«Модница недели» на «Давай поженимся!»: где выглядят круче телеведущие Гузеева и Сябитова — в обычной жизни или на экране ТВ

Дождались! Первый канал приступил к съемкам новых программ «Давай поженимся!». Это значит, что на экраны вернутся знаменитые соведущие, телесвахи Лариса Гузеева и Роза Сябитова. В каких нарядах они будут блистать на ТВ, увидим чуть позже, а пока вместе с дизайнером Аникой Керимовой оценим, когда Лариса Гузеева и Роза Сябитова одеваются круче и моднее – в обычной жизни или на программе.
Лариса Гузеева: на экране скучная, дома - модная
Яркая и эпатажная Лариса Гузеева явно переигрывает свои экранные наряды. Они совершенно «не отсвечивают».
Лариса Гузеева. Фото: соцсети
«Внешний вид Ларисы Гузеевой может показаться скучным, хотя здесь нет особых нареканий. Ее базовый комплект одежды, хотя и выполнен в модном лавандовом цвете рубашки, больше подходит для домашней обстановки, чем для телесъемки. Вероятно, стилисты проекта «Давай поженимся!» стремились, чтобы телеведущая была воспринимаема зрителями как «своя» и не слишком выделялась ярким и вызывающим нарядом. Они смогли создать образ, который будет более приятным и знакомым для зрителей, чтобы установить близость и доверие. 7 баллов».
Зато дома Лариса Гузеева выглядит, как настоящая звезда. Врасплох такую женщину не застанете!
Лариса Гузеева в пижаме. Фото: соцсети
«Домашний наряд телеведущей Ларисы Гузеевой мне понравился больше - легкий пижамный комплект с пальмовым принтом очень идет Ларисе. Думаю, если бы не черный цвет, этот наряд отлично смотрелся бы и на съемочной площадке. Непринужденность пижамного стиля - то, что нужно, чтобы создать уютную и домашнюю атмосферу в студии. 10 баллов».
Роза Сябитова: в «бабушкином» платье на экране, дома – в стильном кардигане
Повседневные образы Розы Сябитовой говорят о том, что телесваха следит за модой и прекрасно знает, что ей идет.
«Контраст между домашним и рабочим нарядами Розы Сябитовой свидетельствует о том, в чем заключается работа костюмеров на телепроизводстве. Повседневная одежда Розы – классная, модная и молодежная: джинсы, ботинки, кардиган. Это и есть настоящая Роза. Достаточно просмотреть ее фотографии в молодости, чтобы в этом убедиться. Та стильная тусовщица, которая одевалась по последней моде в шикарные откровенные платья, никуда не делась. Все отлично подобрано, в этом Роза Сябитова выглядит на десять лет моложе, чем в том, в чем мы привыкли ее видеть по телевизору. 10 баллов».
А вот для съемок Розу Сябитову намеренно делают «бабушкой» с помощью старомодных нарядов. Чтобы была ближе к народу.
«А теперь перейдем к образу Розы Сябитовой со съемочной площадки. Это самый старомодный «бабушкин» комплект, который только можно было подобрать. Опять же, костюмеры таким образом хотят сократить дистанцию между телесвахой Розой Сябитовой и поклонниками программы «Давай поженимся!». Если Лариса Гузеева в программе является самой собой, то Роза определенно играет отдельного полюбившегося зрителям персонажа – прямолинейной и мудрой, но грубой и расчетливой свахи, и наряды подбираются именно под этого персонажа. 6 баллов».
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Подводим итоги
С небольшим отрывом в один балл в нашем модном баттле победила телеведущая Лариса Гузеева. Ее образ для съемок «Давай поженимся!» оказался, по мнению профессионала, чуть лучше, чем наряд Розы Сябитовой. А вот повседневные образы звезд экрана оказались одинаково хороши.
Справка Teleprogramma.pro
Аника Керимова – дизайнер, владелица модного Дома и собственного бренда Anika. Модный Дом Аники Керимовой самых известных в России. С дизайнером сотрудничают многие звезды российского шоу-бизнеса.
Аника Керимова. Фото: личный архив