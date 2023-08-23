Горячие тренды осени: эти вещи сделают любую стильной — женщины уже сметают с полок

Фото: freepik.com

Эксперты рассказали, какие наряды точно будут актуальны.

Многие женщины готовятся к осени, обновляя гардероб. Примечательно, что каждый год тренды меняются, поэтому можно попасть в просак. В магазинах уже меняют товар на актуальный. Эксперты рассказали, на что точно стоит обратить внимание. 

Так точно летние юбки мини вытеснят классические «карандаши». В моде снова будет и кожа, и ткань с рюшами.

А вот настоящим писком сезона станет галстук. Стилисты советуют его носить не только с рубашками, но также с платьями. 

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Если хочется чего-то дерзкого, то можно приобрести наряды с перьями. Это может быть кофта с перьями на рукавах. А самые смелые могут выбрать и наряд, который полностью будет расшит перьями. 

Также этой осень в моде клеш из 80-х, кукольно-розовые оттенки, горох и полосы, об этом пишет издание «Моменты».

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