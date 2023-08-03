«На себя не похожа»: Алсу в черном платье с разрезом блеснула своими бедрами на лодке, впечатлив фанатов

На этот раз Алсу оказалась в Стамбуле. Она делится кадрами, на которых то и дело щеголяет то в сарафанах, то в шортах. Примечательно, что на новых кадрах певица предстала в черном вечернем платье с разрезами снизу. Она подчеркнула свою точеную фигуру. Артистка красовалась на лодке в полумраче. У нее была алая помада и укладка с легкими локонами.

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