«Модница недели» в летнем платье: Бородина, Топурия, Собчак, Валерия и Семенович — чей наряд самый стильный и его можно смело копировать

Считается, что звезды по умолчанию должны красиво, модно и грамотно одеваться всегда – на сцене, на отдыхе, на прогулке, зимой, летом…

Но это не совсем так. Изучая эти фотографии знаменитостей в летних платьях, обратите внимание на комментарии модного эксперта Teleprogramma.pro, дизайнера и персонального стилиста Дианы Плиско. Она подсказывает, какие платья звездных девушек можно приобрести и для своего гардероба.

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина – признанная икона стиля. И на этот раз она не промахнулась. И не только с нарядом, но и фоном для него на снимке.