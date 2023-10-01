«Модница недели»: бывшие пассии и жена Петрова — за что стилист разнес Старшенбаум и Милославскую и похвалил Антонову

Актер Александр Петров не так давно сразил наповал всех поклонников. Неожиданно для всех он женился на девушке по имени Виктория, с которой, по словам Петрова, познакомился на улице. И это после громких и длительных романов с самыми красивыми актрисами - Ириной Старшенбаум и Стасей Милославской!

«Модница недели» решила рассмотреть бывших пассий и действующую жену Саши Петрова со своей колокольни. Сравниваем стрит-стайл образы Старшенбаум, Милославской и Антоновой вместе с профессиональным стилистом-имиджмейкером Ларисой Тимиряевой.

Ирина Старшенбаум: классический набор одежды

Актрису Ирину Старшенбаум и актера Сашу Петрова связывали практически три года отношений. Но мы не об этом. Звезды экрана, довольно часто поражающие стильными образами на светских мероприятиях, в обычной жизни выглядят совершенно стандартно. Не заморачиваются.