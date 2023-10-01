«Модница недели»: бывшие пассии и жена Петрова — за что стилист разнес Старшенбаум и Милославскую и похвалил Антонову

Актер Александр Петров не так давно сразил наповал всех поклонников. Неожиданно для всех он женился на девушке по имени Виктория, с которой, по словам Петрова, познакомился на улице. И это после громких и длительных романов с самыми красивыми актрисами - Ириной Старшенбаум и Стасей Милославской!
«Модница недели» решила рассмотреть бывших пассий и действующую жену Саши Петрова со своей колокольни. Сравниваем стрит-стайл образы Старшенбаум, Милославской и Антоновой вместе с профессиональным стилистом-имиджмейкером Ларисой Тимиряевой.
Ирина Старшенбаум: классический набор одежды
Актрису Ирину Старшенбаум и актера Сашу Петрова связывали практически три года отношений. Но мы не об этом. Звезды экрана, довольно часто поражающие стильными образами на светских мероприятиях, в обычной жизни выглядят совершенно стандартно. Не заморачиваются.
Ирина Старшенбаум. Фото: соцсети
«Образ в уличном стиле. Тренч — классическая осенняя вещь, подобный был на модном показе Balenciaga осень-зима 2023\2024, только в сочетании с объемными джинсами в пол. И это смотрелось более гармонично, нежели сочетание плаща и голых лодыжек. Спортивная обувь делает образ удобным, мобильным и повседневным, а также добавляет модного спортивного контраста классическому тренчу.
Но когда создается контрастный образ, то обязательно нужна ну хоть какая-нибудь деталь, объединяющая в себе оба стиля, например, очки-маска или авиаторы, которые поддержали бы оба стиля - военно- классический (тренч) и спортивный (кроссовки). А так образ смотрится обычным классическим набором одежды и обуви для повседневной жизни начала осени или прохладного летнего денечка.
Так ходят тысячи людей, и он ничем не привлекателен и не оригинален. Все модно, но так модно было вчера, прошлой осенью и... несколько лет тому назад... 7 баллов».
Стася Милославская: по ошибке сняла вещи с вешалки
Стасю Милославскую все считали разлучницей. Их роман с Петровым начался сразу после разрыва его отношений со Старшенбаум. Как и ее предшественница, Стася промахивается с выбором одежды.
Стася Милославская. Фото: соцсети
«Сейчас мода лояльна, и мы носим все, что у нас имеется в гардеробе, но обыгрываем модными деталями, создавая стильные образы, поскольку в моде стиль, а не просто вещи. У данной дубленки очень грубый мех, его нужно чем-то поддержать, обыграть... Сумочка и обувь не вписываются в единый ансамбль с верхней одеждой.
Акцентом образа является дубленка, и хочу заметить, что если уж вкладываться в дубленку, то лучше приобретать модели, у которых цвет меха повторяет цвет дубленки (оттенок может быть более светлый или темный) — это более модный вариант. Если честно, то данный образ выглядит так, будто девушка по ошибке сняла с вешалки вместо тренча дубленку и выбежала из дома... 3 балла».
Виктория Антонова: все тренды в одном образе
Виктория Антонова – та самая девушка, сумевшая за секунды покорить сердцееда Сашу Петрова. В этой подборке соперниц она стала победительницей во всех смыслах.
Жена Саши Петрова Виктория. Фото: соцсети
«Street Stylе-образ Виктории Антоновой собрал в себе модные тренды осенне-зимнего сезона 2023\2024. Правильные джинсы - объемные и прямые одновременно, высокой посадки, которая идеально сочетается с укороченной плечевой одеждой. В моде по-прежнему оголенные участки тела, особенно, в области талии, поскольку акцент на талии — микротренд.
В моде вязаный трикотаж. В моде и теплая рубашка в клетку вторым слоем. Клетка — самый модный принт осени из года в год, это уже классика сезона. А черно-белое сочетание — одно из самых модных по результатам модных показов осень-зима 2023\2024. Модная обувь на объемной платформе гармонично поддерживает стилистику всего образа. Цветовая гамма гармонично сочетается с цветом волос и стилистическим типажом внешности. Придраться не к чему. 10 баллов».
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Подводим итоги
Ну что ж, в нашем модном баттле убедительную и безоговорочную победу одерживает молодая жена Александра Петрова Виктория, у нее 10 баллов и первое место. На втором месте – актриса Ирина Старшенбаум, экс-возлюбленная Петрова. Аутсайдером стала актриса Стася Милославская, ее образ получил всего три балла и третье место модной битвы.
Справка Teleprogramma.pro
Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».
Лариса Тимиряева. Фото: личный архив