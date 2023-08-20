«Модница недели» на «Давай поженимся!»: где выглядят круче телеведущие Гузеева и Сябитова — в обычной жизни или на экране ТВ

Дождались! Первый канал приступил к съемкам новых программ «Давай поженимся!». Это значит, что на экраны вернутся знаменитые соведущие, телесвахи Лариса Гузеева и Роза Сябитова. В каких нарядах они будут блистать на ТВ, увидим чуть позже, а пока вместе с дизайнером Аникой Керимовой оценим, когда Лариса Гузеева и Роза Сябитова одеваются круче и моднее – в обычной жизни или на программе.

Лариса Гузеева: на экране скучная, дома - модная

Яркая и эпатажная Лариса Гузеева явно переигрывает свои экранные наряды. Они совершенно «не отсвечивают».