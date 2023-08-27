«Модница лета»: в каких нарядах щеголяли Горбань, Собчак, Кудрявцева и другие — стильные и откровенно провальные образы звезд

Все лето звездные дамы наряжались в легкие платья, топы и юбки. Посмотрим, у кого лучше всего получалось быть не только модной, но и стильной.
Поможет нам отличить стиль, уместность и сдержанность от безвкусицы модный эксперт Teleprogramma.pro, дизайнер Аника Керимова.
Светлана Бондарчук: выделяется из толпы
Светская львица, редактор и телеведущая Светлана Бондарчук – известная московская модница. Этот наряд Светланы Бондарчук – еще одно доказательство, что выбирать лучшее для себя она умеет.
Светлана Бондарчук. Фото: соцсети
«Великолепный выбор стильного летнего образа сделала Светлана Бондарчук! Ее розовый летний костюм действительно выделяет из толпы, создают неповторимый шарм и женственность. Яркие аксессуары придают еще больше летнего настроения образу. Не могу не отметить изысканный выбор обуви - мюли на меху добавляют нотку роскоши и элегантности. 10 баллов».
Мария Горбань: комфорт и стиль
Актриса Мария Горбань не боится следовать самым последним и смелым трендам. Даже во время перелета звезда выглядит трендово и стильно.
Мария Горбань. Фото: соцсети
«Мария Горбань сделала оптимальный выбор между комфортом и стилем, поскольку фотография сделана в аэропорту! Платье-футболка, в котором можно удобно провести полет, - отличный выбор. Бандана придает образу дополнительную изюминку и создает артистичный акцент. Рюкзак – не только стильно дополняет образ, но и является очень практичным аксессуаром. 8 баллов».
Лера Кудрявцева: переборщила с женственностью
Телеведущая Лера Кудрявцева на днях громко и публично поскандалила со стилистом Александром Роговым. Тот внес ее в списки неумеющих одеваться знаменитостей. Судя по этому наряду Леры, сделал он это не без оснований.
Лера Кудрявцева и ее муж Игорь Макаров. Фото: соцсети
«Я уважаю и признаю индивидуальность каждого человека в их выборе стиля и моды. Однако, Лера Кудрявцева часто перебарщивает с женственностью и этот наряд – не исключение. Более деликатный цветочный принт смотрелся бы намного лучше, но крупный розовый цветок с зелеными деталями кажется немного пошлым. 6 баллов».
Елена Николаева: идеальный контраст
Ведущая телеканала «Россия 1» Елена Николаева явно прибегает к помощи профессиональных стилистов. Со своими нарядами телеведущая никогда не промахивается.
«Елена Николаева превосходна в своем строгом наряде! Синий оверсайз жакет - отличный выбор, который придает образу элегантности и современности. Этот цвет однозначно выделяет телеведущую из толпы. Белые брюки создают идеальный контраст с жакетом, а серая сумка удачно дополняет ансамбль. 10 баллов».
Ксения Собчак: немного старомодно
Светская львица и журналистка Ксения Собчак в тотал-луке от люксового итальянского бренда «Прада» прогуливалась этим летом по лавандовым полям в Провансе.
Ксения Собчак. Фото: соцсети
«Ксения Собчак так же порадовала выбором наряда. Особенно мне нравится верхняя часть – простой топ, соломенная шляпа и очки – идеально для прогулки по лавандовому полю. Юбка, возможно, немного старомодная и слишком простая, но для летнего прованского зноя вариант подходящий. 8 баллов».
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Подводим итоги
Первое место нашего модного баттла делят две дивы – Светлана Бондарчук и Елена Николаева. На второй ступени модного пьедестала почета также две звезды – Мария Горбань и Ксения Собчак. Аутсайдером лета стала телеведущая Лера Кудрявцева, у нее третье место.
Справка Teleprogramma.pro
Аника Керимова – дизайнер, владелица модного Дома и собственного бренда Anika. Модный Дом Аники Керимовой самых известных в России. С дизайнером сотрудничают многие звезды российского шоу-бизнеса.
Аника Керимова. Фото: личный архив