Само совершенство: Алсу в изумрудном платье-бюстье отметилась на свадьбе, подчеркнув фигуру «песочные часы»

На этот раз Алсу повеселилась на свадьбе. Она облачилась в роскошный вечерний наряд. Певица запечатлелась в атласном платье-бюстье изумрудного цвета с драпировкой. Она подчеркнула свою фигуру «песочные часы». Укладка с легкой волной, макияж с акцентом на глаза и крупные сережки дополнили образ.

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