«Модница недели» и «Снова третье сентября»: наряды молодой красавицы-жены Шуфутинского — боди с принтом в виде голого тела и глубокое декольте

Сегодня под нашим модным прицелом молодая жена 75-летнего шансонье Михаила Шуфутинского, 47-летняя танцовщица Светлана Уразова. Повод изучить стиль красавицы Светланы Уразовой шикарный – сегодняшняя дата, третье сентября. Кажется, никому ничего не нужно объяснять?

И небольшой спойлер: Светлана Уразова – дама, которая прекрасно разбирается в моде и стиле. По крайней мере, к такому выводу можно прийти, изучив комментарии профессионала, модного эксперта Teleprogramma.pro, дизайнера Аники Керимовой.

В боди с принтом в виде обнаженного тела

Светлана Уразова часто сопровождает именитого мужа Михаила Шуфутинского на светских мероприятиях и так же часто попадает в «десяточку» со своими образами.