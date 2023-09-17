«Антимодница недели»: жуткие наряды Пелагеи, Королевой, Бузовой — в стиле цветочной клумбы, куклы Барби и группы «Мираж»

Сегодня под нашим пристальным вниманием наряды звездных див, в которых они предстали на красной дорожке концерта в Кремле в честь Дня знаний. Образы большинства знаменитостей были таковы, что их хотелось рассматривать и оценивать… критически. Собственно, поэтому у нас не «Модница», а «Антимодница недели». Помогает разобраться, что со звездами не так, модный эксперт Teleprogramma.pro, стилист Руслан Громов.
Ольга Бузова: в наряде певиц группы «Мираж»
Поющая телеведущая Ольга Бузова предстала во всем блеске. Но иногда эта характеристика вовсе не имеет отношения к красоте, моде и стилю.
Ольга Бузова. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro
«Нет ощущения, что Ольга Бузова скрупулезно готовилась к мероприятию. Судя по этому наряду, к выходу на публику отнеслись очень посредственно. Образ мне напоминает наряды артисток группы «Мираж» - все блестит, переливается и желтые пергидрольные волосы. Это что-то родом из далекого прошлого. Концерт посвящен 1 сентября, а наряд новогодний, я не вижу концепцию. В целом, комбинезон - вещь, казалось бы, универсальная и последние годы очень модная, но нужно быть внимательней, иногда он может прибавить или подчеркнуть лишние объемы. Я ставлю этому образу 5. Только за макияж и укладку, поскольку они выполнены достойно, и украшают Ольгу Бузову, чего нельзя сказать про наряд».
Наташа Королева: отсылка к известной кукле
Певица Наташа Королева явно поддержала тренд на ассоциации с куклой Барби. Нам показалось, что звезда немного заигралась.
Наташа Королева. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro
«Наташа Королева как-то очень часто повторяется в нарядах, кислотные цвета в образах уже давно всем наскучили, хочется что-то новое увидеть на артистке. Розовые оттенки безусловный тренд этого года, есть определенная отсылка к известной кукле. В целом, длина и фасон платья Наташе Королевой идут, туфли подобраны хорошо. Моя оценка 7 баллов».
Пелагея: образ цветочной клумбы
Певица Пелагея со своим нарядом попала впросак. Впрочем, самой вокалистке так явно не кажется.
Пелагея. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro
«Пелагея, на мой взгляд, одна из самых безвкусных певиц на российской эстраде. Я понимаю, жанр в котором работает артистка, обязывает. Народная песня, безусловно, прекрасна, но разве это должно быть синонимом безвкусицы? Даже к Надежде Бабкиной меньше вопросов в плане стиля. Певице Пелагее нужно либо с медведем и с цыганами передвигаться, либо пересмотреть свои наряды. Хоть цветочный принт еще пока остается в моде, но уже на очень шатких правах, что является печальной новостью для тех, кому полюбилось ходить в образе цветочной клумбы. Моя оценка - 1 балл. И пускай это будет, пожалуй, самый худший наряд из сегодняшней подборки».
Клава Кока: каждая деталь продуманна
Клава Кока – единственная в нашей подборке, чей образ выверен и продуман. Спойлер: она – не антимодница.
Клава Кока. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro
«Здесь сразу видна концепция и хорошая подача. Клава Кока как-то делилась со мной в кулуарах, что крайне ответственно подходит к выходам на красные дорожки, и в целом, к появлению на публике. Каждую деталь тщательно продумывают ее стилисты, и в частности, ее сестра, которая не первый год работает над аутфитами певицы. Этому образу я поставлю 10 баллов».
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Подводим итоги
Антимодницей недели становится певица Пелагея, продемонстрировавшая самый странный лук в стиле цветочной клумбы. У нее первое место нашего антибаттла. На втором – Ольга Бузова в переливающемся комбинезоне, на третьем – Наташа Королева в платье в стиле куклы Барби. Ну а самый крутой образ показала Клава Кока. Она – настоящая модница!
Справка Teleprogramma.pro
Руслан Громов не только стилист, но еще и fashion-колумнист, и фото-продюсер. Работал со многими звездами отечественного шоу-бизнеса.
Руслан Громов. Фото: личный архив