Вернулись на 20 лет назад! Как звезды одеваются осенью - розовый и пайетки

А вот наряд, который выбрала 40-летняя Ксения Бородина, чтобы отвести младшую дочь Теону в школу. Жакет хорош - актуальна и полоска, как у Ксении, и клетка. Стоит отметить, что мода часто впадает из крайности в крайность, предлагая или объемные вещи, или приталенный крой и облегающие фасоны, которые предпочла Ксюша.

Обращаем внимание на важный аксессуар - миниатюрную сумку на цепочке. Также актуальны вместительные сумки, куда можно положить ноутбук. А еще приветствуются причудливые модели - например, в форме таксы, стаканчика кофе, сердца, розы и детских игрушек.