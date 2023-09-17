Вернулись на 20 лет назад! Как звезды одеваются осенью - розовый и пайетки

Стильных обновок, способных в осенние дни преобразить представительниц прекрасного пола, великое множество, и некоторые звездные дамы уже ими обзавелись - есть варианты на любой вкус и возраст.
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Выбранный 38-летней Ляйсан Утяшевой костюм с пайетками создает модный металлический эффект, который актуален и сам по себе, и как тренд из недалекого прошлого. Нулевые вернулись на модные подмостки: достаем из гардероба пиджаки с огромными плечами и прочую мешковатую одежду.
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Фото: соцсети
55-летняя Валерия выбирает главный цвет осени - благородный розовый, как и все оттенки красного, крайне актуален. Костюмы носят именно с такими акцентированными плечами. В подобной комбинации лучше выбирать брюки оверсайз.
Фото: соцсети
А вот наряд, который выбрала 40-летняя Ксения Бородина, чтобы отвести младшую дочь Теону в школу. Жакет хорош - актуальна и полоска, как у Ксении, и клетка. Стоит отметить, что мода часто впадает из крайности в крайность, предлагая или объемные вещи, или приталенный крой и облегающие фасоны, которые предпочла Ксюша.
Обращаем внимание на важный аксессуар - миниатюрную сумку на цепочке. Также актуальны вместительные сумки, куда можно положить ноутбук. А еще приветствуются причудливые модели - например, в форме таксы, стаканчика кофе, сердца, розы и детских игрушек.
Фото: соцсети
66-летняя Тамара Глоба и ее легкое лаконичное прямое пальто ниже колена гармонично вписываются в бабье лето и теплый сентябрь. Натуральные нежные оттенки - это сейчас именно то, что нужно.
Фото: соцсети
32-летняя Анастасия Ивлеева и ее осенний молодежный образ также родом из актуальных нулевых. Джинсы - мешковатые, с низкой посадкой - невероятно актуальны. Также стилисты рекомендуют брюки из денима с накладными карманами или сшитые из лоскутков ткани разных цветов и фактур, или с боковыми разрезами.
Фото: соцсети
41-летняя Ксения Собчак утепляется с помощью кожаной одежды. Кожа лидирует на осеннем подиуме: бал правят плащи, пиджаки, косухи, куртки в байкерском стиле родом из нулевых.
Фото: соцсети
Причем все это необязательно покупать - можно просто заглянуть в шкаф на полки, где ждут своего шанса на камбэк вещи 20-летней давности.