«Модница лета»: в каких нарядах щеголяли Горбань, Собчак, Кудрявцева и другие — стильные и откровенно провальные образы звезд

Все лето звездные дамы наряжались в легкие платья, топы и юбки. Посмотрим, у кого лучше всего получалось быть не только модной, но и стильной.

Поможет нам отличить стиль, уместность и сдержанность от безвкусицы модный эксперт Teleprogramma.pro, дизайнер Аника Керимова.

Светлана Бондарчук: выделяется из толпы

Светская львица, редактор и телеведущая Светлана Бондарчук – известная московская модница. Этот наряд Светланы Бондарчук – еще одно доказательство, что выбирать лучшее для себя она умеет.