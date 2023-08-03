«Формы визуально «поплыли»: Пугачева в воздушной юбке и джемпере трендового цвета испортила фигуру — провальный образ

Алла Пугачева уже давно стала легендарной исполнительницей. В свои 74 года она не дает концерты. Певиц переехала в Израиль, где растит доку Лизу и сына Гарри. Но артистка следит за внешностью и любит модно одеваться. Этим летом она прилетела в Юрмалу, где несколько раз отметилась на фестивале Лаймы Вайкуле. Звезда даже поддержала стиль Барбикор.
Так на днях Алла Борисовна снова вышла в свет. Она выбрала нежный летний лук. Певица щегольнула в белой воздушной юбке из фатина и розовом джемпере с рубашкой. Светлые кроссовки, подвеска и очки дополняли образ. Артистка сделала высокую прическу с небрежным пучком. Пугачева позировала на красной дорожке.
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Поклонники были удивлены. Многие признались, что наряд их смутил. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.
«Образ Аллы Борисовны производит неоднозначное впечатление...С одной стороны, все модненько: многослойная длинная юбка из тонкой, воздушной ткани, что добавляет легкости всему образу, трикотажный джемпер (трикотаж по прежнему в самых модных фаворитах, нежно - розовый оттенок, микс разных стилей.... Но, когда смотрим на всю картинку в целом, то нет четкости у силуэта.
Если бы с этой юбкой надеть жакет, то выровнилась бы линия плеча, силуэт имел бы форму. В определенном возрасте, когда уже имеют место возрастные изменения, жидкий трикотаж усугубляет ситуацию, особенно в портретной зоне. Благодаря этому джемперу "поплыли" линии в силуэте и потянули за собой и лицо...
Не спасает ситуацию нежная бело - розовая цветовая гамма. Прическа отображает концепцию стиля всего образа. Мне нравится шейное украшение! Его формы нужно было взять за основу создания образа: низ - воздушная юбка, а верх — жакет с четкими линиями или рубашку...Одним словом, нежно-розовый джемпер добавил цветом нежности лицу, но навредил формам, они визуально "поплыли" вместе с ним», – заявила эксперт.
Алла Пугачева. Фото: соцсети
Справка Teleprogramma.pro:
Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.
Лариса Тимиряева. Фото: Teleprogramma.pro