«Модница недели» на шоу «Выжить в Дубае»: 5 самых эффектных образов ведущей Ляйсан Утяшевой — рок-н-ролл, богема и авангард

На канале ТНТ этим летом идет реалити-шоу «Выжить в Дубае». Почему им заинтересовалась «Модница недели»? Уж больно эффектные и потрясающие образы демонстрирует на экране Ляйсан Утяшева, которая ведет шоу в паре со своим мужем, комиком Павлом Волей.
Интересно, что думает о нарядах Ляйсан Утяшевой профессионал? Образы Ляйсан Утяшевой оценила модный эксперт Teleprogramma.pro, дизайнер Аника Керимова.
В стиле рок-н-ролл
Этот образ Ляйсан Утяшевой завораживает: сочетание красного и черного, женственности и брутальности, плюс ветер и песок пустыни. Снимок хочется рассматривать, а наряд повторять.
«Очень женственное красное платье, кожаный корсет и черные ботинки - классный образ Ляйсан Утяшевой в стиле рок-н-ролл! Красное платье с его яркостью и чувственностью придает образу страстности и силы.
Оно привлекает всеобщее внимание, кожаный корсет из супер-женственного платья делает наряд дерзким и оригинальным, а массивные ботинки придают завершающий штрих образу, привносят рок-н-ролльную эстетику и энергию. На фоне желтых песков пустыни наряд обретает особую магию. Красный цвет платья удачно контрастирует с яркостью пустынного пейзажа, создавая удивительный визуальный эффект. 10 баллов».
Богемный стиль
Похоже, Ляйсан Утяшева может вынести любую модную нагрузку. Не каждой дано органично выглядеть в таком креативном и дерзком наряде.
«В следующем образе Ляйсан Утяшева проявила свою креативность и оригинальность, воплотив богемный стиль. Она выбрала платье с интересной деталью в виде пышных рукавов, которая привлекает внимание и добавляет изюминку образу. Рукава создают эффект объемности и придают экстравагантности всему наряду. Аксессуары также играют важную роль в этом наряде. Массивная цепь добавляет дерзости и характера, придавая образу творческую нотку. Очки вносят элемент загадочности и шика. 8 баллов».
Инопланетность и авангард
И вновь – смело, креативно, но при этом вопросов об органичности даже не возникает.
«Третий образ Ляйсан Утяшевой целиком про креативность и смелость, авангардный стиль, который выглядит немного инопланетным на фоне жаркой пустыни. Однако, несмотря на необычность образа, он кажется мне вполне удачным. Один из самых удивительных элементов этого наряда - светлый парик, который совершенно преображает Ляйсан Утяшеву.
Парик придает ей еще большей загадочности, создавая ощущение, будто она прилетела с другой планеты. Это показывает ее готовность экспериментировать с внешностью и не бояться выходить за рамки привычного, что похвально. 8 баллов».
Эффектный контраст
Вот еще одно доказательство того, что Ляйсан Утяшева уникальная женщина. В этом белом платье со строгой геометрией она выглядит потрясающе. Этот наряд тоже хочется повторить? Дерзайте, но имейте в виду, что в геометрии важны формы.
«В геометричном белом платье оригинального кроя Ляйсан Утяшева выглядит просто великолепно! Платье с нестандартными линиями и формами подчеркивает ее изящество, атлетичность и осанку. Белый цвет придает образу свежесть, а геометрический дизайн добавляет ему современности и интриги. Отличным дополнением к наряду стал массивный золотистый пояс.
Пояс придает платью дополнительную акцентуацию талии и создает эффектный контраст с белым цветом. Он не только придает образу завершенность, но и подчеркивает фигуру и добавляет женственности. 10 баллов».
Безумство и дерзость
Павел Воля на этом фото просто кричит о том, как гордится своей красавицей-женой. И мы его понимаем!
Ляйсан Утяшева и Павел Воля на шоу «Выжить в Дубае». Фото: ТНТ
«В компании мужа Павла Воли Ляйсан Утяшева выглядит великолепно, их гармоничная пара не может не радовать глаз. В этом образе особенно привлекает внимание прическа. Безумная и дерзкая укладка очень преображает телеведущую. Яркие очки необычного цвета являются еще одним ключевым элементом этого образа. Они придают образу игривости, привлекая внимание к лицу телеведущей. Вышивка на груди придает платью уникальность. 8 баллов».
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Подводим итоги
Безусловно, все пять образов Ляйсан Утяшевой – эффектны и потрясающи. Но лучшими стали два – наряд Ляйсан Утяшевой в стиле рок-н-ролл и белое платье геометрического кроя с золотым поясом. Остальные три образа разделили второе место нашего модного баттла.
Справка Teleprogramma.pro
Аника Керимова – дизайнер, владелица модного Дома и собственного бренда Anika. Модный Дом Аники Керимовой самых известных в России. С дизайнером сотрудничают многие звезды российского шоу-бизнеса.
Дизайнер Аника Керимова. Фото: личный архив