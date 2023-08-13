«Модница недели» по гороскопу: наряды астролога Василисы Володиной — какие из них повторять опасно и почему

На телеканале ТВ-3 этим летом стартовал проект «Хорошие новости с Василисой Володиной». Астролог Василиса Володина рассказывает об особенностях наступившего дня, дает советы и, конечно же, демонстрирует интересные образы. «Модница недели» пристально рассмотрела наряды астролога Василисы Володиной вместе с модным экспертом Teleprogramma.pro, дизайнером Аникой Керимовой.

Устаревший крой

Василиса Володина в платье цвета фуксии. Хочется рассматривать? Рассматривайте! Но бежать в магазин в поисках такого же наряда не стоит. Почему? Ознакомьтесь с мнением профессионала.