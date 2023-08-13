«Модница недели» по гороскопу: наряды астролога Василисы Володиной — какие из них повторять опасно и почему

На телеканале ТВ-3 этим летом стартовал проект «Хорошие новости с Василисой Володиной». Астролог Василиса Володина рассказывает об особенностях наступившего дня, дает советы и, конечно же, демонстрирует интересные образы. «Модница недели» пристально рассмотрела наряды астролога Василисы Володиной вместе с модным экспертом Teleprogramma.pro, дизайнером Аникой Керимовой.
Устаревший крой
Василиса Володина в платье цвета фуксии. Хочется рассматривать? Рассматривайте! Но бежать в магазин в поисках такого же наряда не стоит. Почему? Ознакомьтесь с мнением профессионала.
«Василисе Володиной идут яркие цвета, и она взяла это на вооружение. Но с фасонами телеведущая не всегда угадывает. Платье цвета фуксии хоть и сидит на ней прекрасно и подчеркивает достоинства фигуры, все же отличается устаревшим кроем и смотрится довольно скучно. 6 баллов».
Модные детали
А вот это белое платье Василисы Володиной – вполне в тренде. Можно повторять!
«Белое платье с открытыми плечами и пышными рукавами выглядит великолепно и красиво сочетается с платиновым цветом волос Василисы Володиной. Платье привлекает внимание своими интересными и модными деталями, которых было недостаточно в предыдущем, красном, наряде. 10 баллов».
Наряд астролога
В брючном костюме оттенка индиго Василиса Володина выглядит и по-деловому, по-астрологически одновременно.
«С костюмом насыщенного синего цвета, который, кстати, ассоциируется с ночным небом и идеально подходит к сфере деятельности Василисы Володиной, она попала в точку. Строгие формы и многослойность ей идут больше, чем нарочито женственные наряды. 8 баллов».
Сочетание яркости и строгости
Василиса Володина совершенно не боится выглядеть ярко и дерзко. Вот доказательства.
«Костюм красного цвета с галстуком так же отлично подобран. Это идеальное сочетание яркости и строгости, которое гармонично дополняет рассудительную и внимательную к деталям телеведущую Василису Володину, подчеркивает ее энергичность и решительность. 10 баллов».
В технике кроше
Яркие оттенки – фишка Василисы Володиной. И надо сказать, насыщенные цвета ей, пастельной блондинке, очень к лицу.
«Похоже, яркий костюм и классические туфли-лодочки - это униформа телеведущей Василисы Володиной. Похвально, что она нашла подходящий себе узнаваемый стиль. Модная ткань в технике кроше и яркий желтый цвет - то, что стоит взять на заметку в этом сезоне. 8 баллов».
Подводим итоги
В нашем модном баттле победу одержали сразу два наряда астролога и телеведущей Василисы Володиной – белое платье с открытыми плечами и красный брючный костюм с галстуком. Второе место тоже поделено между синим брючным костюмом и желтым – в технике кроше. На третьем месте – платье цвета фуксии, фасон которого признан устаревшим.
Справка Teleprogramma.pro
Аника Керимова – дизайнер, владелица модного Дома и собственного бренда Anika. Модный Дом Аники Керимовой самых известных в России. С дизайнером сотрудничают многие звезды российского шоу-бизнеса.
Аника Керимова. Фото: личный архив