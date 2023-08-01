Само совершенство: Алсу в изумрудном платье-бюстье отметилась на свадьбе, подчеркнув фигуру «песочные часы»

Алсу уже давно стала известной персоной. Она продолжает давать концерты и выпускать песни. Этим летом артистка много путешествует. Она была в США и Европе. На днях певица гуляла по Стамбулу, хвастаясь романтичным образом. В свои 40 лет ей удается держать себя в форме. Она на этот раз рассказала, что вышла в свет с мужем Яном Абрамовым.
На этот раз Алсу повеселилась на свадьбе. Она облачилась в роскошный вечерний наряд. Певица запечатлелась в атласном платье-бюстье изумрудного цвета с драпировкой. Она подчеркнула свою фигуру «песочные часы». Укладка с легкой волной, макияж с акцентом на глаза и крупные сережки дополнили образ.
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Алсу. Фото: соцсети звезды
Поклонники осыпали ее комплиментами. Алсу разладе слухи о разладе с возлюбленным, которые начались ходить недавно.
«Ах, эта свадьба, свадьба… Вчера на свадьбе у друзей поймала себя на мысли, что снова началась пора этих прекрасных событий.
17 лет назад, когда мы поженились, практически каждую неделю посещали свадебные мероприятия, женились все наши друзья, ровесники. Потом много лет было затишье, а сейчас наши друзья начали уже выдавать замуж и женить своих детей. Не успеем моргнуть, как станем бабушками и дедушками. Эх», – написала она.