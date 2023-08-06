«Модница недели» в стильных брюках: Подольская, Бузова, Рудова, Валерия и Нетребко показали, как носить клеш, джоггеры и милитари

Сегодня в нашей рубрике пристальное внимание к такому предмету гардероба как брюки. Модные ли брюки выбрали участницы нашей подборки и правильно ли их сочетали, оценила дизайнер Аника Керимова.
«Почти все знаменитости считают себя настоящими иконами стиля, но зачастую их мнение расходится со взглядами общественности. Однако среди российских звезд шоу-бизнеса всегда найдутся модницы, которые, действительно, могут похвастаться безупречным вкусом при создании своего гардероба. Сегодня поговорим об идеальных луках отечественных селебрити, сделав особый акцент на выборе самых актуальных и стильных брюк», - отметила дизайнер Аника Керимова.
Ольга Бузова: брюки-клеш с лампасами
Телеведущая Ольга Бузова в этом запоминающемся образе появилась в Кейптауне, куда прилетела для участия в съемках реалити-шоу телеканала ТНТ «Звезды в Африке».
Ольга Бузова. Фото: соцсети
«Открывает рейтинг модниц в брюках Ольга Бузова, которая подходит к выбору своего гардероба крайне тщательно. Даже при создании повседневного образа певица ориентируется на актуальные тенденции. Для прогулки Ольга подобрала практичный стиль кэжуал: черный объемный джемпер, надетый поверх обычной белой футболки, зеленовато-серые штаны клеш с лампасами и аккуратные кеды. Каждая деталь гардероба продумана до мелочей и в общей совокупности дает идеальный результат. Особенного внимания заслуживает модель брюк, выбранная певицей, к которой идет практически любой непринужденный «верх», начиная от футболок и лонгсливов и заканчивая свитшотами и бомберами. Что касается подходящей обуви, то лучшим решением в данном случае, конечно, являются кеды или кроссовки. 9 баллов».
Певица Валерия: светлые джоггеры
Певица Валерия выбрала светлые джоггеры для прогулки в дождливый день. В этом образе ничто не указывает на то, что перед нами – звезда. Отличная маскировка!
Певица Валерия. Фото: соцсети
«Валерия одинаково хорошо выглядит как в элегантных и изысканных нарядах, так и в стиле спорт-шик. Певица позирует в невероятно трендовых белых джоггерах и атласном черном бомбере на молнии с золотыми лампасами на рукавах. Элегантный и одновременно спортивный лук Валерия удачно завершила серыми кедами и белой бейсболкой, гармонирующей с брюками. Если говорить о светлых джоггерах, то они продолжают оставаться на волне успеха, поскольку незаменимы в повседневной жизни. Кстати, такая модель брюк подходит не только для создания спортивных образов, но и для более официальных встреч. Так, например, сейчас джоггеры сочетают не только со свитшотами, лонгсливами или бомберами, но и с пиджаками, жакетами и довольно элегантными блузами, завершая аутфит туфлями на широком устойчивом каблуке. 10 баллов».
Анна Нетребко: укороченные прямые брюки
Оперная дива Анна Нетребко всегда в хорошем настроении. Наряды певицы поддерживают ее позитивный посыл.
Анна Нетребко с сыном Тьяго. Фото: соцсети
«Укороченные прямые брюки по-прежнему в моде, что подтверждает гармоничный и привлекательный лук Анны Нетребко. Для прогулки по городу певица выбрала крайне комфортный и трендовый образ: удлиненную белую блузку, джинсовую куртку оверсайз и белые брюки в мелкий узор, принт которых практически повторяется на прямоугольном клатче Анны.
Модели брюк, демонстрирующие щиколотки, не сдают позиций благодаря своей универсальности. Летом их можно носить с кроп-топами и легкими жакетами, а в более прохладное время - с пуловерами и удлиненными кардиганами. Главное − не забывайте, что при выборе такой модели брюк желательно дополнительно «удлинять» ноги, чтобы не нарушать пропорции. Под укороченные штаны стоит надевать либо обувь на каблуке, либо на внушительной платформе, что и сделала Анна Нетребко. 9 баллов».
Наталья Подольская: ультрамодный клеш
Певица Наталья Подольская в просторных брюках отметилась в жарком Дубае.
Наталья Подольская. Фото: соцсети
«Наталья Подольская любит классические образы и легко составляет из простых вещей запоминающиеся луки. Все потому, что певица ориентируется не только на модные тренды, но и учитывает, хорошо ли будут сочетаться материалы в аутфите. Здесь на Наталье надеты трикотажный черный топ и бежевые брюки клеш из шелковой ткани, за счет которой модель выглядит очень элегантно и празднично. В итоге, образ Натальи получился объемным и живым.
Данные брюки способны украсить любой лук за счет богатства материала и ультрамодного покроя клеш. Особенно хорошо подобная расклешенная модель смотрится с легкими кофтами и топами в жару, а в холодное время года − с облегающими водолазками, тренчами и пальто свободного кроя. В выборе обуви здесь лучше отдать предпочтение вариантам, которые не будут перетягивать на себя слишком много внимания: лаконичным лоферам, закрытым ботильонам или классическим сандалиям. 10 баллов».
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Наталья Рудова: в стиле милитари
Актриса Наталья Рудова в своем микроблоге крайне редко позирует, полностью одетой. Этот образ – тот самый редкий случай.
Наталья Рудова. Фото: соцсети
«Наталья Рудова решила примерить на себя образ, являющийся проверенной временем классикой. Сочетание черной косухи и прямых брюк в милитари стиле актриса дополнила лаконичной черной сумочкой и черными очками. В итоге получился очень интересный и немного «хулиганистый» стиль, который весьма подходит Наталье. Обувь под свой образ Рудова выбрала самую актуальную: аккуратные черно-белые кеды на тонкой подошве.
В 2023 году так называемые «армейские» штаны вновь пользуются любовью модниц. Они практичны, удобны, а в тандеме с такими удачными элементами, как футболки и кожаные косухи, делают образ интересным и оригинальным. С этими брюками можно легко играть на необычных контрастах, сочетая их даже с полушубками и пуховиками. 10 баллов».
Подводим итоги
Можно смело сказать, что в сегодняшнем модном баттле победила дружба. Женская. Образы трех героинь подборки – Валерии, Натальи Подольской и Натальи Рудовой получили максимальные оценки, а наряды Ольги Бузовой и Анны Нетребко – всего на балл меньше.
Справка Teleprogramma.pro
Аника Керимова – дизайнер, владелица модного Дома и собственного бренда Anika. Модный Дом Аники Керимовой самых известных в России. С дизайнером сотрудничают многие звезды российского шоу-бизнеса.
Аника Керимова. Фото: личный архив