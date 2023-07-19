«Очень полюбились модницам»: Бородина отметилась в самых трендовых джинсах 2023 года, которые должны быть у каждой

«Джинсы клеш – однозначно одни из самых модных трендов в 2023 году. Поскольку они очень полюбились модницам, я уверен, что и на следующий год они не потеряют свою актуальность. А значит это не только дань моде, а еще и экономически выгодное вложение. Вещь, которая будет актуальна не один год.

Только покупая эту модель, нужно понимать, что миниатюрным девушкам с низким ростом, например, как Ксения Бородина, они могут не подойти и визуально укоротить ноги. Я считаю, что на Бородиной эти джинсы смотрятся не самым лучшим образом. В этом случае спасением могут послужить туфли или любая другая обувь на высоком каблуке или шпильке, наиболее выигрышно будет смотреться обувь с острым носом.

Не менее модными в этом году джинсы свободного и прямого кроя, а также приталенные и расклешенные от бедра», – пояснил эксперт.