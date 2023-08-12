Что надеть на прогулку, на дачу и на работу - розовый цвет стал трендовым летом и осенью

Стилисты годами призывали не перебарщивать с розовым: мол, цвет кричащий, ассоциируется с детской наивностью. И вдруг объявили его одним из ключевых цветов на весь 2023 год. А потом и вовсе назначили цветом номер один на все лето и осень. Модниц всего мира уговаривать не пришлось: они просто помешались на розовом!
Все дело в том, что американский режиссер Грета Гервиг сняла комедию «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом. Даже особый термин появился для этого явления - «барбикор».
Наши звезды принимают в нем самое деятельное участие. И вы не отставайте!
На прогулку
Фото: соцсети
Когда прохладно, то утепляемся, как Клава Кока. На певице ветровка из яркого денима - самой актуальной ткани на сентябрь. Клава - Барби в ковбойском стиле: за стилизацию отвечают молнии и клепки, шляпа и ожерелье из булавок.
На дачу
Фото: соцсети
Загорать можно и на курорте, и на даче, и у городского бассейна. Ольга Бузова принимает солнечные ванны в купальнике интересующего нас стиля - такая слитная модель вернулась из конца 90-х и стала одной из самых актуальных. Аксессуары точно в цель: крупная бижутерия на розовом шнурке и узкие очки с массивной пластиковой оправой.
На деловое (и не совсем) свидание
Фото: Global Look Press
Идеально подобранный образ на несколько случаев жизни: пока этот жакет застегнут, можно отправляться на деловой ужин, а как только расстегнут - на свидание, когда надо произвести впечатление на кавалера.
На топ-модели Ирине Шейк три ультрамодные детали: идеально скроенный костюм из тонкой шерсти с огромными металлическими пуговицами на жакете, в тон ему элегантные туфли-лодочки и кроп-топ черного цвета - его сочетание с розовым создает дерзкий и смелый образ.
Также хорошо розовый сочетается с белым, серым, бежевым, коричневым. Контрастные варианты для смелых: розовый с синим, с черным, желтым, оранжевым, фиолетовым, красным, голубым и зеленым.
В офис
Фото: соцсети
На работе тоже приятно быть модной - в брючном костюме свободного кроя нежно-розового или цвета фуксии.
Народная артистка Лариса Долина напоминает, что широкие брюки особенно хороши в паре с массивным пиджаком с акцентом на плечах, который делают с помощью подплечников - совсем как в конце 1980-х.
На пляж
Фото: соцсети
Для прогулки по пляжу подойдут вот такие топ (можно и на вечер под пиджак) и парео. Сдержанная сексуальность - важный элемент образа в стиле Барби. Актуальный ансамбль примерила блогер и предпринимательница Оксана Самойлова. На фото Оксана дышит морским воздухом с сыном Давидом - это младший из ее четверых детей с рэпером Джиганом.
На вечеринку
Фото: соцсети
Коктейльное мини-платье и шляпка-таблетка - идеальный наряд «куколки» для гостьи на свадьбу, юбилей, вечеринку. Актриса Равшана Куркова примерила паричок и забралась в импровизированную коробку для куклы, изображая Барби. Ей идет!