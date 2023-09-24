«Модница недели» на шоу «Сердце Клавы»: образы Клавы Коки — драма, романтика и маскулинность

«Очень эффектный, торжественный образ, под стать мероприятию. Эффект создает контрастное столкновение во всем: в цвете (черно -белое), в линиях (мягкие, плавные и жесткие, прямые), фактуре (глянцевая и матовая), текстуре (гладкая и кружевная). Очень модный контраст в стилях: романтики и драмы.

Романтический стиль поддерживает платье с драпировкой, плавными линиями, утрированно объемными рукавами, делающими образ помпезным и царственным. Клава похожа на современную принцессу, поскольку детали платья позаимствованы из стиля кукольного Рококо, но в современной интерпретации, с применением модного тренда «бра напоказ», который создает глубокий V-образный вырез. При этом, бра демонстрируется частично и очень деликатно.

Драмы и дерзости добавляет плащ из черной лаковой кожи, цветом, фактурой и острыми линиями, и эта дерзость органично перекликается с утрированно глубоким V-образным вырезом на платье с демонстрацией частицы бра. Кожаные плащи по-прежнему в модных фаворитах наступившей осени.

Просто отлично подобрана обувь под плащ. А романтический, элегантный жемчуг в украшениях гармонирует с платьем и цветом, и стилем. Объединяющей деталью в образе являются колготки. Именно они объединили между собой два стиля: драму - черным цветом, а романтику - кружевным плетением. Колготки усиливают модный градус всего образа, поскольку один из самых модных трендов осенне-зимнего сезона 2023 - 2024 — нескучные колготки. На модных показах они были представлены в большом разнообразии: кружевные, в сетку, яркие, блестящие, принт в принт с одеждой, с рисунком...

Прическа, и макияж безупречны 10 баллов».

В футуристическом стиле

И в этом наряде Клавы Коки доминирующий цвет белый. Невеста!