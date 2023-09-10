«Модница недели» на школьной линейке: чей ребенок первого сентября был самым стильным

Сегодня под нашим модным прицелом – маленькие модники. Смотрим, как нарядили своих отпрысков на школьные линейки первого сентября звездные мамы и папы. Помогает во всем разобраться модный эксперт Teleprogramma.pro, культуролог моды Надя Иванова.
Оценивать образы сегодня будем по пятибалльной шкале. Как в школе!
«Школьная форме вопрос в плане стайлинга достаточно деликатный. Потому что, с одной стороны, она должна быть функциональна, то есть, ребенку должно быть удобно в ней. А с другой стороны, школьная форма должна структурировать ребенка - управлять его настроением, поведением, чтобы он осознавал, что школа - это серьезное заведение.
Мне кажется, что школьная форма должна соответствовать определенным модным трендам. Конечно, это необязательно какие-то горячие тенденции. Но это тоже важный показатель для меня, поэтому я буду оценить школьную форму, представленную на снимках, с точки зрения этих параметров: комфорта, строгости, трендовости и детскости», - отметила модный эксперт Teleprogramma.pro, культуролог моды Надя Иванова.
Дочь Жасмин Маргарита: хочется добавить детскости
Дочь певицы Жасмин Маргарита самая старшая в нашей подборке. Она окончила начальную школу и первого сентября отправилась в первый класс в форме, отвечающей классическим канонам.
Певица Жасмин с дочкой Маргаритой. Фото: соцсети
«Школьная форма дочки Жасмин Маргариты. Форма отвечает классическим канонам какой-то, вероятно, элитарной гимназии. Мы здесь видим клетку на мотив Великобритании, классическую блузку с черным бантиком. То есть, с точки зрения условно делового стиля вроде все неплохо.
Но у меня ощущение, что, во-первых, такая форма подходит не всем девочкам и не любой фигуре. Вот, например, Маргарита девочка достаточно плотненькая, и форма это подчеркивает. А мы знаем, насколько дети бывают жестоки, поэтому с точки зрения адаптации к детской фигуре форма тоже должна быть посажена.
Во-вторых, для меня, для моего вкуса, этот наряд слишком классический, традиционный, консервативный. Дает ощущение и настроение бухгалтерии или формы завуча, но никак не ребенка. Может быть, если вместо черной ленточки был какой-то милый бантик, немножко другой крой блузы. В этот наряд хочется добавить детскости. 3 балла».
Дочь Марии Горбань Стефания: отсыл к Викторианской эпохе
Дочери актрисы Марии Горбань Стефании еще целый год предстоит учиться в начальной школе. Фаня, как называет ее звездная мама, стала третьеклассницей.
Мария Горбань с дочкой Стефанией. Фото: соцсети
«Если школьная форма Маргариты слишком консервативна, то форма дочери актрисы Марии Горбань Стефании, наоборот, очень трендовая. Синее платье с широким отложным воротничком дает отсыл к ретро-стилю, к Викторианской эпохе. Сейчас это модно, сейчас такие ретроградные нотки – это интенсивный тренд и во взрослой, и в детской моде. С точки зрения посадки на фигуре, тоже очень хорошо. Такое платье не сковывает движения, ребенку в нем комфортно и хорошо – и побегать на переменках, и сидеть на уроках.
Но с точки зрения настроения, детскости, такой наряд ассоциируется с какой-то монашеской школой. Если мы вспомним девятнадцатый век, это больше униформа девочек, которые учились при монастырях. Чтобы я изменила? Например, воротничок можно было бы сделать не хлопковый, а кружевной. Оттенок платья можно поменять на более светлый. Тогда наряд заслужил бы твердую «пятерку», а пока ставлю 4».
Сын Рудковской и Плющенко Саша: костюм взрослого мужчины
Старший сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Саша, или, как его раньше называли родители, Гном Гномыч, первого сентября пошел в четвертый класс. Родители сумели добавить детали в школьный наряд Гном Гномыча, чтобы придать ему детскости.
Евгений Плющенко и Яна Рудковская с сыном Сашей. Фото: соцсети
«Этот наряд Саши Плющенко - пример того, как родители подбирают для мальчиков костюмы взрослых мужчин. В принципе, если бы этот костюм я увидела на Евгении Плющенко, я бы не удивилась.
С точки зрения классики, сдержанности, условно делового стиля, все хорошо. С точки зрения детскости, мне нравится, что добавили кроссовки, надели белую футболку. Это смягчает общую строгость костюма. Но твердую «пятерку» поставить не могу. Поставлю «пять» с минусом. Не такие серьезные ошибки в стиле. Но хотелось бы, чтобы родители и учителя не забывали, что дети – это все-таки дети. И что стиль в одежде формируется с детства. Важно, чтобы дети чувствовали себя комфортно и уютно».
Дети Сергея Лазарева Никита и Аня: подчеркнутая детскость
Сын певца и телеведущего Сергея Лазарева Никита в этом году пошел в третий класс. Дочка Анечка – пока дошколенок. Вместе с папой она провожала старшего брата в школу. Спойлер – с точки зрения культуролога моды Нади Ивановой, дети Сергея Лазарева одеты лучше всех.
Сергей Лазарев с дочкой Аней и сыном Никитой. Фото: соцсети
«Наряд дочери Сергея Лазарева Ани и форма сына певца Никиты мне наиболее симпатичны из всех представленных. На Ане мы видим классическое девичье платьице – с милым принтом, белым воротничком. Здесь и детскость подчеркнута, и соблюден момент комфорта. Платье не экстравагантное, не взрослое. К нему вопросов нет.
Что касается костюма Никиты, мне нравится этот синий цвет, интересная обработка кантом по пиджаку дает и модную нотку, и некую игривость. В повседневной жизни костюм можно сочетать и с футболкой. Причем, футболка может варьироваться от белой, синей, голубой до оттенка канта. Наряды детей Сергея Лазарева я бы брала за образец примера школьной формы, особенно, в начальных классах. Этим образам – 5 баллов».
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Подводим итоги
Первое место нашего модного баттла занимают дети Сергея Лазарева, на втором – сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко. Третья ступень модного пьедестала почета у дочери Марии Горбань.
Справка Teleprogramma.pro
Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет культурологии моды Санкт-Петербургского университета культуры и искусства. Опыт в фэшн-сфере — 19 лет.
Надя Иванова. Фото: личный архив