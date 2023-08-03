«На себя не похожа»: Алсу в черном платье с разрезом блеснула своими бедрами на лодке, впечатлив фанатов

Алсу уже много лет выступает на сцене. Она остается известной персоной и регулярно выпускает новые песни. При этом артистка зачастую восхищает поклонников своей внешностью. В 40 лет она следит за фигурой и обладает моложавым видом. Также певица не боится экспериментировать с образами. Этим летом она много путешествует.
На этот раз Алсу оказалась в Стамбуле. Она делится кадрами, на которых то и дело щеголяет то в сарафанах, то в шортах. Примечательно, что на новых кадрах певица предстала в черном вечернем платье с разрезами снизу. Она подчеркнула свою точеную фигуру. Артистка красовалась на лодке в полумраче. У нее была алая помада и укладка с легкими локонами.
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«Тот момент», – написала звезда.
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что Алсу выглядит очень эффектно. Но некоторые обвинили ее в использовании фильтров. «Просто слов нет... Одна из самых красивых знаменитых женщин», «Прошло 25 лет почти, Алсу не меняется», «Красотка, но на себя не похожа», «Шикарная женщина», — стали писать подписчики.
Алсу. Фото: соцсети звезды