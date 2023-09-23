Какие модные куртки, плащи и пальто выбирают наши звезды этой осенью

Певица и блогерша нормально так утеплилась! Такой полушубок отлично подойдет на позднюю осень. Если когда-то модным был натуральный мех неброских благородных оттенков, то теперь все наоборот.

Красный - то что надо. Кстати, искусственный мех теперь встречается не только в зимнем гардеробе. Им украшают вечерние платья, жакеты, куртки или пальто. Декорируют воротник, манжеты рукавов, карманы.

Полина Гагарина