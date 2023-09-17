«Антимодница недели»: жуткие наряды Пелагеи, Королевой, Бузовой — в стиле цветочной клумбы, куклы Барби и группы «Мираж»

Сегодня под нашим пристальным вниманием наряды звездных див, в которых они предстали на красной дорожке концерта в Кремле в честь Дня знаний. Образы большинства знаменитостей были таковы, что их хотелось рассматривать и оценивать… критически. Собственно, поэтому у нас не «Модница», а «Антимодница недели». Помогает разобраться, что со звездами не так, модный эксперт Teleprogramma.pro, стилист Руслан Громов.

Ольга Бузова: в наряде певиц группы «Мираж»

Поющая телеведущая Ольга Бузова предстала во всем блеске. Но иногда эта характеристика вовсе не имеет отношения к красоте, моде и стилю.