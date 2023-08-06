«Модница недели» в стильных брюках: Подольская, Бузова, Рудова, Валерия и Нетребко показали, как носить клеш, джоггеры и милитари

Сегодня в нашей рубрике пристальное внимание к такому предмету гардероба как брюки. Модные ли брюки выбрали участницы нашей подборки и правильно ли их сочетали, оценила дизайнер Аника Керимова.

«Почти все знаменитости считают себя настоящими иконами стиля, но зачастую их мнение расходится со взглядами общественности. Однако среди российских звезд шоу-бизнеса всегда найдутся модницы, которые, действительно, могут похвастаться безупречным вкусом при создании своего гардероба. Сегодня поговорим об идеальных луках отечественных селебрити, сделав особый акцент на выборе самых актуальных и стильных брюк», - отметила дизайнер Аника Керимова.

Ольга Бузова: брюки-клеш с лампасами

Телеведущая Ольга Бузова в этом запоминающемся образе появилась в Кейптауне, куда прилетела для участия в съемках реалити-шоу телеканала ТНТ «Звезды в Африке».