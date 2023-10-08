«Модница недели» на шоу «Голос. Уже не дети»: супер-трендовые наряды Пелагеи, Гагариной и Чуриковой — любуемся и повторяем

На Первом канале в сентябре стартовало шоу «Голос. Уже не дети». У «Модницы недели» на проекте свой интерес — любоваться наставницами проекта Пелагеей и Полиной Гагариной и ведущей шоу Яной Чуриковой. Все трое с первых программ шоу демонстрируют потрясающие стильные образы.
Всматриваемся в модные детали, изучаем и смотрим, что взять на вооружение для своего гардероба, вместе с модным экспертом Teleprogramma.pro стилистом-имиджмейкером Ларисой Тимиряевой.
Пелагея: в стиле бохо-шик
Певице Пелагее часто достается от профессиональных стилистов за ее манеру одеваться. Но сегодня прямо противоположный случай.
Пелагея на шоу «Голос. Уже не дети». Фото: Юрий Феклистов\Первый канал
«Образ Пелагеи в модном стиле бохо-шик, не путать с бохо. Стиль бохо-шик отличается от стиля Бохо утонченностью, лоском и меньшей многослойностью, он более изыскан и декоративен. На Пелагее довольно модное платье с каскадом воланов и объемными воздушными рукавами, очень похожее на платье из прозрачного шифона подиумной коллекции Etro FW 2023/2024.
Кожаный рыжий ремень и такого же цвета шнуровка на V-образном вырезе, добавляют образу нотку ковбойского стиля Вестерн. На контрасте с грубой кожей ремня платье кажется еще более утонченным, невесомым и воздушным. Украшения также поддерживают богемную часть образа, изысканные серьги в стиле бохо-шик. В унисон со стилистикой бохо-шик прическа Пелагеи, одновременно ухоженная и слегка небрежная, в ней и лоск, и простота. Образ полностью закончен и смотрится единой картинкой.
Макияж, маникюр, все продумано до мелочей. И самое главное, что он абсолютно органичен с персональным стилем Пелагеи, поэтому она выглядит живой и естественной в нем. Сейчас в моде не просто конкретные вещи, а стили, поэтому мало надеть модную одежду, нужно еще и организовать стильный образ. Здесь все сошлось: мода, стиль, ситуативность. 10 баллов».
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Яна Чурикова: контрастный Инь и Янь
Ведущая шоу «Голос. Уже не дети» Яна Чурикова продемонстрировала женственный и маскулинный образ одновременно. Такое удается только ей.
Яна Чурикова на шоу «Голос. Уже не дети». Фото: Юрий Феклистов\Первый канал
«Образ Яны создан в модной тенденции контраста: Инь и Ян, блеска и матовой фактуры. Футуристического блеска расплавленного серебра и золота было продемонстрировано много на модных показах FW 2023/2024, причем на всех видах одежды, обуви и аксессуарах. Поэтому Яна одета в самой модной тенденции осенне-зимнего сезона 2023\2024. Блестящие куртка-косуха, топ и туфли являются не просто акцентами образа, а модными вещицами.
Идеальное сочетание серебра с черным. Гармоничное сочетание ритма линий в образе: острый нос туфель поддерживает острые углы воротника куртки, а круглые серьги — прическу. Юбка длины миди добавляет женственную нотку и контраста куртке. Кстати, черная длинная прямая юбка карандаш была в топе модных в весенне-летнем сезоне 2023 и триумфально перешла в холодный осенне-зимний сезон 2023\2024.
Так что, образ Яны просто соткан из модных трендов. Хочу отметить немаловажную деталь в данном образе, что делает его ситуативным — правильно подобранная обувь. Поскольку образ Яны сценический и работает при свете софитов, а куртка, хоть и блестящая, но все же верхняя часть одежды, туфли в едином блестящем ансамбле с ней, делают весь образ праздничным и сценическим, а не уличным. Так что, все сложилось. Да и Яна органична в футуристической стилистике образа. 10 баллов».
Полина Гагарина: театральный образ
Наставница шоу «Голос. Уже не дети» Полина Гагарина подчеркнуто хрупка и женственна, и ее наряды это подчеркивают.
Полина Гагарина на шоу «Голос. Уже не дети». Фото: Юрий Феклистов\Первый канал
«Образ Полины Гагариной один из самых театральных в модной тройке. Ее платье напомнило мне платье с модного показа осенней коллекции 2023 Harris Reed fall 2023 ready-to-wear на Лондонской неделе моды. Harris Reed, вдохновленный знаменитой Шекспировской фразой «Весь мир – сцена», создал коллекцию, использовав ткань театральных занавесов, драпируя их в платья, но так, чтобы скульптурно подчеркнуть все изгибы тела, а конец шторы выпускался и спускался до самого пола.
Вот точно такой же стиль и эффект я вижу у платья Полины. Она в нем напоминает греческую статую. Жемчужный блеск платья подсвечивает кожу, визуально ее омолаживая. Образ получился яркий и эффектный за счет фасона платья, но снижу балл за то, что у платья есть стиль, позаимствованный у древнегреческой эпохи, и этот стиль никак не обыгран соответствующими аксессуарами. 9 баллов».
Подводим итоги
На этот раз в нашем модном баттле нет проигравших. Первое место поделили образы наставницы шоу «Голос. Уже не дети» Пелагеи и ведущей проекты Яны Чуриковой. С отставанием всего в один балл на втором месте наряд наставницы шоу Полины Гагариной.
Справка Teleprogramma.pro
Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».
Лариса Тимиряева. Фото: личный архив