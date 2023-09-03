«Модница недели» и «Снова третье сентября»: наряды молодой красавицы-жены Шуфутинского — боди с принтом в виде голого тела и глубокое декольте

Сегодня под нашим модным прицелом молодая жена 75-летнего шансонье Михаила Шуфутинского, 47-летняя танцовщица Светлана Уразова. Повод изучить стиль красавицы Светланы Уразовой шикарный – сегодняшняя дата, третье сентября. Кажется, никому ничего не нужно объяснять?
И небольшой спойлер: Светлана Уразова – дама, которая прекрасно разбирается в моде и стиле. По крайней мере, к такому выводу можно прийти, изучив комментарии профессионала, модного эксперта Teleprogramma.pro, дизайнера Аники Керимовой.
В боди с принтом в виде обнаженного тела
Светлана Уразова часто сопровождает именитого мужа Михаила Шуфутинского на светских мероприятиях и так же часто попадает в «десяточку» со своими образами.
Светлана Уразова и Михаил Шуфутинский. Фото: Global Look Press
«На этом фото мы видим, что Светлана Уразова с легкостью подхватила один из наиболее заметных трендов последних лет - боди с принтом голого тела. Эта дерзкая идея, казалось бы, могла бы рискованно выглядеть, но Светлана умело демонстрирует, как даже самые вызывающие мотивы можно стильно обыграть. Ее выбор черного элегантного костюма как будто призван смягчить смелость принта, создавая идеальное равновесие между провокацией и классикой. Это сочетание символизирует не только ее уверенность, но и умение сбалансировать юмор и элегантность. 10 баллов».
Когда глубокое декольте все портит
Правда, на этот раз наряд немного подвел Светлану Уразову, демонстрируя, что и у безупречных дам могут случаться провалы.
Светлана Уразова и Михаил Шуфутинский. Фото: Global Look Press
«А здесь налицо доказательство того, что даже у самых стильных особ бывают неудачные моменты. В то время как платье Светланы Уразовой само по себе обладает потенциалом, за исключением неудачной лямочки на шее, допущенные ошибки в выборе аксессуаров смазывают общее впечатление. Эволюция стиля - это процесс, и каждый шаг на этом пути важен. Обувь и сумка тут как будто вырваны из другого образа, создавая неладное впечатление. Однако именно такие моменты делают стиль любой персоны подлинным и живым. 6 баллов».
Высокая планка стиля
Этот наряд полностью реабилитирует Светлану Уразову в глазах поклонников.
Светлана Уразова и Михаил Шуфутинский. Фото: Global Look Press
«Светлана Уразова вновь поднимает планку своего стиля на новую высоту, демонстрируя платье, где драпировки и интересные детали переплетаются в изящный и дорогой наряд. Возможно, не стоило завязывать шнурок на шее, а вместо этого следовало надеть изящное ожерелье, но в целом это не портит впечатления. 10 баллов».
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Подводим итоги
Сразу два наряда Светланы Уразовой удостоены высшего балла. Оба выдержаны в строгих темных тонах. А вот образ жены Михаила Шуфутинского в светлом платье оказался провальным. Блондинки, мотайте на ус!
Справка Teleprogramma.pro
Аника Керимова – дизайнер, владелица модного Дома и собственного бренда Anika. Модный Дом Аники Керимовой самых известных в России. С дизайнером сотрудничают многие звезды российского шоу-бизнеса.
Аника Керимова. Фото: личный архив