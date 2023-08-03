«Формы визуально «поплыли»: Пугачева в воздушной юбке и джемпере трендового цвета испортила фигуру — провальный образ

Поклонники были удивлены. Многие признались, что наряд их смутил. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Образ Аллы Борисовны производит неоднозначное впечатление...С одной стороны, все модненько: многослойная длинная юбка из тонкой, воздушной ткани, что добавляет легкости всему образу, трикотажный джемпер (трикотаж по прежнему в самых модных фаворитах, нежно - розовый оттенок, микс разных стилей.... Но, когда смотрим на всю картинку в целом, то нет четкости у силуэта.

Если бы с этой юбкой надеть жакет, то выровнилась бы линия плеча, силуэт имел бы форму. В определенном возрасте, когда уже имеют место возрастные изменения, жидкий трикотаж усугубляет ситуацию, особенно в портретной зоне. Благодаря этому джемперу "поплыли" линии в силуэте и потянули за собой и лицо...

Не спасает ситуацию нежная бело - розовая цветовая гамма. Прическа отображает концепцию стиля всего образа. Мне нравится шейное украшение! Его формы нужно было взять за основу создания образа: низ - воздушная юбка, а верх — жакет с четкими линиями или рубашку...Одним словом, нежно-розовый джемпер добавил цветом нежности лицу, но навредил формам, они визуально "поплыли" вместе с ним», – заявила эксперт.