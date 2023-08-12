Что надеть на прогулку, на дачу и на работу - розовый цвет стал трендовым летом и осенью

freepik.com

«Самый девчачий» цвет стал самым главным этим летом и грядущей осенью.

Стилисты годами призывали не перебарщивать с розовым: мол, цвет кричащий, ассоциируется с детской наивностью. И вдруг объявили его одним из ключевых цветов на весь 2023 год. А потом и вовсе назначили цветом номер один на все лето и осень. Модниц всего мира уговаривать не пришлось: они просто помешались на розовом!

Все дело в том, что американский режиссер Грета Гервиг сняла комедию «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом. Даже особый термин появился для этого явления - «барбикор».

Наши звезды принимают в нем самое деятельное участие. И вы не отставайте!

На прогулку

Фото: соцсети

Когда прохладно, то утепляемся, как Клава Кока. На певице ветровка из яркого денима - самой актуальной ткани на сентябрь. Клава - Барби в ковбойском стиле: за стилизацию отвечают молнии и клепки, шляпа и ожерелье из булавок.

На дачу

Фото: соцсети

Загорать можно и на курорте, и на даче, и у городского бассейна. Ольга Бузова принимает солнечные ванны в купальнике интересующего нас стиля - такая слитная модель вернулась из конца 90-х и стала одной из самых актуальных. Аксессуары точно в цель: крупная бижутерия на розовом шнурке и узкие очки с массивной пластиковой оправой.

На деловое (и не совсем) свидание

Фото: Global Look Press

Идеально подобранный образ на несколько случаев жизни: пока этот жакет застегнут, можно отправляться на деловой ужин, а как только расстегнут - на свидание, когда надо произвести впечатление на кавалера.

На топ-модели Ирине Шейк три ультрамодные детали: идеально скроенный костюм из тонкой шерсти с огромными металлическими пуговицами на жакете, в тон ему элегантные туфли-лодочки и кроп-топ черного цвета - его сочетание с розовым создает дерзкий и смелый образ.

Также хорошо розовый сочетается с белым, серым, бежевым, коричневым. Контрастные варианты для смелых: розовый с синим, с черным, желтым, оранжевым, фиолетовым, красным, голубым и зеленым.

В офис

Фото: соцсети

На работе тоже приятно быть модной - в брючном костюме свободного кроя нежно-розового или цвета фуксии.

Народная артистка Лариса Долина напоминает, что широкие брюки особенно хороши в паре с массивным пиджаком с акцентом на плечах, который делают с помощью подплечников - совсем как в конце 1980-х.

На пляж

Фото: соцсети

Для прогулки по пляжу подойдут вот такие топ (можно и на вечер под пиджак) и парео. Сдержанная сексуальность - важный элемент образа в стиле Барби. Актуальный ансамбль примерила блогер и предпринимательница Оксана Самойлова. На фото Оксана дышит морским воздухом с сыном Давидом - это младший из ее четверых детей с рэпером Джиганом.

На вечеринку

Фото: соцсети

Коктейльное мини-платье и шляпка-таблетка - идеальный наряд «куколки» для гостьи на свадьбу, юбилей, вечеринку. Актриса Равшана Куркова примерила паричок и забралась в импровизированную коробку для куклы, изображая Барби. Ей идет!

Читайте также