоу «Ты супер!». Очаровательные судьи проекта, певицы Люся Чеботина и Ани Лорак демонстрируют на экране не только свой профессионализм, но и роскошные образы.

Оценила наряды Люси Чеботиной и Ани Лорак модный эксперт Telеprogramma.pro вип-стилист Марина Морикова.

Люся Чеботина: в розовом цвете, корсете и повязке на голове

Певица Люся Чеботина демонстрирует от программы к программе роскошные чувственные и романтичные образы. Промахов практически нет!