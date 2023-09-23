Какие модные куртки, плащи и пальто выбирают наши звезды этой осенью

ГлюкоZа
Певица демонстрирует главный тренд для курток, плащей, пальто и пиджаков - массивные плечи. Их широкая линия возвращает в гардероб подплечники из 80-х.
Силуэт в такой модели одежды напоминает перевернутый треугольник. Массивные плечи должны быть креативно скроены. Добавляем объем в плечах или самостоятельно, или просим портниху. Кожаные длинные плащи тоже очень актуальны.
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Клава Кока
Фото: соцсети
Певица и блогерша нормально так утеплилась! Такой полушубок отлично подойдет на позднюю осень. Если когда-то модным был натуральный мех неброских благородных оттенков, то теперь все наоборот.
Красный - то что надо. Кстати, искусственный мех теперь встречается не только в зимнем гардеробе. Им украшают вечерние платья, жакеты, куртки или пальто. Декорируют воротник, манжеты рукавов, карманы.
Полина Гагарина
Фото: соцсети
Артистка облачилась в кожу с ног до головы, как это делают нынешней осенью многие девушки. Косуха и кожаные брюки - так можно ходить и в офис, и на деловой обед, и на прогулку.
Помните, как любили модники 90-х годов прошлого века деним и кожу? Теперь все то же самое. Из этих базовых материалов стилисты составляют идеальные ансамбли одежды по канонам недавнего прошлого. Кожаный черный жакет или черная куртка - базовая вещь сезона.
Лера Кудрявцева
Фото: соцсети
Телеведущая отлично замаскировалась, чтобы ее не узнали прохожие. Оверсайз-пальто актуально несколько сезонов подряд. Очень практично: позволяет надеть многослойный комплект одежды, чтобы не замерзнуть или скрыть пару лишних кило (если поставили себе цель, но пока не успели похудеть). С такими моделями носят буквально любую одежду и обувь.
Татьяна Брухунова
Фото: соцсети
Жена народного артиста Евгения Петросяна любит помодничать. Здесь супруга и директор артиста гуляет по дождливой Москве в шерстяном полупальто и резиновых сапогах модного насыщенного розового цвета. «В самые пасмурные дни я выбираю этот цвет!» - признается Татьяна.
Для первых холодов рекомендуем теплое пальто-пиджак - этот универсальный предмет гардероба носят с брюками, юбками, джинсами или платьями.
Стеша Маликова
Фото: соцсети
Дочь Дмитрия Маликова не пошла по стопам знаменитого отца и не стала петь или играть на пианино. Стеша окончила факультет международной журналистики МГИМО, у нее свой бренд одежды, так что за модой Маликова следит профессионально.
В этой дубленке она готова к холодам. Двубортная модель с классическим воротником стильно смотрится с классическими брюками, элегантными платьями, джинсами или спортивными костюмами. Цвета сезона для верхней одежды - черный, все оттенки красного и коричневого, фуксия, молочно-белый, серый, зеленый.