«Модница недели» на школьной линейке: чей ребенок первого сентября был самым стильным

Сегодня под нашим модным прицелом – маленькие модники. Смотрим, как нарядили своих отпрысков на школьные линейки первого сентября звездные мамы и папы. Помогает во всем разобраться модный эксперт Teleprogramma.pro, культуролог моды Надя Иванова.

Оценивать образы сегодня будем по пятибалльной шкале. Как в школе!

«Школьная форме вопрос в плане стайлинга достаточно деликатный. Потому что, с одной стороны, она должна быть функциональна, то есть, ребенку должно быть удобно в ней. А с другой стороны, школьная форма должна структурировать ребенка - управлять его настроением, поведением, чтобы он осознавал, что школа - это серьезное заведение.

Мне кажется, что школьная форма должна соответствовать определенным модным трендам. Конечно, это необязательно какие-то горячие тенденции. Но это тоже важный показатель для меня, поэтому я буду оценить школьную форму, представленную на снимках, с точки зрения этих параметров: комфорта, строгости, трендовости и детскости», - отметила модный эксперт Teleprogramma.pro, культуролог моды Надя Иванова.

Дочь Жасмин Маргарита: хочется добавить детскости

Дочь певицы Жасмин Маргарита самая старшая в нашей подборке. Она окончила начальную школу и первого сентября отправилась в первый класс в форме, отвечающей классическим канонам.