«Модница недели» на шоу «Выжить в Дубае»: 5 самых эффектных образов ведущей Ляйсан Утяшевой — рок-н-ролл, богема и авангард

На канале ТНТ этим летом идет реалити-шоу «Выжить в Дубае». Почему им заинтересовалась «Модница недели»? Уж больно эффектные и потрясающие образы демонстрирует на экране Ляйсан Утяшева, которая ведет шоу в паре со своим мужем, комиком Павлом Волей.

Интересно, что думает о нарядах Ляйсан Утяшевой профессионал? Образы Ляйсан Утяшевой оценила модный эксперт Teleprogramma.pro, дизайнер Аника Керимова.

В стиле рок-н-ролл

Этот образ Ляйсан Утяшевой завораживает: сочетание красного и черного, женственности и брутальности, плюс ветер и песок пустыни. Снимок хочется рассматривать, а наряд повторять.