«Модница недели» на шоу «Голос. Уже не дети»: супер-трендовые наряды Пелагеи, Гагариной и Чуриковой — любуемся и повторяем

На Первом канале в сентябре стартовало шоу «Голос. Уже не дети». У «Модницы недели» на проекте свой интерес — любоваться наставницами проекта Пелагеей и Полиной Гагариной и ведущей шоу Яной Чуриковой. Все трое с первых программ шоу демонстрируют потрясающие стильные образы.

Всматриваемся в модные детали, изучаем и смотрим, что взять на вооружение для своего гардероба, вместе с модным экспертом Teleprogramma.pro стилистом-имиджмейкером Ларисой Тимиряевой.

Пелагея: в стиле бохо-шик

Певице Пелагее часто достается от профессиональных стилистов за ее манеру одеваться. Но сегодня прямо противоположный случай.