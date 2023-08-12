Что надеть на прогулку, на дачу и на работу - розовый цвет стал трендовым летом и осенью

Стилисты годами призывали не перебарщивать с розовым: мол, цвет кричащий, ассоциируется с детской наивностью. И вдруг объявили его одним из ключевых цветов на весь 2023 год. А потом и вовсе назначили цветом номер один на все лето и осень. Модниц всего мира уговаривать не пришлось: они просто помешались на розовом!

Все дело в том, что американский режиссер Грета Гервиг сняла комедию «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом. Даже особый термин появился для этого явления - «барбикор».

Наши звезды принимают в нем самое деятельное участие. И вы не отставайте!

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