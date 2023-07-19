«Очень полюбились модницам»: Бородина отметилась в самых трендовых джинсах 2023 года, которые должны быть у каждой

Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды

Телеведущая показала, как можно стильно носить джинсы этим летом.

Каждая девушка имеет в своем гардеробе хотя бы одну пару джинс. Однако мода меняется и какие-то модели устраивают, а другие становятся актуальными. Ксения Бородина всегда следит за модой. После поездки в Турцию она вернулась в Москву и похвасталась новым аутфитом. Звезда выбрала самые трендовые джинсы 2023 года. 

На кадрах Бородина дефилирует в джинсах клеш. Она облачилась в модель с высокой талией. Телеведущая создала тотал деним, надев также джинсовую рубашку. Наряд дополнила черная обувь на каблуке. Ксения решила выпрямить волосы и сделать макияж с алой помадой. Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил  стилист Руслан Громов. Он дал совет, какие джинсы стоит носить в этом сезоне. 

«Джинсы клеш – однозначно одни из самых модных  трендов в 2023 году. Поскольку они очень полюбились модницам, я уверен, что и на следующий год они не потеряют свою актуальность. А значит это не только дань моде, а еще и экономически выгодное вложение. Вещь, которая будет актуальна не один год.

Только покупая эту модель, нужно понимать, что миниатюрным девушкам с низким ростом, например, как Ксения Бородина, они могут не подойти и визуально укоротить ноги. Я считаю, что на Бородиной эти джинсы смотрятся не самым лучшим образом. В этом случае спасением могут послужить туфли или любая другая обувь на высоком каблуке или шпильке, наиболее выигрышно будет смотреться обувь с острым носом.

Не менее модными в этом году джинсы свободного и прямого кроя, а также приталенные и расклешенные от бедра», – пояснил эксперт.

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Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды

Справка Teleprogramma.pro:

Руслан Громов не только стилист, но еще и fashion-колумнист, и фотопродюсер. Работал со многими звездами отечественного шоу-бизнеса.

 

Руслан Громов. Фото:  Teleprogramma.pro

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