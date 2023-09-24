«Модница недели» на шоу «Сердце Клавы»: образы Клавы Коки — драма, романтика и маскулинность

Певица Клава Кока стала главной героиней романтического реалити-шоу на телеканале «Пятница!» «Сердце Клавы». Клава Кока ищет мужчину своей мечты и заодно демонстрирует роскошные наряды, которые призваны сразить наповал претендентов на ее руку и сердце.
Оценила образы Клавы Коки для Teleprogramma.pro стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева.
Невесомый образ
Это полупрозрачное платье Клавы Коки вполне может рассматриваться в качестве заявки на свадебное.
«Образ, однозначно, модный. Платье просто соткано из модных трендов: многослойность, прозрачность, блеск пайеток, длина в пол, белый цвет... Это платье одновременно гламурное и элегантное, ничего лишнего и всего достаточно. Никаких лишних деталей. Несмотря на блеск, платье не забирает на себя внимание, а подчеркивает достоинства своей хозяйки.
Блеск пайеток комплиментарно подсвечивает цвет лица, прозрачность демонстрирует красоту и стройность ног. Проблема в области проймы платья, видимо, слишком глубоко вырезали.
Не совсем поняла, почему такая тяжелая обувь к такому невесомому платью. Черный цвет ладно, сделали модный контраст, добавили черные стрелки на глаза, но все равно, туфли смотрятся тяжело и громоздко, хотя очень модные. 8 баллов».
Романтика и драма
Фигура Клавы Коки способна выдержать даже столь сложное платье с драпировкой. Обратите внимание – оно опять белое!
«Очень эффектный, торжественный образ, под стать мероприятию. Эффект создает контрастное столкновение во всем: в цвете (черно -белое), в линиях (мягкие, плавные и жесткие, прямые), фактуре (глянцевая и матовая), текстуре (гладкая и кружевная). Очень модный контраст в стилях: романтики и драмы.
Романтический стиль поддерживает платье с драпировкой, плавными линиями, утрированно объемными рукавами, делающими образ помпезным и царственным. Клава похожа на современную принцессу, поскольку детали платья позаимствованы из стиля кукольного Рококо, но в современной интерпретации, с применением модного тренда «бра напоказ», который создает глубокий V-образный вырез. При этом, бра демонстрируется частично и очень деликатно.
Драмы и дерзости добавляет плащ из черной лаковой кожи, цветом, фактурой и острыми линиями, и эта дерзость органично перекликается с утрированно глубоким V-образным вырезом на платье с демонстрацией частицы бра. Кожаные плащи по-прежнему в модных фаворитах наступившей осени.
Просто отлично подобрана обувь под плащ. А романтический, элегантный жемчуг в украшениях гармонирует с платьем и цветом, и стилем. Объединяющей деталью в образе являются колготки. Именно они объединили между собой два стиля: драму - черным цветом, а романтику - кружевным плетением. Колготки усиливают модный градус всего образа, поскольку один из самых модных трендов осенне-зимнего сезона 2023 - 2024 — нескучные колготки. На модных показах они были представлены в большом разнообразии: кружевные, в сетку, яркие, блестящие, принт в принт с одеждой, с рисунком...
Прическа, и макияж безупречны 10 баллов».
В футуристическом стиле
И в этом наряде Клавы Коки доминирующий цвет белый. Невеста!
«Трикотажное платье продолжает удерживать свои модные позиции в осенне-зимнем сезоне 2023/2024 годов. Черно-белый контраст добавляет эффекта образу, а футуристический принт делает платье интересным. Футуристическая тема всегда смотрит в будущее, она всегда фантазийная и предполагает необычный дизайн и плавные, обтекаемые линии...
В едином ритме с этими линиями линии прически. Серьги или клипсы подобраны под платье в стиле космических 60-х. Жаль, что на картинке не видна полностью обувь. Могу догадаться что на Клаве белые сапоги, и если присутствует платформа из 60-х в современной интерпретации, то образ гармоничный, цельный, стильный и модный.
Хочу отметить, что Клаве очень идет этот образ. Она абсолютно органична в нем. В персональном стилистическом типаже у нее в доминанте натуральность + наивный романтизм, поэтому уютное трикотажное платье, плавные линии, длина мини, короткая длина волос, прическа, создающая эффект натуральности с игривыми завитками, сделали образ естественным, живым, не постановочным и бесконечно очаровательным, а не только модным. 9 баллов».
Маскулинный стиль
Белому цвету нашлось место и в этом образе. Клава Кока как бы намекает, что готова сдаться. Но вот кому?
«Образ модный, поскольку деловой стиль в 2023 году выбился в лидеры, а в осенне-зимнем сезоне 2023/2024 офискор, особенно, в черно-белой цветовой гамме, признан дизайнерами одним из самых модных. Многие ведущие бренды включили в свои коллекции на неделях моды сезона осень-зима — 2023/2024 образы с элементами офисного стиля.
Весь образ не просто в деловом стиле, а маскулинном стиле. Женственность на контрасте с мужественностью подчеркивается более утонченно и ненавязчиво, и этим приемом давно уже пользуются современные француженки. Клаве очень идет этот образ, но снижу оценку за дисгармонию образа и природного антуража.
Несмотря на расслабленность образа, он все равно остается чисто офисным, городским...Создавая тот или иной образ, мы не просто надеваем на себя одежду и аксессуары, мы подбираем аутфит под определенную ситуацию. В данном случае природный антураж, красивый конь с седлом, уздечкой... , что сразу подразумевает жокейский стиль или ковбойский, или богемный..., но не офис...И шляпа, сдвинутая на макушку не спасает ситуацию. Антураж и образ Клавы спорят друг с другом, поэтому 7 баллов».
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Подводим итоги
На первое место модного пьедестала почета поднимается Клава Кока в наряде с драпировкой, сочетающем романтику и драму. На втором – образ в футуристическом стиле. Третье место – невесомое платье Клавы Коки.
Справка Teleprogramma.pro
Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».
Лариса Тимиряева. Фото: личный архив