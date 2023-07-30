«Модница недели» в летнем платье: Бородина, Топурия, Собчак, Валерия и Семенович — чей наряд самый стильный и его можно смело копировать

Считается, что звезды по умолчанию должны красиво, модно и грамотно одеваться всегда – на сцене, на отдыхе, на прогулке, зимой, летом…
Но это не совсем так. Изучая эти фотографии знаменитостей в летних платьях, обратите внимание на комментарии модного эксперта Teleprogramma.pro, дизайнера и персонального стилиста Дианы Плиско. Она подсказывает, какие платья звездных девушек можно приобрести и для своего гардероба.
Ксения Бородина
Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина – признанная икона стиля. И на этот раз она не промахнулась. И не только с нарядом, но и фоном для него на снимке.
Ксения Бородина. Фото: соцсети
«Платье стильное, модное. Ксении Бородиной очень идет. Асимметричный верх, асимметричный низ, драпировки, леопардовый принт – все это в тренде. Лаконичные сумка и обувь. Все очень классно и стильно. Можно было бы здесь поиграть с цветом – добавить ярких аксессуаров. Но и так тоже очень хорошо. 10 баллов».
Певица Валерия
Певица Валерия не всегда прибегает к помощи стилистов, а потому совершает модные ошибки. Как в этот раз, отдыхая в Дубае.
Певица Валерия. Фото: соцсети
«Многоярусное, хлопковое платье на бретелях – тоже очень модное. Валерия еще и очень красиво обыграла это платье шляпкой. Выглядит очень здорово. Что в этом образе мне не очень нравится, это невнятные украшения. Хотя, с точки зрения цвета, они хорошо работают. И если в образе появилась соломенная шляпа, то сюда хорошо бы добавить соломенную сумку, либо плетеную. Словом, чуть-чуть облегченную сумку. Если Валерия встала бы в рост, было бы слишком заметно, что ее сумка, словно, не из этого образа. 8 баллов».
Кети Топурия
Певица Кети Топурия это лето проводит на морском побережье. Звезда сама себе стилист и даже дизайнер. Но иногда и с ней случаются провалы.
Кети Топурия. Фото: соцсети
«Платье в горошек – сейчас один из лидирующих принтов в моде. Любой – мелкий, крупный, асимметричный. И платье такое, в принципе, не то, что бы модное, оно, скорее, базовое, имеет право быть в гардеробе. Но если говорить о конкретно этом платье и Кети Топурии, то это платье не для Кети Топурия. Внешность певицы требует немного другого наряда, для нее это слишком просто. Но само по себе это платье классное. 7 баллов».
Анна Семенович
Певица Анна Семенович – аутсайдер этого модного баттла. Профессионал объясняет, почему в таком платье любая пышногрудая дива потерпит фиаско.
Анна Семенович. Фото: соцсети
«Анне Семенович, мне кажется, в принципе сложно. Все, что она ни надевает, все на ней плохо смотрится. Это платье Анне Семенович не идет, из певицы опять сделали перевернутый треугольник. У Анны объемная грудь и плюс объемные рукава у платья делают слишком громоздким верх. Было бы лучше, если бы платье было с отрезной талией, или А-силуэта. Как обычно, плохо. Только 2 балла».
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Ксения Собчак
Журналистка Ксения Собчак еще одна икона стиля. Ее образы почти всегда безупречны, как и этот, правда, за маленьким нюансом.
Ксения Собчак. Фото: соцсети
«Ксения Собчак в шикарном платье, оно ей очень идет. Ксения Собчак вообще в последнее время выглядит суперстильно. Респект стилистам, которые с ней работают. Красивое платье, хорошо подобраны украшения. На мой взгляд, в этом образе все безупречно. Единственное, я бы убрала украшение с шеи в виде змеи и добавила бы что-то более лаконичное. Платье и так слишком сложное, «змея» его перегружает. 9 баллов».
Подводим итоги
Лидерами нашего модного баттла сегодня становятся две Ксении – Бородина и Собчак. Одна – действующая ведущая реалити-шоу «Дом-2», другая – бывшая. Правда, Ксения Бородина обошла Ксению Собчак на один балл. Так что, у Бородиной первое место, а у Собчак – второе. «Бронза» досталась певице Валерии, у нее почетное третье место.
Справка Teleprogramma.pro
Диана Плиско - дизайнер одежды, персональный стилист, fashion-стилист, автор и ведущая проектов о моде и стиле на Youtube-канале. Опыт работы в сфере моды 10 лет.